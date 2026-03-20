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Roland Kaiser & Silvia: So wurde aus der "heimlichen Beziehung" die große Liebe

Das Liebesleben des Schlagerstars

Roland Kaiser & Silvia: So wurde aus der "heimlichen Beziehung" die große Liebe

20.03.2026, 09.26 Uhr
von Nicole Jansen
Aus einer engen Freundschaft wurden heimliche Treffen – und schließlich die große Liebe: Roland Kaiser fand mit Silvia das Glück, das ihm lange fehlte.
Roland Kaiser mit Ehefrau Silvia und Tochter Annalena.
Roland Kaiser mit Ehefrau Silvia und Tochter Annalena.  Fotoquelle: picture alliance / Eventpress | Eventpress Golejewski

Bevor Roland Kaiser sein privates Glück fand, musste er einige schmerzhafte Umwege gehen. Zwei Ehen scheiterten, erst dann trat mit Silvia die Frau in sein Leben, die für den Schlagerstar alles verändern sollte. Was zunächst im Verborgenen begann, wurde schließlich zu der Liebe, bei der er wirklich ankam.

Warum Roland Kaisers erste Ehe am Erfolg zerbrach

Seine erste Ehe führte Roland Kaiser mit Christina. In den 1980er-Jahren stand er beruflich auf dem Höhepunkt – und war gleichzeitig ein gefragter Frauenschwarm. So lernte er Christina kennen, doch die Ehe hielt dem turbulenten Leben eines Stars nicht stand.

Die Beziehung zerbrach letztlich an seiner Karriere, die für ihn damals oberste Priorität hatte. Er war ständig unterwegs, wie er später selbst einräumte: „Ich habe Konzerte, Interviewtermine, Verpflichtungen. Meine Plattenfirma erwartet, dass ich auftrete. Und ich will auch auftreten, sonst ist meine Karriere morgen wieder vorbei.“

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Roland Kaiser und Anja Schüte: Warum ihre Ehe scheiterte

In zweiter Ehe war Roland Kaiser mit Schauspielerin Anja Schüte verheiratet. Doch auch diese Beziehung stand unter keinem guten Stern. Aus der Ehe stammt Sohn Hendrik, der 1990 geboren wurde.



Das Eheglück zerbrach jedoch – und diesmal lag der Grund nicht in Kaisers Karriere, sondern in einer Frau, die bereits seit Jahren in seinem Leben eine Rolle spielte: Silvia, seine heutige Ehefrau. Die beiden hatten sich schon 1984 nach einem Konzert kennengelernt und zunächst eine enge Freundschaft aufgebaut. Im Oktober 1993 änderte sich diese Verbindung – und aus Freundschaft wurde Liebe.

Vom heimlichen Treffen zur Ehe: Roland Kaiser fand mit Silvia sein Glück

Im Oktober 1993 trafen sich Silvia und der Schlagerstar, die beide noch liiert waren, erneut. Er lud sie zu seiner Tour ein – und später beschreibt Roland Kaiser diesen Moment in seiner Autobiografie als den Punkt, an dem „der Beginn unserer heimlichen Beziehung“ lag. Fast zehn Jahre nach ihrer ersten Begegnung sah er wieder „diese großen grünen Augen“, in denen er „Wärme und Fürsorge und immer auch einen Funken Erotik“ gefunden hatte.

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Axel Prahl, gefeierter "Tatort"-Star ließ in einem Interview mit dem NDR durchblicken, dass er ursprünglich gar nicht Schauspieler werden wollte. Als Kind träumte er von ganz anderen Berufen, bevor er seine Leidenschaft für die Bühne entdeckte.
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Von diesem Zeitpunkt an trafen sich die beiden heimlich, doch schon bald blieb ihre Beziehung nicht unbemerkt. Kaiser schreibt offen, dass sowohl er als auch Silvia wussten, welche Folgen ihre Gefühle haben würden. Sie hatten beide Familien, „die wir auseinanderrissen, wenn sie ihren Mann und ich meine Frau verließ“. Trotzdem wurde ihm klar, dass Silvia die Frau war, mit der er sein Leben teilen wollte – jemand, mit dem er „Zahnpastatube und Abwasch teilen, Kinder bekommen, ein Haus bauen, einen Baum pflanzen, alt werden“ wollte.

1996 heirateten die beiden. Bis heute – seit mittlerweile 27 Jahren – sind sie glücklich miteinander. Ihre Ehe wurde durch die gemeinsamen Kinder Annalena und Jan gekrönt. Dass Roland Kaiser in die Vaterrolle hineinwuchs, führt er ebenfalls auf seine Frau zurück. Er schreibt, dass er diesen Schritt meistern konnte, „weil Silvia mit ihrer Liebe, ihrer Bodenständigkeit und ihrer Gradlinigkeit Sicherheit gab“. An ihrer Seite fand er das Vertrauen, „mich auf das Wagnis Familie mit Haut und Haaren einzulassen“.

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