"Praxis mit Meerblick – Liebe auf Attest": Kritik zum ARD-Film mit Tanja Wedhorn

Nach seinem Ohnmachtsanfall am Ende des letzten Films wird Kai Kaminski (Lukas Zumbrock) zu Beginn von "Praxis mit Meerblick – Liebe auf Attest" (Regie: Franziska Hörisch, Buch: Michael Vershinin) in der Klinik untersucht: Nora Kaminski (Tanja Wedhorn) und Dr. Maja Pirsich (Anne Werner) stellen dabei "eine leichte Entzündung des Herzmuskels" fest. Eigentlich müsste sich Kai dringend schonen, doch der ehrgeizige Jurist denkt gar nicht dran. Sein Stursinn macht nicht nur seine Mutter wahnsinnig, sondern besorgt zunehmend auch seine Verlobte Sophie Trafeur (Maxine Kazis) und seinen Vater Peer Kaminski (Dirk Borchardt). Werden sie Wege finden, an Kais Vernunft zu appellieren, die Nora bislang verborgen blieben?

Praxis mit Meerblick – Liebe auf Attest Drama • 24.04.2026 • 20:15 Uhr

Als Ärztin beschäftigt Nora derweil noch ein zweiter junger Mann: Leo Rabe (Luan Gummich) hat sich womöglich mit Mumps infiziert. Nora verordnet strikte Bettruhe, die der arbeitslose junge Mann in der Pension seiner Ex-Freundin Anne Jahnke (Franziska Brandmeier) verbringen möchte. Doch sie scheint ihrerseits etwas zu verbergen ...

So geht es mit der Reihe weiter Der Streit zwischen Kai Kaminski und seiner Mutter, der bereits im 27. Film vor zwei Wochen begann, spitzt sich in dieser 29. Folge der ARD-Degeto-Reihe nun endgültig zu. Es kommt zu einer dramatischen Konfrontation zwischen den beiden. Wie es wohl weitergehen wird? Das verrät womöglich schon der 30. Film "Praxis mit Meerblick – Leinen los" zeigt das Erste am Freitag, 1. Mai, um 20.15 Uhr. Es folgen die Filme "Praxis mit Meerblick – Treffer ins Glück" und "Praxis mit Meerblick – Aus heiterem Himmel" am Freitag, 8. Mai, beziehungsweise Freitag, 15. Mai, zur selben Sendezeit.

Alle sechs neuen Filme der Reihe sind bereits seit Mittwoch, 8. April, in der ARD Mediathek abrufbar.

Praxis mit Meerblick – Liebe auf Attest – Fr. 24.04. – ARD: 20.15 Uhr

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