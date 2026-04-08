Home News Streaming-News

Finale von "The Boys": Ein düsteres Meisterwerk

Antihelden-Epos

Finale von "The Boys": Ein düsteres Meisterwerk

08.04.2026, 08.52 Uhr
von Andreas Fischer
Die finale Staffel von "The Boys" hält der US-Gesellschaft einen düsteren Spiegel vor. Mit Homelander als übermächtigem Antagonisten erleben die Helden eine bittere Auseinandersetzung mit der Realität.
"The Boys" - Staffel 5 | Prime Video
Homelander (Antony Starr, Mitte) hat Spezialaufträge für seine Vasallen The Deep (Chace Crawford, links) und Black Noir (Nathan Mitchell).  Fotoquelle: © Amazon Content Services LLC / Jasper Savage / Prime Video
"The Boys" - Staffel 5 | Prime Video
Kimiko (Karen Fukuhara) und Frenchie (Tomer Capone) setzen alles daran, um Homelander zu besiegen.  Fotoquelle: © Amazon Content Services LLC / Jasper Savage / Prime Video
"The Boys" - Staffel 5 | Prime Video
Homelander (Antony Starr, rechts) holt sich Unterstützung von seinem Vater Soldier Boy (Jensen Ackles).  Fotoquelle: © Amazon Content Services LLC / Jasper Savage / Prime Video
"The Boys" - Staffel 5 | Prime Video
Verfolgt seine eigene Agenda: Oh-Father (Daveed Diggs).  Fotoquelle: © Amazon Content Services LLC / Darren Goldstein / Prime Video
"The Boys" - Staffel 5 | Prime Video
Frenchie (Tomer Capone, von links), Kimiko (Karen Fukuhara), Mothers Milk (Laz Alonso), Annie January aka Starlight (Erin Moriarty) und Hughie (Jack Quaid) nehmen den Kampf gegen Homelander auf: Wie viel Menschlichkeit können sich "The Boys" (und "Girls") dabei noch leisten?  Fotoquelle: © Amazon Content Services LLC / Jasper Savage / Prime Video
"The Boys" - Staffel 5 | Prime Video
Homelander (Antony Starr): Ähnlichkeiten zu lebenden Personen sind nicht zufällig.  Fotoquelle: © Amazon Content Services LLC / Jasper Savage / Prime Video

Man weiß in der absolut irren Comicverfilmung "The Boys" (Vorlage Garth Ennis, "Preacher") ja nie so recht, was zuerst da war: die Realität oder die Fiktion. Ging es anfangs vor allem um die menschlichen Makel von Superhelden, die alles andere als super sind, beschäftigte sich die Serie zunehmend mit der Dekonstruktion der US-amerikanischen Gesellschaft. Und so kommt in der finalen fünften Staffel (ab 8. April bei Prime Video) was kommen musste: Der oberste Superheld hält das ganze Land im Würgegriff – und nur eine Handvoll Versprengter kann dem Narzissten noch die Stirn bieten.

Homelander (Anthony Starr) hat sich die Macht gesichert, wirtschaftlich und politisch. Gegner lässt er bei Razzien verhaften und in "Freedom Camps" stecken: Freiheit macht frei, steht über den Eingangstoren. Und auch sonst ist der Faschismus allgegenwärtig in einem Land, in dem Wahrheit und Gerechtigkeit systematisch pervertiert werden.

Wer sich nicht anpasst, hat kaum Überlebenschancen. Und das Sterben ist auch in der fünften Staffel von "The Boys" eine sehr plastische Angelegenheit, ein Blutbad im Wortsinne – auch für zufällige Passanten.

Derzeit beliebt:
>>"Aus dem Leben": Kritik zum ARD-Familiendrama mit Harald Krassnitzer
>>"Promi Taste": Alle Infos zum Staffelstart bei SAT.1
>>Neue Staffel von „Praxis mit Meerblick“: Alle Sendetermine 2026
>>Neues von Tante Lydia: Das sind die Streaming-Tipps der Woche

Wie menschlich darf man bleiben?

Doch sind es nicht die mit aktuellem Kontext aufgeladenen Gewaltorgien, die das Finale von "The Boys" düsterer und trübsinniger machen. Die vom kantigen Butcher (Karl Urban), der abtrünnigen Superheldin Starlight (Erin Moriarty) und dem nicht mehr ganz so schüchternen Normalo Hughie (Dennis Quaid) angeführten Versprengten müssen sich fragen, wie viel Menschlichkeit sie sich noch leisten wollen im Kampf gegen eine Macht, die alle Menschlichkeit ausmerzen will.

Es ist ein Klima der Angst und des Wahnsinns, das sich ausbreitet. Befeuert nicht nur durch die Ja-Sager in Homelanders Umfeld, sondern auch durch eine gehirngewaschene, fanatische Basis, die von Oh-Father (Daveed Diggs) angeführt wird. Das Land muss sich wieder auf christliche Werte besinnen, und zwar am besten aus dem Alten Testament.

Fans müssen geduldig sein: "Tatort"-Sommerpause deutlich verlängert
"Tatort"- und "Polizeiruf 110"-Fans müssen sich in diesem Jahr besonders lange gedulden: Die Sommerpause der ARD-Sonntagskrimis fällt in diesem Jahr wesentlich länger aus als gewohnt.
Verlängerte Krimi-Pause
"Tatort: Unvergänglich (1)"

Die Wirklichkeit hat andere Pläne

Das kommt einem doch bekannt vor, wenn man sich (aus Selbstschutz) nicht komplett vor aktuellen Nachrichten verschließt. Bleibt aber immer noch die Frage, was zuerst da war: die Realität oder die Fiktion? Die beschäftigt auch Eric Kripke, Showrunner und Autor der Serie. In einem Interview kurz vor dem Start der finalen Staffel von "The Boys" gab er sich jedenfalls ziemlich zerknirscht. Insbesondere ist er "enttäuscht", dass er und sein Team die letzte Staffel der Serie vor den US-Wahlen 2024 geschrieben haben.

