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Nach "Let's Dance"-Aus: Vanessa Borck findet völlig unerwartet ihr Liebesglück

Beziehung

Nach "Let's Dance"-Aus: Vanessa Borck findet völlig unerwartet ihr Liebesglück

19.05.2026, 09.34 Uhr
von Pamela Haridi
„Let´s Dance“-Star Vanessa Borck ist wieder verliebt! Wie aus einer Knutscherei echte Gefühle wurden, warum 500 km Distanz schmerzen und Tochter Livi längst mitmischt.
Vanessa Borck mit Profitänzerin Victoria Sauerwald bei "Let's Dance".
Für Vanessa Borck war bei "Let's Dance" schnell wieder Schluss. Jetzt gibt es aber doch noch Grund zur Freude.  Fotoquelle: picture alliance / Panama Pictures | Christoph Hardt

Eigentlich wollte Vanessa „Nessi“ Borck (29) die Liebe planen, durchdenken, filmen und produzieren. Ihre eigene Dating-Show „Nessi in Love“ sollte genau das dokumentieren – den Weg zur Traum-Beziehung und der großen Liebe. Doch das wahre Leben wollte sich nicht ans Drehbuch halten. Ausgerechnet während der intensiven Vorbereitungsphase auf die Dreharbeiten, die ihr keinen Spielraum für die Partnersuche ließ, passierte das, womit sie selbst nicht gerechnet hatte.

Bei einer Begegnung in einem Club, die sie selbst zunächst als „Partyknutscherei“ beschreibt, begann eine Geschichte, die nun ihr ganzes Leben verändert. „Mir wurde oft gesagt, dass ich vielleicht zu krampfhaft nach Liebe suche“, erklärte sie im Gespräch mit „Bild“. An diesem Abend jedoch habe sie nicht gesucht, und genau dann sei es passiert.

Club im Januar, Gefühle im März – warum es keine Liebe auf den ersten Blick war

Im Januar 2026 lernte Vanessa anlässlich der oben erwähnten „Partyknutscherei“ ihren neuen Schwarm kennen. Attraktiv hätten sie sich zwar sofort gefunden, mehr jedoch nicht. Kein romantischer Funke, kein klassischer Blitzmoment. Als sich ihre heutige Partnerin einige Tage später gemeldet und geschrieben hätte, „keine falschen Hoffnungen“ wecken zu wollen, habe Vanessa den Vorfall innerlich abgehakt. Dann habe wochenlang Funkstille geherrscht.

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Nach ihrem „Let´s Dance“-Aus habe der Kontakt dann Fahrt aufgenommen. Alles sei sehr schnell gegangen. Nach mehreren gemeinsam verbrachten Tagen sei erneut Abstand entstanden, wieder gefolgt von intensiver Zeit zu zweit. Vanessa beschreibt diese Phase selbst als „exzessives Dating“. Nicht oberflächlich, nicht beiläufig, sondern intensiv, nah und emotional fordernd.

Das Sushi-Date am Dom: Der Moment, in dem Vanessa wusste, dass sie verliebt ist

Einen ganz bestimmten Moment hat Vanessa bis heute klar vor Augen, und zwar ein Sushi-Date am Kölner Dom. Ein Rollerfahrer habe im Vorbeifahren gerufen: „Boah, diese Verliebten hier.“ Dies sei für sie der „Moment der Gewissheit“ gewesen, was sie zunächst für sich behalten habe, um ihr Gegenüber nicht zu überfordern. Kurz darauf sei das gleich lautende Geständnis von der anderen Seite kommuniziert worden.

„Sie hat gestern zu mir gesagt, dass sie sich ein bisschen in mich verliebt hat, und ich habe gesagt, dass ich mich auch verliebt habe“, erinnert sie sich laut OK! Magazin. Wenig später habe Vanessa die entscheidende Frage gestellt, ob sich die beiden nun in einer Beziehung befinden würden. Die Antwort fiel offensichtlich positiv aus.

