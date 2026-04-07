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Grenzen überschritten: Diese Sendung mit Christian Ulmen wurde nicht ausgestrahlt

Peinlichkeiten

Grenzen überschritten: Diese Sendung mit Christian Ulmen wurde nicht ausgestrahlt

07.04.2026, 11.39 Uhr
von Annika Schmidt
Christian Ulmen ist bekannt für seinen schrägen Humor. In der Show "Mein neuer Freund" ging er jedoch zu weit. Eine unveröffentlichte Episode sorgte für Aufsehen und wurde nie ausgestrahlt, da sie die Grenze des guten Geschmacks überschritt.
Christian Ulmen mit kritischem Blick.
Christian Ulmen war mit seiner Serie "Mein neuer Freund" erfolgreich. Doch eine Episode war grenzüberschreitend, weshalb sie nicht ausgestrahlt wurde.  Fotoquelle: picture alliance / BREUEL-BILD | BREUEL-BILD/ABB

Christian Ulmen kennt man für seinen speziellen Humor, der oft bis an die Schmerzgrenze geht. Dies bewies der Schauspieler nicht nur in der Serie „Jerks“. Darin leuchtete der 50-Jährige mit Vorliebe peinliche Situationen bis ins Kleinste aus. Es gab allerdings auch eine andere TV-Reihe, in der eine Folge die Grenze des guten Geschmacks so überstrapazierte, dass sich die Verantwortlichen gegen eine Ausstrahlung entschieden. In einem Interview berichtet Christian Ulmen über diese Episode. 

Die skurrile Reality-TV-Sendung mit Christian Ulmen

Ob als Knut, der stinkende, ungepflegte Alleinunterhalter, oder in der Rolle des menschenverachtenden Schnösels Alexander von Eich – für die ungewöhnliche Realty-TV-Sendung „Mein neuer Freund“ schlüpfte Christian Ulmen in verschiedene Charaktere. In dem TV-Experiment ging es darum, mit einem Kandidaten oder einer Kandidatin das Wochenende zu verbringen. Dabei wissen nur die beiden, Christian Ulmen und sein Kandidat, dass das Geschehen gefilmt wird. Freunde und Familie des Mitspielers waren ahnungslos. Christian Ulmen sollte dabei den neuen Freund darstellen, der es durch sein unangenehmes Verhalten, dem Mitspielenden nicht einfach machte, das Wochenende durchzustehen. Wenn der Kandidat die Situation bis zum Schluss nicht auflöste, gewann er 10.000 Euro. „Acht Wochen in fremden Haushalten ans Intimste zu gehen, dort jeweils drei Tage am Stück ununterbrochen eine extreme Figur zu spielen, das hat mich durchaus mitgenommen“, verrät der Schauspieler. 

Im Restaurant verliert Christian Ulmen die Hemmung

Die Realty-TV-Sendung lebte von peinlichen Situationen, doch eine Folge überschritt dabei eine Grenze. „Da habe ich eine Figur gespielt, die sich auf eine nacheifernde Art und Weise an einen Jungen dranhängte“, beschreibt Christian Ulmen diese Episode im Interview mit der Süddeutsche Zeitung. Dabei habe er den Freunden seines Kandidaten Erpresserbriefe geschrieben. Dann soll es zu einer Szene gekommen sein, in der man als Schauspieler keine Hemmungen haben darf. „Es gipfelte darin, dass ich mir in Anwesenheit seiner Familie vor Aufregung in die Hosen machte“, erinnert sich der Ex-Mann von Collien Fernandes. „Was sehr schwierig ist, zumal in einem Restaurant, weil man verinnerlicht hat, dass man das nicht tut. Eine Method Acting-Leistung!“, fügt Christian Ulmen hinzu. Obwohl der 50-Jährige allerlei Peinlichkeiten vor der Kamera macht, berichtet er, dass es in seinem Privatleben gegenteilig sei und ihm sehr viele unangenehme Begebenheiten mit Scham erfüllen würden. 

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