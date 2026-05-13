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Grünen-Chef Felix Banaszak schießt im ZDF gegen Friedrich Merz

"Hat überhaupt kein Gespür dafür"

Grünen-Chef Felix Banaszak schießt im ZDF gegen Friedrich Merz

13.05.2026, 12.35 Uhr
von Gianluca Reucher
Felix Banaszak hat im ZDF-Morgenmagazin Friedrich Merz scharf kritisiert. Der Grünen-Chef wirft dem CDU-Politiker mangelnde Empathie und Verständnis für die aktuelle Lage im Land vor.
ZDF-"Morgenmagazin"
Felix Banaszak war im ZDF-"Morgenmagazin" zu Gast.  Fotoquelle: ZDF

Felix Banaszak hat im ZDF-"Morgenmagazin" über Friedrich Merz gesprochen. Dabei kritisierte der Grünen-Chef den Bundeskanzler deutlich und warf ihm vor, "überhaupt kein Gespür dafür" zu haben, "was in diesem Land gerade los ist".

Friedrich Merz hat beim Bundeskongress des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) über seine Reformpläne gesprochen – und ist dafür vom Publikum ausgebuht worden. Im ZDF-"Morgenmagazin" hatte Felix Banaszak eine Erklärung für die heftigen Reaktionen. Der Grünen-Chef übte deutliche Kritik am Bundeskanzler.

"Man hat ja die Reaktionen gesehen und das liegt daran, dass er überhaupt keine Empathie, überhaupt kein Gespür dafür hat, was in diesem Land gerade los ist", teilte Felix Banaszak gegen Friedrich Merz aus. Wenn dieser "Reform" sage, dann würden die Leute lediglich "soziale Kälte, soziale Härte, Kahlschlag" hören. "Und das hat er sich selbst zuzuschreiben durch die Äußerungen der letzten Wochen", so der 36-Jährige.

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Die Menschen hätten laut Banaszak aktuell kein Vertrauen – "und wenn man möchte, dass neues Vertrauen entsteht, dann muss man sagen: Hier müssen jetzt alle anpacken", führt der Politiker weiter aus. Bei Merz heiße es allerdings stattdessen: "Alle müssen den Gürtel enger schnallen, außer die, die eigentlich ganz gut über die letzten Jahre gekommen sind." Die Meinung des Grünen-Chefs ist klar: "Wenn in der Krise gespart werden muss, dann fängt man oben an und nicht unten."

Sieh den ganzen Beitrag in voller Länge jederzeit bei zdf.de


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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