Die erste Beziehungsprobe: 500 Kilometer Distanz

So groß das Glück auch sein mag – es gilt reale Herausforderungen zu meistern. Zwischen den Wohnorten der beiden Turteltauben liegt eine Distanz von 500 Kilometern, denn Vanessa lebt in Berlin und ihre Partnerin in Köln. „Ich merke, wie weh Liebe tun kann, wenn plötzlich Entfernung dazwischenliegt. Wie sehr man jemanden vermissen kann“, beschreibt Vanessa die Situation.

Ein Zusammenziehen sei bereits Thema, doch wegen Tochter Livi (4) möchte Vanessa noch einige Jahre in Berlin bleiben, nämlich bis die Einschulung näher rückt. Danach sei sie offen für alles. Partnerringe und Partnerarmbänder tragen die beiden bereits – und auch die berühmten drei Worte seien längst gefallen.

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Tochter Livi spielte sofort mit: Warum dieses Kennenlernen für Vanessa entscheidend war

Besonders wichtig sei für Vanessa der Moment des ersten Aufeinandertreffens ihrer Tochter Livi und der neuen Partnerin gewesen. Das Paar hätte zunächst eine gewisse Sorge vor der kindlichen Reaktion empfunden. Glücklicherweise sei diese jedoch innerhalb weniger Minuten verflogen.

„Livi hat direkt am ersten Tag mit ihr eine Höhle gebaut, sie haben zusammen geturnt und es hat einfach total natürlich funktioniert“, erzählt Vanessa. Für eine Mutter sei das oft ein maßgeblicher Prüfstein innerhalb einer Beziehung. Offenbar erfüllte dieser Moment sie mit einer Sicherheit, die ihre Worte kaum beschreiben können.

Von „CoupleOnTour“ zur neuen Liebe: Ein langer Weg zurück ins Vertrauen

Bekannt wurde Vanessa Borck einst mit ihrer Ex-Partnerin Katharina „Ina“ Stabrey (29) als Influencer-Paar „CoupleOnTour“. Bevor 2022 Tochter Olivia zur Welt kam, traten Vanessa und Ina 2021 vor den Traualtar. Im Jahr 2024 trennten sich die beiden Frauen und Vanessa suchte 2025 bei „Princess Charming“ eine neue Liebe – ohne Erfolg.

Die Trennung von Ina erfolgte öffentlich, ebenso die Enttäuschungen, Verletzungen und Kritiken. Umso mehr Bedeutung enthalten ihre heutigen Worte: „Ich hätte ehrlich nicht gedacht, dass ich jemals wieder jemanden so lieben kann – und vielleicht noch wichtiger: dass ich mir selbst erlaube, wieder so zu lieben.“

Instagram-„Soft Launch“ und bald öffentlich bei „Nessi in Love“

Lange hielten die beiden ihre Beziehung aus der Öffentlichkeit heraus. Sie wollten den richtigen Moment hierfür selbst wählen. Nun scheint er gekommen zu sein. Auf Instagram gab es einen vorsichtigen „Soft Launch“ und in der dritten Folge von „Nessi in Love“ am 24. Mai wird ihre Partnerin erstmals zu sehen sein.

Allerdings nicht als große Inszenierung, sondern als reine Schilderung dieser „ungeskripteten“, authentisch wirkenden Begegnung zweier Menschen. Wir wünschen dem Paar, dass die hieraus erwachsene Beziehung das Potenzial birgt, für alle Beteiligten die bedeutungsvollste ihres Lebens zu werden.

"Let's Dance"-Kandidatin Vanessa Borck: So viel verdiente sie mit ihrem Ehe-Aus!
Das Ende einer Beziehung ist nicht selten schmerzhaft. Für Influencer kann eine Trennung aber auch mit einem warmen Geldregen verbunden sein, wie Vanessa Borck und ihre Ex-Frau Ina zeigen.
Influencerin im TV
Vanessa Borck bei "Let's Dance".

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Let's Dance Prince Charming / Princess Charming

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