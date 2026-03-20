Schicksalsschlag: Der Graf von „Unheilig“ trauert um seine Eltern

Eigentlich hatte er das Mikrofon bereits 2016 an den Nagel gehängt: Der Graf (56) kündigte als Sänger von „Unheilig“ („Geboren um zu leben“) dann jedoch 2025 sein Comeback nebst neuem Album und Tournee an. Doch dann schlug das Schicksal gleich doppelt zu.

Vater des „Unheilig“-Sängers stirbt, während der auf Tournee ist Der erste Schicksalsschlag ereignet sich bereits Ende 2025. Zu diesem Zeitpunkt feiert Der Graf sein Comeback mit der Tournee „Wieder zurück“. Doch dann passiert es: „Während unserer letzten Tour im Dezember ist mein Papa verstorben.“ Der Todesfall ereignete sich wohl völlig überraschend: „Damit hatte niemand gerechnet.“ Dementsprechend konnte sich der Künstler auch nicht von seinem Vater verabschieden. Doch der Sänger bricht seine Konzertreise nicht ab, wohl auch als eine Art der Selbsttherapie: „Ich habe versucht, das zu verarbeiten, indem ich unsere Konzerte weitergespielt habe.“

Der Graf: Der zweite Schock folgt auf den Fuß Anfang 2026 hat Der Graf den Verlust noch nicht verdaut. Doch schon folgt die nächste Hiobsbotschaft, die ihn wohl sogar noch härter trifft: „Als dann Anfang des Jahres die Nachricht kam, dass meine Mama nicht mehr lange leben wird, hat mir das den Boden unter den Füßen weggerissen.“ Eigentlich wollte der Musiker daraufhin die bereits fixen Dreharbeiten für „Sing meinen Song“ absagen.

„Du sagst doch jetzt nichts ab, oder?“ Doch sein Umfeld und vor allem seine Mutter drängen ihn, an der Gesangssendung teilzunehmen: „Du sagst aber jetzt nichts ab.“ Der Graf verabschiedet sich von ihr („Ich bin zu ihr gegangen, um mich bei ihr für alles zu bedanken und ihr Lebewohl zu sagen.“). Dann nimmt er an der Aufzeichnung der Gesangsshow in Südafrika teil. Wenig später verstirbt seine Mutter. Der Graf hat nun beide Elternteile innerhalb von nur drei Monaten verloren. Dennoch ist er sich rückblickend sicher, die richtige Entscheidung getroffen zu haben: „Heute weiß ich: Ohne die Musik und diese Sendung hätte ich den Verlust meiner Eltern nicht so schnell verkraftet.“

Der Graf setzt seiner Mutter mit „Mein Löwe“ ein musikalisches Denkmal Als ob er es unbewusst geahnt hätte, hatte Der Graf seiner Mutter kurz davor ein emotionales Denkmal gesetzt. Dabei handelt es sich um den Song „Mein Löwe“. Dieser ist auch auf dem am 13. März 2026 erschienenen Album „LIEBE GLAUBE MONSTER“ zu hören. Der Graf widmete „Mein Löwe“ allerdings nicht nur seiner Mutter.

Das Lied verweist sogar gleich in doppelter Hinsicht auf seine Mama, wie der Künstler verrät: „Der Titel spielt auf ihr Sternzeichen Löwe an und darauf, dass sie für mich immer wie ein Löwe gekämpft hat – fürsorglich, stark und unerschütterlich.“ Zudem thematisiert das Lied die Art und Weise, wie sich das Verhältnis zu seiner Mutter durch das Altern verändert hat. Der Graf gibt zu, den Text „unter Tränen geschrieben“ zu haben. Dabei klingt die letzte Strophe ganz wie der Abschied, der wenige Monate später folgen sollte: „Mein Löwe ist noch da. Ich halt’ ihn fest, solang es geht. Ich seh’ mit ihm zurück aufs Leben. Bis er in den Himmel geht.“