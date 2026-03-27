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Vom Werkzeugmacher zur Schlagerlegende: Olaf der Flipper wird 80

Schlager-Ikone

Vom Werkzeugmacher zur Schlagerlegende: Olaf der Flipper wird 80

27.03.2026, 12.12 Uhr
von Stefan Weber
Olaf Malolepski, bekannt als Olaf der Flipper, wird 80 Jahre alt und hat als Teil von Die Flippers Musikgeschichte geschrieben. Trotz seiner Schlagerkarriere bleibt seine Liebe zum Rock"n"Roll ungebrochen.
Olaf Malolepski
Chuck Berry als Idol: Olaf Malolepski rockte die 60er schon vor dem Start der Flippers.  Fotoquelle: Privat
Olaf Malolepski
So ruht einer in sich, der Musikgeschichte geschrieben hat: Olaf der Flipper vollendet am 27. März sein 80. Lebensjahr.   Fotoquelle: Christian Kaspar-Bartke/Getty Images
Die Flippers
"Sex, Drugs und Rock'n'Roll ist nur eine Legende", sagt Olaf der Flipper (hinten, Mitte). Gefeiert, wie hier nach der ersten Gold-Verleihung 1974, haben die Flippers aber schon auch ganz gerne.  Fotoquelle: Privat
Olaf der Flipper
"Ein tolles Mädel, mit dem ich inzwischen seit 45 Jahren verheiratet und noch immer glücklich bin": Olaf der Flipper heiratete seine Sonja 1971. Sie ist die Schwester von Uwe Erhardts von der Gruppe Die Schäfer.  Fotoquelle: Privat
Die Flippers
Megaseller im deutschen Showgeschäft: Die Flippers haben mehr als 40 Millionen Platten verkauft.  Fotoquelle: ZDF
Die Flippers
Über vier Jahrzehnte Fernweh-Schlager: In ihren Liedern gingen Die Flippers auf musikalische Weltreise.  Fotoquelle: ZDF
Olaf der Flipper
Früh übt sich: Olaf der Flipper mit Tochter Pia in den 80er-Jahren. Heute ist Pia 33 Jahre alt.  Fotoquelle: Privat
Die Flippers
Wenn das Wetter mitspielt, geht's auch mal ohne Sakko: Die Flippers 2001.  Fotoquelle: privat
Die Flippers
Die Flippers kannte jahrzehntelang jedes Kind: Olaf Malolepski, Manfred Durban und Bernd Hengst proben für einen TV-Auftritt im 2007.  Fotoquelle: Ralf Juergens/Getty Images
Die Flippers mit Florian Silbereisen
Da knallen die Korken: Florian Silbereisen feierte nicht nur einmal mit den Flippers.  Fotoquelle: Marco Prosch / MDR
Die Flippers
Die Flippers sagten beim "Frühlingsfest" 2011 Lebwohl. Für Olaf Malolepski (rechts) war die Entscheidung, anschließend als Solist weiterzumachen schnell getroffen. Als "Olaf der Flipper" ist sehr erfolgreich.  Fotoquelle: BMG / Gerd Schweizer
Olaf der Flipper
Olaf der Flipper (hier bei Dreharbeiten) ist in den einschlägigen TV-Shows nach wie vor ein gern gesehener Gast.  Fotoquelle: Privat
Sonja und Olaf Malolepski, Florian Silbereisen, Carolin Reiber und Heino
Die Wahrheit über den deutschen Schlager? Sie sieht auch so aus (von links): Sonja und Olaf Malolepski mit Florian Silbereisen, Carolin Reiber und Heino auf dem Münchner Oktoberfest 2013.  Fotoquelle: Joerg Koch/Getty Images
Sonja und Olaf Malolepski
Ein oft und gerne gesehenes Paar in der Schlagerbranche: Sonja und Olaf Malolepski.   Fotoquelle: Michele Tantussi/Getty Images
Olaf Malolepski und Pia Malo
Tochter Pia tritt in die Fußstapfen des Vaters. Sie ist als Sängerin unter dem Namen Pia Malo aktiv.   Fotoquelle: Hannes Magerstaedt/Getty Images

Es gibt Namen, mit denen wird man eher kein Star. Und beim Namen Malolepski werden auch nur Insider wissen, wer gemeint ist. Dabei ist Olaf Malolepski, der inzwischen als "Olaf der Flipper" unterwegs ist, eine der größten deutschen Schlagerlegenden: Als Mitglied und langjährige Hauptstimme der legendären Schlagerkombo Die Flippers ist er nicht weniger als ein Stück lebendige deutsche Musikgeschichte. Wenn der gelernte Werkzeugmacher und ausgebildete Tennislehrer am 27. März sein 80. Lebensjahr vollendet, kann er auf eine einzigartige Karriere zurückblicken: Schließlich steht er seit 65 Jahren auf der Bühne, hat allein mit den 2011 aufgelösten Flippers über 40 Millionen Tonträger verkauft und sich längst auch als Solokünstler etabliert. Was allerdings nur wenige wissen: Seine (heimliche) Liebe gehört auch dem Rock'n'Roll.