"Ich schwöre, der Plan war, eine '1984'-Version davon zu schreiben, wie schleichender Autoritarismus in Amerika aussieht", sagte er. Die Hoffnung war, dass man sagen könnte: "Puh, da sind wir gerade noch einmal davongekommen." Doch die Wirklichkeit hatte andere Pläne: "Viele Dinge, die uns beim Schreiben extrem weit hergeholt schienen, sind auf eine Weise eingetreten, die wirklich, wirklich verdammt beunruhigend ist."

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Filmkritik zu „Spider-Man: Far From Home“ auf ProSieben
Auf Klassenfahrt durch Europa
Spider-Man: Far From Home
Die Fortsetzung von Bullys Hit bei RTL+: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Kultige Neustarts
"Das Kanu des Manitu"
Prime Video und SAT.1 wollen Serie über Königin Silvia produzieren
Royale Liebesgeschichte
Königin Silvia und König Carl XVI. Gustaf von Schweden
Neue Staffel "LOL: Last One Laughing": Diese Stars kommen zu Michael Bully Herbig
Lachwettstreit
"LOL: Last One Laughing"
Prime Video bringt Versteckte-Kamera-Sendung mit Kult-Kobold Pumuckl
Pumuckls Rückkehr
Schnick Schnack - Pumuckl treibt Schabernack
"Young Sherlock“ bei Prime Video: Guy Ritchie zeigt den jungen Sherlock Holmes
Sherlock Holmes' erster Fall
"Young Sherlock"
Das Ende des DC-Universums: Aquaman erobert das TV
"Aquaman: Lost Kingdom"
Aquaman: Lost Kingdom
Die Anfänge eines Meisterdetektivs: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Streaming-Neuheiten
"Young Sherlock"
"Finde ich nicht in Ordnung": Mats Hummels greift Experten-Kollegen an
TV-Experte
Mats Hummels
Comedy-Erfolgsshow "Last One Laughing": Nun ist bekannt, wann es weitergeht
Lach-Challenge
LOL: Last One Laughing
Quentin Tarantinos "Death Proof": Eine Hommage an die Grindhouse-Ära
Im Free-TV
Death Proof - Todsicher
Besser als Marvel und DC: Diese Superheldenserien lohnen sich wirklich
Alternative Superheldenserien
Die besten Superheldenserien
Aubrey Plaza erwartet erstes Kind mit Christopher Abbott
Neues Glück
Aubrey Plaza
"Holt – Der Windkraft-Schwindler": Darum geht's in der Doku rund um den Milliardenbetrug
Alle Infos
Holt - Der Windkraft-Schwindler
Harald Glööckler spricht in Podcast über schwere Kindheit: "Habe meinen Eltern bis heute nicht verziehen"
Glööcklers Realitätscheck
Harald Glööckler
Fans müssen geduldig sein: "Tatort"-Sommerpause deutlich verlängert
Verlängerte Krimi-Pause
"Tatort: Unvergänglich (1)"
Von Träumen, Siegen und Skandalen: Das waren die größten DSDS-Momente
DSDS-Höhepunkte
Die größten DSDS-Momente aller Zeiten
Seltenes Lebenszeichen von Thomas Gottschalk: Neues Foto sorgt für Wirbel
Mit der Familie
Thomas Gottschalk und seine Frau Karina stehen nebeneinander
"Was machst du in meinem Zimmer?": Anna-Carina Woitschack berichtet von skurrilem "Let's Dance"-Vorfall
Tanzwettbewerb
"Let's Dance"
Keine Superstars, aber Gewinner: Diese Stars verdanken DSDS ihre Karriere
DSDS-Legenden
Diese Stars verdanken DSDS ihre Karriere
Eine vielseitige Karriere: So hat sich Simone Thomalla verändert
Vielfältige Schauspielerin
Simone Thomalla vor einer blauen Wand.
"Terra X Harald Lesch: Blackout": Geht uns in Deutschland wirklich der Strom aus?
Geht uns der Strom aus?
Terra X Harald Lesch: Blackout
Collien Fernandes hält in schweren Zeiten am Traumschiff fest: "bedeutet mir wahnsinnig viel"
Traumschiff-Engagement
Collien Fernandes mit brauner Lederjacke und Mikrofon.
Grenzen überschritten: Diese Sendung mit Christian Ulmen wurde nicht ausgestrahlt
Peinlichkeiten
Christian Ulmen mit kritischem Blick.
Milla Jovovich enthüllt: "Wanderzirkus" im Hollywood-Dschungel
Hollywood-Ikone
Milla Jovovich
Doch nicht das Aus? So könnte das Kult-Duo Batic & Leitmayr zurückkehren
Tatort-Abschied
"Tatort: Unvergänglich (2)"
Hazel Brugger spricht über ihre Krankheit: "Das ist jetzt halt einfach mein Leben"
So lebt sie damit
Hazel Brugger
Lady Gaga muss wegen Gesundheit Konzert absagen: "Es ist schlimmer geworden"
Schlechte Nachrichten für Fans
Lady Gaga
Jan Hofer spricht offen über „Ehekrise“ – ausgerechnet wegen Mallorca
Was war da los?
Jan Hofer und seine Ehefrau Phong Lan Hofer vor einer Fotowand
"Macron – Merz: Hinter den Kulissen der Macht (1/2)": Alle Infos zur ARTE-Reportage
Machtkampf
Macron - Merz - Hinter den Kulissen