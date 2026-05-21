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"Bauer sucht Frau"-Martin nach Trennung von Vanessa: "Ich bin wieder auf dem Markt"

Liebes-Aus verkündet

"Bauer sucht Frau"-Martin nach Trennung von Vanessa: "Ich bin wieder auf dem Markt"

21.05.2026, 11.37 Uhr
von Julian Flimm
Martin und Vanessa fanden bei "Bauer sucht Frau International" zueinander. Nun hat der Winzer die Trennung bestätigt – und verrät, dass er wieder offen für eine neue Liebe ist.
"Bauer sucht Frau International"-Logo
"Bauer sucht Frau International"-Logo  Fotoquelle: © TVNOW

Martin und Vanessa kamen in der siebten Staffel von "Bauer sucht Frau International" zusammen – nun hat Martin das Ende der Beziehung öffentlich gemacht. Auf Instagram erklärte er: "Es ist schon im letzten Jahr passiert: Vanessa und ich sind kein Paar mehr." Kennengelernt hatten sich die beiden während der Hofwoche auf Martins Weingut in der Toskana.

Viele Zuschauer hatten in der RTL-Sendung verfolgt, wie zwischen dem Winzer und Kandidatin Vanessa eine Liebesgeschichte entstand. Zu den Gründen für die Trennung äußerte sich Martin nicht. "Ich bitte um Verständnis, dass ich mich nicht öffentlich dazu äußern werde, warum das mit Vanessa und mir nicht weitergegangen ist", sagte er.

Vanessa hat sich bislang nicht zu dem Liebes-Aus geäußert. Zuletzt hatte sie im September 2025 aus Italien gepostet, seitdem gab es auf ihrem Instagram-Profil keine Hinweise auf ihr Liebesleben.

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Nach Trennung von Vanessa: Martin ist "wieder auf dem Markt"

Mit seinem Statement machte Martin außerdem deutlich, dass er offen für eine neue Partnerschaft ist. "Ich bin sozusagen wieder auf dem Markt", sagte der Weingut-Besitzer. Noch am selben Tag richtete er einen Aufruf an potenzielle Interessentinnen: "Vielleicht wisst ihr eine da draußen, vielleicht bist du es. Vielleicht die beste Freundin, die Schwester, die Enkelin. (...) Man weiß ja nie."

Die Reaktionen auf Martins Offenheit fielen im Netz überwiegend verständnisvoll aus. Mehrere Nutzer hinterließen aufmunternde Kommentare. Einer schrieb: "Sicher findest du bald den für dich passenden Deckel. Du bist ja ein sympathischer Mann mit dem Herz am rechten Fleck." Ein anderer lobte, dass Martin die Trennungsgründe privat hält: "Danke für deine Ehrlichkeit. Es ist natürlich schwer, die Richtige zu finden. Auch finde ich es gut, dass ihr die Gründe nicht preisgibt."

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