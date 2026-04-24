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"Praxis mit Meerblick – Liebe auf Attest": Kritik zum ARD-Film mit Tanja Wedhorn

Familienkonflikt

"Praxis mit Meerblick – Liebe auf Attest": Kritik zum ARD-Film mit Tanja Wedhorn

24.04.2026, 06.00 Uhr
von Elisa Eberle
In "Praxis mit Meerblick – Liebe auf Attest" steht Rügenärztin Nora Kaminski vor Herausforderungen: Ihr Sohn Kai verweigert die medizinische Zusammenarbeit nach seinem Zusammenbruch. Die Spannung zwischen Mutter und Sohn erreicht einen Höhepunkt.
"Praxis mit Meerblick - Liebe auf Attest"
Nora Kaminski ist im neuen Film der ARD Degeto Reihe "Praxis mit Meerblick - Liebe auf Attest" vor allem privat als Mutter gefordert.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Arnim Thomaß
"Praxis mit Meerblick - Liebe auf Attest"
Nora Kaminski (Tanja Wedhorn, links), Peer Kaminski (Dirk Borchardt, zweiter von rechts) und Sophie Trafeur (Maxine Kazis) machen sich große Sorgen um Kai Kaminski (Lukas Zumbrock).   Fotoquelle:  ARD Degeto Film/Arnim Thomaß
"Praxis mit Meerblick - Liebe auf Attest"
Dr. David Mandel (Marco Girnth) und Nora Kaminski (Tanja Wedhorn) trainieren gemeinsam für das Charity-Volleyball-Turnier.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Arnim Thomaß
"Praxis mit Meerblick - Liebe auf Attest"
Nora Kaminski (Tanja Wedhorn, links) hilft ihrer Patientin Anne Jahnke (Franziska Brandmeier) nicht nur medizinisch.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Arnim Thomaß
"Praxis mit Meerblick - Liebe auf Attest"
Leo Rabe (Luan Gummich) wird wegen einer Mumps-Infektion im Krankenhaus behandelt.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Arnim Thomaß

Nach seinem Ohnmachtsanfall am Ende des letzten Films wird Kai Kaminski (Lukas Zumbrock) zu Beginn von "Praxis mit Meerblick – Liebe auf Attest" (Regie: Franziska Hörisch, Buch: Michael Vershinin) in der Klinik untersucht: Nora Kaminski (Tanja Wedhorn) und Dr. Maja Pirsich (Anne Werner) stellen dabei "eine leichte Entzündung des Herzmuskels" fest. Eigentlich müsste sich Kai dringend schonen, doch der ehrgeizige Jurist denkt gar nicht dran. Sein Stursinn macht nicht nur seine Mutter wahnsinnig, sondern besorgt zunehmend auch seine Verlobte Sophie Trafeur (Maxine Kazis) und seinen Vater Peer Kaminski (Dirk Borchardt). Werden sie Wege finden, an Kais Vernunft zu appellieren, die Nora bislang verborgen blieben?

ARD
Praxis mit Meerblick – Liebe auf Attest
Drama • 24.04.2026 • 20:15 Uhr

Als Ärztin beschäftigt Nora derweil noch ein zweiter junger Mann: Leo Rabe (Luan Gummich) hat sich womöglich mit Mumps infiziert. Nora verordnet strikte Bettruhe, die der arbeitslose junge Mann in der Pension seiner Ex-Freundin Anne Jahnke (Franziska Brandmeier) verbringen möchte. Doch sie scheint ihrerseits etwas zu verbergen ...

So geht es mit der Reihe weiter

Der Streit zwischen Kai Kaminski und seiner Mutter, der bereits im 27. Film vor zwei Wochen begann, spitzt sich in dieser 29. Folge der ARD-Degeto-Reihe nun endgültig zu. Es kommt zu einer dramatischen Konfrontation zwischen den beiden. Wie es wohl weitergehen wird? Das verrät womöglich schon der 30. Film "Praxis mit Meerblick – Leinen los" zeigt das Erste am Freitag, 1. Mai, um 20.15 Uhr. Es folgen die Filme "Praxis mit Meerblick – Treffer ins Glück" und "Praxis mit Meerblick – Aus heiterem Himmel" am Freitag, 8. Mai, beziehungsweise Freitag, 15. Mai, zur selben Sendezeit.

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Alle sechs neuen Filme der Reihe sind bereits seit Mittwoch, 8. April, in der ARD Mediathek abrufbar.

Praxis mit Meerblick – Liebe auf Attest – Fr. 24.04. – ARD: 20.15 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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