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"Das ist wirklich faszinierend": Amira Aly mit Update nach der Schwangerschafts-Verkündung

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"Das ist wirklich faszinierend": Amira Aly mit Update nach der Schwangerschafts-Verkündung

21.05.2026, 12.41 Uhr
von Paulina Meissner
Amira Aly überrascht ihre Fans mit der Nachricht ihrer Schwangerschaft. Nach einer kurzen Social-Media-Pause gibt sie ein Update aus Ägypten, wo sie an einem beruflichen Projekt arbeitet.
Amira Aly
Amira Aly hat sich nach der Verkündung ihrer Schwangerschaft mit einem Update bei Instagram gemeldet.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Sebastian Reuter

"Es gibt wohl News" – mit dieser Einleitung und einem Foto ihres wachsenden Babybauchs hatte Amira Aly vergangene Woche ihre Schwangerschaft auf Instagram öffentlich gemacht. Die 33-Jährige erwartet ihr erstes gemeinsames Kind mit ihrem Partner Christian Düren.

Doch nach der großen Ankündigung zog sich die Moderatorin zunächst einige Tage zurück. Auf dem Instagram-Account wurde es ruhig. Nun meldete sich Amira in ihrer Story bei ihren Followerinnen und Followern mit gleich mehreren Neuigkeiten zurück.

"Einen wunderschönen Morgen aus Ägypten", begrüßt Aly dort ihre Community. Wie die Moderatorin berichtet, befindet sie sich derzeit für ein berufliches Projekt im ägyptischen Luxor. Die Story nimmt sie von einem Schiff aus auf. "Das hätte ich auch nicht gedacht, dass ich mal in Ägypten arbeite", gesteht sie lächelnd und betont, "so, so dankbar" für die Möglichkeit zu sein. Amira Aly hat väterlicherseits ägyptische Wurzeln und reiste zuletzt im Februar gemeinsam mit ihrer Familie nach Ägypten, um dort ihren Vater und ihre Verwandten zu besuchen.

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Amira Aly meldet sich aus Ägypten bei ihren Fans

Für welches Projekt sie nun in ihre zweite Heimat zurückgekehrt ist, dürfe sie noch nicht verraten. Dafür bekommen die Fans ein paar andere Neuigkeiten. "Ich habe mich einfach super lange nicht gemeldet – beziehungsweise gar nicht gemeldet, nach der Verkündung", erklärt die 33-Jährige. "Ich hatte letzte Woche wirklich gar keinen Kopf für Instagram. Manchmal gibt es da einfach gute Gründe für."

Sie verspüre dennoch eine "kleine Verpflichtung" gegenüber ihrer Community: "Ich wollte euch auch nicht einfach so stehen lassen." Die werdende Mutter betont, ihr gehe es gut, und verrät weiter: "Es ist echt faszinierend, morgens ist der Bauch fast flach und abends sehe ich aus wie im siebten, achten Monat."

Für die Fragen ihrer Fans wolle sie sich demnächst wieder mehr Zeit nehmen und kündigt eine Fragerunde auf ihrem Profil an: "Ich glaube, ich habe drei Jahre Minimum keine Fragerunde mehr gemacht (...) und ich glaube, es ist jetzt wieder an der Zeit."

Die Reise nach Ägypten ist Aly dieses Mal ohne ihre Kinder und ihren Partner Christian Düren angetreten. Es habe aktuell "privat überhaupt nicht reingepasst", erklärt Amira, verspricht aber: "Wir holen das nach im Sommer! Ich will unbedingt noch einmal mit den Kindern hier hin."

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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