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Christian Ulmen am Set: So schwierig war die Zusammenarbeit wirklich

"völlig schockiert vom anderen"

Christian Ulmen am Set: So schwierig war die Zusammenarbeit wirklich

30.03.2026, 09.40 Uhr
von Annika Schmidt
Zwischen schrägen Sprüchen und Funkstille: Zwei Frauen aus Christian Ulmens Umfeld geben seltene Einblicke in die Zusammenarbeit am Set.
Nora Tschirner und Christian Ulmen ermittelten im Weimarer "Tatort".
Nora Tschirner und Christian Ulmen ermittelten im Weimarer "Tatort".   Fotoquelle: picture alliance / dpa | Sebastian Kahnert

Am Set des Films „Snob“ lernten sich Christian Ulmen und Collien Ulmen-Fernandes kennen. Das war 2010. Damals trafen die beiden bei einem Interview aufeinander. „Der kam rein, hatte ein Bonbon im Mund - das war tatsächlich unsere allererste Begegnung - und dann klebte er dieses Bonbon an meine Moderationskarte. Und ich dachte so: 'Entschuldige mal bitte, was ist da denn los?'“, erinnert sich Collien Fernandes in der Talkshow „Kölner Treff“ an das Kennenlernen. Es folgten die Hochzeit, die Geburt ihrer Tochter und die Scheidung. Vor ihrer Trennung standen die beiden für TV-Produktionen gemeinsam vor der Kamera. Collien erklärte bereits vor einigen Jahren, warum dies für sie unangenehm sei. Zudem hat sich eine weitere Kollegin dazu geäußert, wie die Zusammenarbeit hinter den Kulissen mit Christian Ulmen gelaufen ist. 

Darum arbeitete Collien Fernandes ungern mit Christian Ulmen

Gemeinsam mit Christian Ulmen vor der Kamera zu stehen, sei für Collien Fernandes „ein bisschen anstrengend“. Warum das so sei, erklärte die 44-Jährige im RTL-Interview mit einem Beispiel. „Dann sagte er morgens vor dem Dreh 'Willst du das wirklich anziehen?!' und solche Sachen“, erinnert sich die gebürtige Hamburgerin und fügt hinzu, dass man solche Worte kurz vor Drehstart „nicht hören möchte“. Obwohl die beiden für mehrere TV-Produktionen zusammenarbeiteten, soll es für Collien „schon immer so gewesen sein“, dass sie nicht gerne mit ihrem Mann berufliche Projekte verfolgt. Christian Ulmen würde sich bei solchen Sprüchen nichts dabei denken: „Das purzelt einfach so aus ihm raus.“

Nora Tschirner über Streit mit Christian Ulmen am Set

Von 2013 bis 2021 ermittelten Christian Ulmen und Nora Tschirner im Weimarer „Tatort“. „Es hat lange gedauert, bis ich meine Angst vor Christian abgelegt hatte. Ich hatte wirklich Schiss vor ihm“, verriet die 44-Jährige im Interview mit der Morgenpost. „Er war so klug und sarkastisch. Als wir unsere erste gemeinsame Sendung gemacht haben, war ich lange nicht sicher, ob er das nur macht, um mich zu verarschen. Mir wurde erst viel später klar, dass er mich wirklich auch gut fand“, erklärt die Ex-„Tatort“-Kommissarin. Doch es soll auch zu heftigen Streitereien gekommen sein. „Es gab zwischendurch immer einmal drei Tage Funkstille. So richtig Eiseskälte, wo man völlig schockiert vom anderen denkt: Das war es jetzt für immer“, berichtet die Schauspielerin.

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