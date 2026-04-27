"Die Arena mit Markus Söder": Diskussion mit Louis Klamroth und Jessy Wellmer

Ganz im Stil der bekannten Wahlarena-Sendungen stellt sich in der zweiten "Arena"-Sendung der ARD der Bayerische Ministerpräsident und CSU-Parteivorsitzende Markus Söder den Fragen zahlreicher Bürger in seiner Heimatstadt Nürnberg. Es moderieren Louis Klamroth und Jessy Wellmer.

Als Themen sind die durch die Ölkrise angefeuerte Inflation, die Eindämmung der Migration, Konzepte zum Klimaschutz, der Krieg in der Ukraine und im Nahen Osten sowie die soziale Gerechtigkeit und eventuelle neue Steuergesetze angepeilt. "Die politischen Fragen unserer Zeit betreffen uns alle", verlautet dazu vom WDR. "In der ARD-Arena stellt sich Markus Söder den Themen, die Menschen im Land umtreiben." Da Söder in vielfachem Widerspruch zu den progressiven Verlautbarungen von SPD-Chef Lars Klingbeil, aber mithin auch zu den Absichten des Bundeskanzlers Friedrich Merz (CDU) steht, darf sich das Publikum sicher auf eine angeregte Diskussion freuen,