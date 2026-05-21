„Die Rosenheim-Cops“-Drehorte: Wo spielt die ZDF-Serie?

Seit mehr als zwei Jahrzehnten und 25 Staffeln heißt es: „Meine Herren, es gabat a Leich.“ Das Stichwort für die Kommissare Stadler, Hansen, Kaya und Beck rund um Rosenheim auszuschwärmen. Stets humorvoll mit bayrischem Charme jagen sie Diebe und Mörder am Vorabend im ZDF.

Hauptdrehort der „Rosenheim-Cops“ ist Rosenheim Rosenheim ist kein fiktiver Ort und so bildet die Stadt selbst natürlich den Hauptdrehort – früher sogar mehr als heute. Außenaufnahmen entstehen gern am Max-Josefs-Platz und Ludwigsplatz. Die historischen Häuser im Inn-Salzach-Stil waren fast alle schon einmal in der Serie zu sehen. In Wahrheit handelt es sich um eine Fußgängerzone, nur in der Serie fahren dort Autos.

In der Hafnerstraße wohnen Kommissar Sven Hansen und Polizeipräsident Gert Achziger. Am Ludwigsplatz steht das Gasthaus „Zum Johann Auer“, wo schon so manche Szene spielte. Auch privat kehren die Schauspieler nach Feierabend ab und zu dort ein. Denn der Wirt verköstigt sowohl seine fiktiven als auch seine realen Gäste selbst. Im Riedergarten, einem ehemaligen Apothekergarten, wurde schon so manche Leiche gefunden. Auch die pittoreske St. Nikolaus-Kirche taucht gern in Szene auf.

„Die Rosenheim-Cops“: Dreharbeiten auf dem Bavaria-Filmstadt-Gelände Am Hofbräu-Komplex in Rosenheim stand einst das „Times Square“. Der Drehort des Bistros zog mehrmals um: nach Bad Aibling und Stegen am Ammersee. Inzwischen wurden einige Schauplätze – vor allem innenliegende – auf dem Bavaria-Filmstadt-Gelände nachgebaut, so auch das „Times Square“. Das historische Rathaus der Stadt Rosenheim fungiert in der Serie als Polizeipräsidium. Ein kleiner Fun-Fact: Nachdem die städtischen Mitarbeitenden einige Akten nach den Dreharbeiten nicht mehr fanden, mussten die Innenaufnahmen in die Filmstudios umziehen.

Rund um den Chiemgau Das Privatleben der Charaktere spielt sich oft im „Landgasthaus Rosenbräu“ ab. In Wirklichkeit handelt es sich hierbei um das Landgasthaus „Liegl“ in Dietramszell. Dort treffen sich die Cops nach Feierabend und besprechen ihre Fälle bei einem kühlen Bier. Der Hofer-Hof ist ein weiterer wichtiger Drehort. Seit der 2. Staffel wird er durch einen denkmalgeschützten ehemaligen Bauernhof in der oberbayerischen Gemeinde Weyarn dargestellt.

Um die Schönheit der bayrischen Natur einzufangen, wird im Chiemgau gedreht. Die Seeaufnahmen stammen z. B. vom wunderschönen Chiemsee. Die Landschaftsaufnahmen entstehen entweder im Chiemgau oder im Münchner Umland wie bspw. dem Fünfseenland. Auch in Villen nobler Münchner Vororte wurde schon so manche Leiche gefunden. Nur die 90-minütigen Winterspezialfolgen wurden nicht in Südbayern, sondern im österreichischen Salzburger Land und im Steirischen Salzkammergut gedreht.

ZDF-Drehorte als Touristenattraktion Der Rosenheimer Tourismus lebt von der ZDF-Serie. So können viele der Drehorte in vielerlei Stadtführungen erkundet werden. An beliebten Drehorten stehen Pappaufsteller der Schauspieler, die als Selfie-Spot dienen. Auch die lokale Gastronomie ist im Cop-Fieber: Bayrische Brezen werden in Rosenheim in Handschellenoptik gebacken.