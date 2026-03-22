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"Terra X History: Peter Maffay – Eine deutsche Legende": Darum geht's in der ZDF-Reportage

Musiklegende

"Terra X History: Peter Maffay – Eine deutsche Legende": Darum geht's in der ZDF-Reportage

22.03.2026, 06.30 Uhr
von Jonas Decker
Die neue Terra X History-Folge gewährt Einblicke in das bewegte Leben von Peter Maffay. Vom Schlagerstar zum Rocker: Die Doku erzählt von seinen Erfolgen und Krisen.
Peter Maffay
Vom Flüchtlingskind zum Rockstar: "Terra X History" skizziert den Lebensweg von Peter Maffay anhand von sieben "entscheidenden Wendepunkten".  Fotoquelle: ZDF/Alamy/United Archives/Grim

In der bekannten Titelsequenz sieht man Willy Brandt, Lady Di, Bilder von der ersten Mondlandung und die 3.000 Jahre alte Totenmaske von Tutanchamun. Dann ertönt ein alter Schlager, um die neue "Terra X History"-Folge zu eröffnen: "Du bist alles, was ich habe ..." – Ob es Peter Maffay wohl gefällt, dass er inzwischen auch einer für die spätabendliche ZDF-Geschichtsstunde ist? Wahrscheinlich mehr, als der 76-Jährige es in seiner Bodenständigkeit zugeben würde. Verdient hat er die Würdigung allemal. Und dass es dann ausgerechnet dieser Schnulzentitel ist, "Du"? Nun, er ist eben auch ein wichtiger Teil der Geschichte von Peter Maffay, die in einer neuen Ausgabe "Terra X History" ebenso kompakt wie umfassend nacherzählt werden soll.

ZDF
Terra X History: Peter Maffay – Eine deutsche Legende
Dokumentation • 22.03.2026 • 23:45 Uhr

"Entscheidende Wendepunkte" im Leben von Peter Maffay

"Du" war 1970 Maffays Einstieg ins professionelle Musikgeschäft und wurde zum Millionenseller – ein eigentlich perfekter Einstand für einen jungen Schlagerstar, der aber genau das nicht sein wollte. Maffay, der Rocker mit ernster Miene, Lederjacke und E-Gitarre, das ist schon seit vielen Jahrzehnten das gängige Bild. Der Sänger, Songschreiber und Bandleader hat sich im Lauf seines Lebens viele Male neu erfunden, künstlerisch wie persönlich, oft auch aus der Not heraus.

"Peter Maffay – Eine deutsche Legende" reist in der Zeit zurück bis in die Jugend des Protagonisten, der in den frühen 60-ern als rumänisches Einwandererkind nach Deutschland kam, sich mit Fleiß und Talent eine über 50 Jahre währende Karriere aufbaute, aber abseits der Bühne auch viele Brüche erlebte – darunter vier gescheiterte Ehen. Die Höhepunkte und die Krisen, der Schmalz und der Rock'n'Roll, das große Auf und Ab des Lebens, das Maffay nur zu gut kennt: Die neue "Terra X History"-Episode erzählt all das anhand von sieben "entscheidenden Wendepunkten" nach und skizziert in 45 Minuten das Bild eines Mannes, der schon lange viel mehr ist als nur ein großer Rockstar. Neben alten Freunden und Wegbegleitern wie Peter Orloff und Frank Elstner kommt auch Maffay selbst immer wieder zu Wort.

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Terra X History: Peter Maffay – Eine deutsche Legende – So. 22.03. – ZDF: 23.45 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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