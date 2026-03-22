"Inga Lindström: Ein Sommer voller Wunder": Alles Infos zum ZDF-Herzkino

Was fehlt einer Frau, die scheinbar alles besitzt? Da sind ein erfüllter Beruf, ein liebevoller Partner, ein traumhaftes Haus in der idyllischen Weite Schwedens und ein Leben, das von außen betrachtet keine Wünsche offenlässt. Und doch bleibt eine leise Sehnsucht. Mit "Inga Lindström: Ein Sommer voller Wunder" erzählt das ZDF-Herzkino von genau diesem feinen Zwischenton des Lebens.

Inga Lindström: Ein Sommer voller Wunder Romantik • 22.03.2026 • 20:15 Uhr

Im Mittelpunkt steht Marie (Marie von Reibnitz), eine erfolgreiche und durchsetzungsstarke Anwältin, die gelernt hat, sich in einer anspruchsvollen Welt zu behaupten. An ihrer Seite lebt Frederik (Daniel Noah), ein angesehener Architekt, mit dem sie sich ein stilvolles Zuhause aufgebaut hat. Alles wirkt harmonisch, geordnet und sicher. Doch hinter der perfekten Fassade wächst eine Frage, die sich nicht länger verdrängen lässt: Ist das wirklich schon das ganze Glück?

Marie wird vom Landleben eingeholt Der Sommer beginnt mit einem Geburtstag und einem liebevollen Geschenk. Frederik überrascht Marie mit einem Fahrrad. Die erste Fahrt jedoch verläuft alles andere als reibungslos, denn beinahe kommt es zu einem Unfall mit Simon (Max Rothbart). Diese zufällige Begegnung erweist sich bald als Wendepunkt. Simon hat von seinem Vater ein fahrbares Puppentheater geerbt und plant, gemeinsam mit Puppenspielerin Rosalie (Leah Lavinia) durch das Land zu reisen, um Kindern mit seinen Aufführungen Freude zu schenken. Sein Leben ist geprägt von Spontaneität, Herz und einer Freiheit, die Marie fremd geworden ist.

Eigentlich wollte sie mit ihrer besten Freundin Hilli (Anna Bachmann) nach Rom reisen. Sonne, Kultur und unbeschwerte Tage sollten den Sommer prägen. Doch bevor es losgeht, besuchen die beiden Hillis Tante Sanna (Marion Kracht) auf dem schwedischen Land. Dort zeigt sich schnell, dass Sanna gesundheitliche Probleme hat und Unterstützung braucht. Ohne zu zögern, stellen Marie und Hilli ihre Reisepläne zurück und bleiben. Statt italienischer Lebensart erwartet Marie nun die Ruhe des Landlebens, das mit seiner Schlichtheit und Echtheit eine unerwartete Wirkung entfaltet.

Welche Zukunft wird vom Herzen gewählt? Auf Sannas Hof begegnet Marie Simon erneut. Zwischen zufälligen Begegnungen und gemeinsamen Momenten wächst eine leise, aber spürbare Nähe. Doch Frederik hat Marie vor dem geplanten Urlaub die Frage aller Fragen gestellt und bittet sie, seine Frau zu werden. Eine Zukunft scheint greifbar, klar umrissen und sicher. Doch ist es die Zukunft, die ihr Herz wirklich wählt? Als schließlich ein lange gehütetes Geheimnis aus Simons Familie ans Licht kommt, das ihn und Marie auf überraschende Weise verbindet, gerät ihr wohlgeordnetes Leben endgültig ins Wanken.

Mit "Inga Lindström: Ein Sommer voller Wunder" bleibt das ZDF seinem erfolgreichen Herzkino treu und bringt große Gefühle vor der malerischen Kulisse Schwedens auf den Bildschirm. Hinter dem Namen Inga Lindström steht die deutsche Autorin Christiane Sadlo, deren romantische Stoffe seit 2004 regelmäßig verfilmt werden. Die Filme entstehen meist in Schweden mit deutschen Schauspielerinnen und Schauspielern und erzählen von Liebe, Neuanfängen und den zweiten Chancen des Lebens. Regie führte diesmal Marco Serafini.

Ab Samstag, 14. März, ist der Film in der ZDF-Mediathek verfügbar.

Inga Lindström: Ein Sommer voller Wunder – So. 22.03. – ZDF: 20.15 Uhr

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