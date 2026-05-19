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Udo, der Rocker mit der Sonnenbrille: Ein Film, der rockt

Udos Weg zur Ikone

Udo, der Rocker mit der Sonnenbrille: Ein Film, der rockt

19.05.2026, 09.33 Uhr
von Jasmin Herzog
"Lindenberg! Mach dein Ding!" zeigt den Weg von Udo Lindenberg vom Klempnersohn zum Rockmusiker. Mit Jan Bülow als Udo und einem Blick hinter die Kulissen der 70er Jahre.
Lindenberg! Mach dein Ding
Aller Anfang ist schwer: Udo Lindenberg (Jan Bülow) lässt sich trotz Niederlagen nicht von seinem Traum abbringen, Rockstar zu werden.  Fotoquelle: DCM/Letterbox Filmproduktion / Gordon A. Timpen
Lindenberg! Mach dein Ding
Was viele nicht wissen: Udo Lindenberg (Jan Bülöw, Mitte) ist gelernter Schlagzeuger.  Fotoquelle: DCM/Letterbox Filmproduktion / Gordon A. Timpen

Kürzlich feierte er seinen 80. Geburtstag; Udo Lindenberg ist zweifellos eine Ikone. Er hat 20 Millionen Tonträger verkauft und rockte auf Deutsch, als es sonst nur Schlager gab. Er hat eine Eierlikörserie namens Lekerelle, ein auf seiner Musik basierendes Musical, ein eigenes Museum in Hamburg – und seit 2020 auch ein Biopic über sein Leben. "Lindenberg! Mach dein Ding" (Dienstag, 19. Mai, 20.15 Uhr, Kabel Eins) erzählt, wie aus dem kleinen Udo Gerhard Lindenberg aus der westfälischen Provinz einer der bekanntesten Rockmusiker Deutschlands wurde. In der Hauptrolle: ein fantastischer Jan Bülow.

Der Film spielt in den frühen 70ern und zeichnet außerdem in Rückblenden Lindenbergs Kindheit nach. Schon als Sechsjähriger trommelt Lindenberg auf einem Blecheimer und träumt davon, Musiker zu werden – doch sein missmutiger Vater (Charly Hübner) gibt ihm immer wieder zu verstehen, dass die Lindenbergs Klempner zu sein haben. Udo allerdings will lieber die Welt sehen. Mit dem Ziel, später auf einem Kreuzfahrtschiff zu arbeiten, fängt er mit 15 eine Kellnerlehre an. Nach Feierabend sitzt er in Jazz-Clubs am Schlagzeug. Als ihm ein Job als Drummer angeboten wird, schmeißt er die Ausbildung hin. So landet er schließlich auf einer US-amerikanischen Militärbasis in der libyschen Wüste. Zurück in Deutschland hält er sich mit Live-Auftritten auf der Reeperbahn und Aufnahmen für Werbespots über Wasser – und spielt unter anderem die Titelmelodie für den "Tatort" ein.

All diese Irrungen und Wirrungen, von denen nicht jeder weiß, machen "Lindenberg! Mach dein Ding" sehenswert und spannend. Das Publikum erlebt einen jungen und großmäuligen, aber auch verletzlichen Lindenberg. Die Botschaft steckt dabei schon im Titel: Mach dein Ding. Es geht darum, nicht aufzugeben und darum, an sich zu glauben. So wie auch Udo Lindenberg sich trotz zwischenzeitlicher Niederlagen nie vom Kurs abbringen ließ. Seine erste LP war zwar ein Flop, doch Lindenberg gelang es, seine Plattenfirma zu einer weiteren Single zu überreden. Ausgerechnet mit der B-Seite "Hoch im Norden" gelang ihm 1973 der überraschende Durchbruch.

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Immer dabei: eine Flasche Hochprozentigen

Wer glaubt, "Mach dein Ding!" springe nach den Erfolgen von Musikfilmen wie "Bohemian Rhapsody" (2018) und "Rocketman" (2019) lediglich auf einen Zug auf, liegt falsch. Schon 2017 sprach Produzent Michael Lehmann Regisseurin Hermine Huntgeburth wegen des Projekts an. Mit viele Liebe für Kulissen und Kostüme gelingt es dem Film, den Geist der späten 60er und frühen 70er einzufangen – ob in Bezug auf Hamburgs aufregendes Nachtleben oder Lindenbergs wildes Liebesleben. Hauptdarsteller Jan Bülow ("Radio Heimat"), der die Lieder für den Film selbst eingesungen hat, spielt Lindenberg mit überzeugender Eigenständigkeit.

Ein paar kleine Kritikpunkte gibt es trotzdem. Beizeiten wirkt der Film zu überspitzt. Zum Beispiel, wenn Lindenbergs Mutter mit der Nachricht vom Tod seines Vaters in die Kneipe Onkel Pö spaziert kommt, während der Sohn das erste Mal "Mädchen aus Ostberlin" singt, oder als Bassist Steffi Stephan (Max von der Groeben) zum wiederholten Mal gefeuert wird. Und hatte Lindenberg wirklich in jeder Lebenssituation eine Flasche Hochprozentigen in der Hand? Trotzdem: Am Ende des Films wünscht man sich – genau wie bei "Rocketman", der nur einen Teil von Elton Johns Leben abgebildet hat – eine Fortsetzung. Weil man einfach unbedingt mehr wissen möchte über diesen interessanten, eigenartigen und ganz offenbar unheimlich warmherzigen Udo Lindenberg.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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