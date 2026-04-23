„LOL“ Staffel 7 überrascht mit bekannten Namen – ein Platz bleibt geheim

„LOL: Last One Laughing“ geht 2026 in die siebte Runde. Prime Video hat inzwischen neun Namen für die neue Staffel bestätigt, der zehnte Platz im Cast bleibt dagegen bis zum Start geheim. Los geht es am 14. Mai 2026 bei Prime Video. Moderator bleibt erneut Michael 'Bully' Herbig.

Diese Teilnehmer sind in der 7. „LOL“-Staffel bisher dabei Das sind die bislang bestätigten Teilnehmer der 7. „LOL“-Staffel:

Elton

Max Giermann

Martina Hill

Michelle Hunziker

Carolin Kebekus

Barbara Schöneberger

Olaf Schubert

Torsten Sträter

Tedros „Teddy“ Teclebrhan Cast von „LOL: Last One Laughing“ Staffel 7 setzt auf bekannte Gesichter Besonders auffällig ist die Dichte an „LOL“-Erfahrung im Cast. Elton, Max Giermann, Michelle Hunziker, Carolin Kebekus und Olaf Schubert waren bereits Ende März als erste fünf Namen der neuen Staffel bekanntgegeben worden. Nun kamen mit Martina Hill, Barbara Schöneberger, Torsten Sträter und Teddy Teclebrhan vier weitere prominente Rückkehrer dazu. Der zehnte Name soll laut Prime Video bewusst erst zum Staffelstart enthüllt werden.

Worum geht es in „LOL: Last One Laughing“ Staffel 7? Inhaltlich bleibt sich das Format treu: In sechs Episoden versuchen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ihre Kolleginnen und Kollegen mit Stand-up, Improvisation, Performances und vollem Körpereinsatz zum Lachen zu bringen, ohne selbst die Fassung zu verlieren. Überwacht wird das Geschehen von 40 Kameras, während Bully Herbig im Kontrollraum jede Regung beobachtet.