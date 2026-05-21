„Passt null“: Maite Kellys Auftritt im „Fernsehgarten“ sorgt für Spott

Bei der „ZDF-Fernsehgarten“-Schlagerparty am 17. Mai gehörte auch Maite Kelly zu den prominenten Gästen. Die Sängerin präsentierte in Mainz ihren Titel „Ein Kuss in Paris“ und setzte dabei optisch auf einen braunen Anzug sowie eine auffällige Bluse im Mozart-Stil. Vor ihrem Auftritt hatte Moderatorin Andrea 'Kiwi' Kiewel die 46-Jährige noch besonders herzlich angekündigt – doch nach der Sendung richtete sich die Aufmerksamkeit vieler Zuschauer vor allem auf die Inszenierung am Flügel.

Für Diskussionen sorgte anschließend weniger der musikalische Beitrag selbst als die Inszenierung. Auf der Plattform X merkten zahlreiche Nutzer direkt nach der Sendung an, dass das Klavier auf der Bühne kaum zur Instrumentierung des Songs passe. In Online-Kommentaren wurde unter anderem gefragt: „Was hockt die Kelly da am Klavier? Das ist so unreal und passt null zu ihrem Song.“ Ein weiterer Zuschauer schrieb auf X: „Klavier Playback ist am schwierigsten.“

Kritik an Maite Kelly: Flügel sorgt beim „Fernsehgarten“ für Diskussionen Der Hintergrund der Kritik: „Ein Kuss in Paris“ setzt musikalisch auf moderne Pop-Schlager-Elemente mit Elektro-Beats und Synthesizern, nicht auf ein Klavier. Dennoch wurde während des Auftritts suggeriert, Kelly spiele live, obwohl der Titel wie in der Sendung üblich im Vollplayback lief. Mehrere Nutzer fragten deshalb, warum das Instrument überhaupt auf der Bühne stand.

Statt den Auftritt aufzuwerten, lenkte der Flügel damit für manche Zuschauer vom Song ab. Was offenbar als elegante Bühnengeste gedacht war, wurde in den sozialen Medien vor allem als unpassende Requisite wahrgenommen. Genau diese Diskrepanz machte Kellys Auftritt nach der Sendung zum Gesprächsthema.

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