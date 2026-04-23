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"Wer weiß denn sowas?": Die Gäste heute am 23. April und der Woche

ARD-Quizshow

"Wer weiß denn sowas?": Das sind die Gäste der Woche

23.04.2026, 10.54 Uhr
von Annika Schmidt
Seit dem 6. Juli 2015 läuft die Quizshow "Wer weiß denn sowas?" im Vorabendprogramm des Ersten. Der Rätsel-Spaß lockt Folge für Folge ein Millionenpublikum vor die Bildschirme. Regelmäßig geben sich Stars in der Sendung die Ehre und versuchen die kniffeligen Fragen zu beantworten. Hier finden Sie eine Übersicht über die prominenten Gäste.
Teamkapitän Bernhard Hoëcker tritt freitags gegen den neuen Teamkapitän Wotan Wilke Möring mit einem prominenten Gast an. Kai Pflaume führt durch das Quiz.
Teamkapitän Bernhard Hoëcker tritt freitags gegen den neuen Teamkapitän Wotan Wilke Möring mit einem prominenten Gast an. Kai Pflaume führt durch das Quiz.   Fotoquelle: © ARD/Morris Mac Matzen/ARD-Programmdirektion

Seit dem 6. Juli 2015 läuft die Quizshow "Wer weiß denn sowas?" im Vorabendprogramm des Ersten. Der Rätsel-Spaß lockt Folge für Folge ein Millionenpublikum vor die Bildschirme. Regelmäßig geben sich Stars in der Sendung die Ehre und versuchen die kniffeligen Fragen zu beantworten. Hier finden Sie eine Übersicht über die prominenten Gäste.

Kai Pflaume führt von Beginn an durch die Sendung. Mit seiner charmanten Art und seinen mal mehr, mal weniger witzigen Sprüchen, wurde die Show zum Dauerbrenner und Quotengaranten. Mit ihren wechselnden Mitstreitern beantworten Bernhard Hoëcker und Wotan Wilke Möring teilweise skurrile Fragen, bei denen es weniger um reine Allgemeinbildung geht. Zehn Jahre lang war Elton der Gegenspieler von Bernhard Hoëcker. Im April 2025 räumte er seinen Stuhl und überließ Wotan Wilke Möring das Raten bei "Wer weiß denn sowas?"

Gäste bei "Wer weiß denn sowas?" – 20. April bis 24. April

  • Montag, 20. April, 18 Uhr: Julia Fischer und Daniel Hope
  • Dienstag, 21. Apri, 18 Uhr: Christoph Karrasch und Thomas Junker
  • Mittwoch, 22. April, 18 Uhr: David Garrett und Jodok
  • Donnerstag, 23. April, 18 Uhr: Mary Roos und Matthias Reim
  • Freitag, 24. April, 18 Uhr: Stefanie Stappenbeck und Florian Martens

<<< Kai Pflaume im prisma-Podcast: Mit Elton und Bernhard gab es niemals Streit >>>

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Für jede richtige Antwort bekommt das Team 500 Euro. Im Finale kann ein Teil oder die Gesamtsumme des erspielten Geldes gesetzt werden. Haben beide Teams nach der Finalfrage gleich viel Geld auf dem Konto, entscheidet eine Schätzfrage über Sieger und Verlierer. Das erspielte Geld der Sieger wird unter den Zuschauern, die hinter dem Gewinnerteam sitzen (sie dürfen sich ihre Plätze selbst aussuchen), aufgeteilt. Es handelt sich in aller Regel um zweistellige Euro-Beträge, mit denen nicht mehr als ein Abendessen drin ist.

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