Der 1946 in Magdeburg geborene Malolepski, der im Alter von elf Jahren nach der Scheidung seiner Eltern mit seiner Mutter nach Pforzheim zog, begeisterte sich schon früh für Musik. Bereits im Alter von 14 Jahren spielte er in einer Coverband: "Wir spielten, was im Radio lief, was die Leute hören wollten", sagte er 2016 im teleschau-Interview. "Meine Idole waren die Shadows, Chuck Berry und Elvis, wir spielten Songs von den Stones genau wie Lieder von Tony Marshall und Gerhard Wendlands 'Tanze mit mir in den Morgen'". Dass er später mit den Flippers dem Schlager zugerechnet wurde, hatte einen einfachen Grund. "Dass ich dann immer mehr auf Deutsch sang, hat damit zu tun, dass ich mich in meiner Sprache am besten ausdrücken kann", erklärte Malolepski.

Flippers hatten "Durststrecken" und standen kurz vor der Auflösung

1969 gelang den Flippers mit "Weine nicht, kleine Eva" der erste Hit. Der Schritt in die Professionalität fiel jedoch nicht leicht. Malolepski erinnerte sich an die Entscheidung: "Ganz und gar nicht." Erst als sein damaliger Arbeitgeber ihn vor die Wahl stellte – "Bist du jetzt Werkzeugmacher oder Musiker?" – entschied er sich für die Musik. In den 1970er- und frühen 1980er-Jahren blieb der große Durchbruch zunächst aus. Die Flippers erlebten "Durststrecken und etliche Wechsel in der Band", wie Malolepski im teleschau-Interview zugab. Parallel arbeitete er zeitweise wieder in seinem zweiten Beruf und war als staatlich geprüfter Tennislehrer tätig.

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Zwischenzeitlich habe man sogar überlegt, die Flippers ganz aufzulösen: "Die Menschen hörten lieber NDW, die Hallen wurden kleiner, wir hatten Schulden", erinnerte sich Malolepski. Der Wendepunkt kam Mitte der 1980er-Jahre: 1986 erreichten die Flippers mit "Die rote Sonne von Barbados" Platz eins der ZDF-"Hitparade": "Das war der Startschuss", so Malolepski, "von den Tanzlokalen schafften wir den Sprung in die Konzerthallen und Arenen."

Die darauffolgende Erfolgsgeschichte erzählte er ebenfalls stolz: "23 Top-Ten-Platzierungen in den Media-Control-Charts, 63-mal Gold und Platin, über 40 Millionen verkaufte Tonträger. Über 20 Jahre lang haben wir bei den Tourneen die größten Arenen in Deutschland ausverkauft, in die Köln-Arena kamen zu unserem 25-jährigen Bühnenjubiläum mal 17.000 Fans."

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Malolepski: "Musik kann man nicht in gut und schlecht aufteilen"

Trotz der Erfolge bezeichnet Malolepski sich als bodenständig. Bereits 1971 heiratete er seine Frau Sonja, mit der er einen Sohn und eine Tochter bekam, die unter dem Künstlernamen Pia Malo ebenfalls eine Musikkarriere startete. Das verbreitete Klischee von "Sex, Drugs und Rock'n'Roll" sei "nur eine Legende",

Auch wenn Malolepski dem Schlager treu blieb, betonte er stets seine musikalische Bandbreite: "Ich mag und höre viel Rockmusik und bin breiter aufgestellt, als viele glauben." Gitarre spielt er seit seiner Jugend, seine Kinder schenkten dem Bon-Jovi-Fan eine E-Gitarre, die auch deren Ex-Gitarrist Richie Sambora spielte.

Ohnehin sehe er gar keine allzugroßen Unterschiede zwischen hartem Rock und vermeintlich seichtem Schlager: "Nehmen wir nur mal Bon Jovis 'Bed Of Roses' oder "I Just Call To Say I Love You" – jetzt sing' das mal auf Deutsch. Das würden alle sofort als Kitsch abtun", erklärte er im teleschau-Interview. "Wir singen: "Je t'aime heißt ich liebe dich" ... – Im Grunde fast dasselbe, nicht wahr? Ich plädiere für Toleranz. Musik kann man nicht in gut und schlecht aufteilen."


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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