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„Rosenheim-Cops“ verlassen – und dann? So ging es für die Stars weiter

Was wurde aus ihnen?

„Rosenheim-Cops“ verlassen – und dann? So ging es für die Stars weiter

30.03.2026, 09.14 Uhr
von Charlotte Leutloff
Einige Ex-Darsteller blieben dem Fernsehen treu, andere erfanden sich komplett neu. Ihre Wege nach dem Ausstieg sind teils überraschend.
Thomas Stielner, Karin Thaler, Joseph Hannesschläger und Regisseur Dieter Kehler bei Dreharbeiten von "Die Rosenheim-Cops" im Jahr 2000
Thomas Stielner, Karin Thaler, Joseph Hannesschläger und Regisseur Dieter Kehler bei Dreharbeiten von "Die Rosenheim-Cops" im Jahr 2000. Was ist aus ihnen geworden?  Fotoquelle: picture alliance / Sammlung Richter | Sammlung Richter

Über viele Jahre hinweg gehörten sie zum festen Gesicht der ZDF-Kultserie „Die Rosenheim-Cops“ und waren für zahlreiche Fans untrennbar mit dem Erfolg des Formats verbunden. Doch die Besetzung blieb nie dauerhaft gleich: Immer wieder verabschiedeten sich bekannte Darsteller, neue Figuren rückten nach. Während manche Schauspieler bewusst andere Projekte verfolgten, endete die Zeit für andere unfreiwillig. Aus dem Fernsehen verschwanden die wenigsten – viele ehemalige Stars sind bis heute in anderen Produktionen präsent.

Wo die Ex-„Rosenheim-Cops“-Darsteller später mitspielten

Diese Serien sind in den Filmografien der ehemaligen „Rosenheim Cops“-Stars vielmals zu finden. Angefangen mit Gründungsmitglied Markus Böker. Er spielte den Kommissar „Ulrich Satori“ und wurde bereits 2005 wieder ersetzt. Er spielte aber zahlreiche Rollen seitdem, wie in „Polizeiruf 110“ und „Fack ju Göhte 2“. Er hatte zahlreiche Gastauftritte bei „SOKO München“ und „Inga Lindström“. Ähnlich sieht es bei Tom Mikulla aus, der bis 2013 mit Lücken den „Christian Lind“ spielte.

Nach seinem Ausstieg war er Teil von „Rote Rosen“, „In aller Freundschaft“ und der „SOKO Wismar“. Bei „Hubert ohne Staller“ ist Michael A. Grimm gelandet, der lange den sympathischen „Tobias Hartl“ gespielt hat. In ähnlichen Serien spielten auch Andreas Giebel, Petra Einhoff und Patrick Kaluba.

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Von den „Rosenheim-Cops“ zu „Dahoam is Dahoam“

Die Familiensendung des BR ist seit 2007 erfolgreich. Viele der Schauspielstars hatten entweder Gastrollen oder sogar Hauptrollen. Dazu gehört auch Gerd Lohmeyer, der bei den „Rosenheim-Cops“ den „Werner Balthasar“ spielte. Senta Auth spielte lange Zeit die nette Wirtin, stieg aber 2020 aus. Bei „Dahoam is Dahoam“ war sie aber ebenfalls von 2007 bis 2022 dabei. Die Serie konnte auch Horst Kummeth eine bessere Karriere bieten. Er war zwei Jahre lang der „Leo Bernrieder“ und wechselte bereits 2007 zu „DiD“. Er spielte dort bis 2024 eine große Rolle. Er ist seitdem aber vor allem Regisseur und Autor.



Ex-„Rosenheim-Cops“: Diese Schauspieler sah man weiter im TV

Manche Darsteller waren vielleicht nur kurz Teil der „Rosenheim-Cops“, sind aber dafür heute noch im Fernsehen zu finden. Florian Fitz spielte vier Jahre lang den „Dirk Bergmann“. Er ist seit 2017 bei „Betty’s Diagnose“ dabei. Wolfgang Fierek wurde jahrelang als Gast bei den Cops bezeichnet, obwohl er mit seiner langen Rolle als Fabrikdirektor deutlich zu den Hauptrollen gehörte. Nach seinem Ausstieg war er unter anderem beim „Tatort“ und ist seit 2016 Teil der Serie „Marie fängt Feuer“. Er ist ebenfalls als Sänger aktiv und hat zahlreiche Singles und Alben veröffentlicht.

Auch Diana Staehly hat nach ihrer Rolle der „Patrizia Ortmann“ eine steile Karriere hingelegt. Sie ist 2016 freiwillig ausgestiegen, um mehr Zeit für andere Projekte zu haben. Sie war lange Hauptkommissarin bei der „SOKO Köln“ und auch bei den „Bergrettern“ dabei.

Marisa Burger über ihr "Rosenheim-Cops"-Aus: "Möchte Miriam Stockl nicht lächerlich machen"
Marisa Burger, bekannt als Kripo-Sekretärin Miriam Stockl in "Die Rosenheim-Cops", verlässt die Serie nach über zwei Jahrzehnten. In einem Interview spricht sie über die Gründe für ihren Abschied, ihre langjährigen Dreherfahrungen und ihren berühmten Kaffeebecher.
Abschiedsschmerz

Nach den „Rosenheim-Cops“: Diese Darsteller beendeten ihre Karriere

Auch die erste Kommissarin „Verena Danner“, gespielt von Katharina Abt ist nicht mehr dabei. Sie war von 2016 bis 2020 Teil der Cops. Abt hat eine Weiterbildung zur Sängerin Musicaldarstellerin gemacht und ist mittlerweile Dozentin an der Schule für Schauspiel in Hamburg. Die Karriere als Schauspieler hat auch Mark-Alexander Solf beendet. Er führte lange ein Doppelleben als Arzt und als Schauspieler. Bei den „Rosenheim-Cops“ war er bis 2015 zwei Jahre lang der „Sebastian König“. Mittlerweile hat er sich aber dafür entschieden, nur noch in der Medizin zu arbeiten.

„Rosenheim-Cops“: Diese Abschiede gingen besonders nah

Wahre „Rosenheim-Cops“-Fans wissen von wem die Rede ist. Darsteller Joseph Hannesschläger. Er spielte jahrelang den „Korbinian Hofer“ und musste dann 2019 aufgrund seiner Krebserkrankung aussteigen. Im Jahr darauf ist er leider verstorben. Ein tragische Schicksal hat auch Matthias Messner erlitten. Er galt für einige Tage als vermisst und wurde nach einer langen Suchaktion tot in einem Wiener Wald aufgefunden. Er wurde nur 42 Jahre alt.

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