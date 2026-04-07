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"Was machst du in meinem Zimmer?": Anna-Carina Woitschack berichtet von skurrilem "Let's Dance"-Vorfall

Tanzwettbewerb

"Was machst du in meinem Zimmer?": Anna-Carina Woitschack berichtet von skurrilem "Let's Dance"-Vorfall

07.04.2026, 12.26 Uhr
Anna-Carina Woitschack und Evgeny Vinokurov erzielten zuletzt bei "Let's Dance" ihre persönliche Rekord-Punktzahl. Doch das Training hat es in sich, die beiden sollen sogar schon voneinander träumen.
"Let's Dance"
Große Freude bei Anna-Carina Woitschack und Evgeny Vinokurov: Sie bekamen von der "Let's Dance"-Jury nicht nur 27 Punkte, sondern schafften es auch in die nächste Live-Show.  Fotoquelle: RTL / Stefan Gregorowius
"Let's Dance"
Im Britney-Spears-Look präsentierte Anna-Carina Woitschack bei "Let's Dance" gemeinsam mit Evgeny Vinokurov einen Jive.   Fotoquelle: RTL / Stefan Gregorowius

Für Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack und ihren Tanzpartner Evgeny Vinokurov gab es am Sonntagabend bei "Let's Dance" allen Grund zur Freude. Sie erzielten nicht nur eine neue persönliche Rekord-Punktzahl durch die Jury – es gab sogar Lob von Joachim Llambi höchstpersönlich.

Der Jive des Tanzduos sei "sehr, sehr gut" gewesen, bestätigte Llambi und verkündete dann: "Diese Woche hast du die Tür zum Finale aufgemacht!" Die Choreografie zu Britney Spears' "...Baby One More Time" überzeugte die Jury. Und auch von Tanzlehrer Evgeny gab es viel Lob für Woitschack.

Im Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau erklärte Vinokurov: "Ich bin sehr, sehr stolz auf sie. Wir verbessern uns Woche zu Woche und das finde ich, ist wirklich ein gutes Tempo."

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Anna-Carina Woitschack beschäftigt "Let's Dance" "nachts, morgens, abends, auf Toilette"

Woitschack selbst zeigte sich ebenfalls zufrieden – gab jedoch zu, dass das harte, wochenlange Training auch seine Spuren hinterlässt. "Ich muss wirklich sagen, mich beschäftigt 'Let's Dance' extrem. Auch nachts, morgens, abends, auf Toilette", gestand die 33-Jährige. "Du denkst immer wieder an die Schritte. Was hat er gesagt? Worauf muss ich achten?"

Dies sei zuletzt sogar so weit gegangen, dass die Sängerin von der RTL-Show – oder besser gesagt von ihrem Tanzprofi – träumte. "Letztens erzählte mir sie, du warst in meinem Traum und hast mir gesagt, dass ich falsch schlafe", erinnerte sich Vinokurov lachend. Anna-Carina berichtete, sie sei "nachts aufgewacht", weil sie "richtig vor Augen gehabt" habe, wie ihr Tanzlehrer sie während ihres Schlafs in ihrer Haltung korrigierte. "Und ich habe nur gesagt, was machst du in meinem Zimmer?"

Zumindest eine große Sorge bestätigte sich nicht in der vierten Show: Anna-Carina Woitschack fürchtete, aufgrund ihrer Rechts-Links-Schwäche Probleme bei den Kick-Bewegungen des Jives zu bekommen. Vor der Jury lief glücklicherweise alles glatt, doch die Musikerin weiß: "Das ist tatsächlich ein Problem." Auch kurze Blackouts beim Training machen ihr demnach zu schaffen: "Dann weiß ich nicht mehr, wie es geht", erklärte Woitschack, betonte aber gleichzeitig: "Es fängt sich dann auch wieder."

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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