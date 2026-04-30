Home News Star-News

"Herz bis zum Hals hochgeschlagen": Heidi Klum trifft auf Südtiroler Ex-Freund

Ihre Ex-Partner im Überblick

Wiedersehen mit dem Ex: Heidi Klum und Tom Kaulitz treffen auf Ex-Freund des Models

30.04.2026, 15.35 Uhr
von Annika Schmidt
Heidi Klums Liebesleben war stets ein Thema in den Medien. Von Skilehrer Gottfried Seeberg über Formel-1-Manager Flavio Briatore. Zusammen mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz gab es ein Wiedersehen mit ihrem Ex-Freund aus Südtirol.
Heidi Klum und ihr Liebeskarussell. Doch ein Mann sticht aus der Liste der Ex-Freunde des Models heraus.
Heidi Klum und ihr Liebeskarussell. Doch ein Mann sticht aus der Liste der Ex-Freunde des Models heraus.   Fotoquelle: 2025 Getty Images for the Business of Fashion/Pascal Le Segretain

Die Liste von Heidi Klums Ex-Freunden ist lang. Musiker, Starfriseur, Formel-1-Manager, Kunsthändler, Bodyguard: Sowohl optisch, als auch beruflich sind die Ex-Partner des Top-Models sehr unterschiedlich. Doch ein Mann sticht aus der Reihe deutlich hervor. Damals stand die 52-Jährige noch am Anfang ihrer Karriere, als sie mit ihm eine Beziehung einging. Im Jahr 2022 kam es dann zu einem Wiedersehen der beiden. Ihr Ehemann war bei dem Treffen an ihrer Seite. 

Heidi Klum war 19 Jahre alt, als sie sich in den Volksmusiker Gottfried Seeber verliebte. Er war ihr Skilehrer. Im Schnee in den Bergen kamen sich die beiden näher. Ein Jahr lang war Heidi Klum mit Gottfried Seeberg zusammen. Angeblich wünschte sich das aufstrebende Model damals schon eine Familie mit Kindern, doch das soll noch nicht im Sinne des Skilehrers gewesen sein. Während sie als internationales Model Karriere machte, arbeitete Gottfried weiter als Skilehrer in den Südtiroler Bergen und wurde als Volksmusiker mit der Gruppe "Die Pustertaler" bekannt. "Ich habe nur gute Erinnerungen an sie", verriet der Ex-Freund in einem Interview mit "Gala".

Derzeit beliebt:
>>"Noch nie so verzweifelt gefühlt": Ina Müller über ihr spezielles Interview mit Til Schweiger
>>"Rosenheim-Cops": Marisa Burgers Nachfolge über ihre neue Rolle: "Persönliche Weiterentwicklung"
>>Heidi Klum: Überraschungscomeback in "Der Teufel trägt Prada 2"?
>>Kaulitz-Brüder erneut mit Verteidigung zum fehlenden "Let's Dance"-Support für Gustav Schäfer

Die Pustertaler aus Südtirol im Jahr 2007. (Foto: picture-alliance/dpa/Votava)

Besuch in den USA: Heidi Klum trifft Ex-Freund wieder

2022 trafen die Ex-Partner aufeinander. Ein Moment, den der Volksmusiker nicht vergessen wird. "Da hat mir das Herz bis zum Hals hochgeschlagen", gab Gottfried Seeberg zu. Damals stand Heidi Klum in Wanderschuhen, Rucksack und mit Tom Kaulitz überraschend vor ihm. Alle hätten sich gut verstanden und eine gute Zeit miteinander verbracht. Es wurde gemeinsam gewandert, Käse gegessen und Heidi Klum soll sogar gemolken haben. "Wie damals: Ein Pfundmädel, natürlich und lieb", schwärmt Gottfried Seeberg, der verheiratet ist und zwei Kinder hat. 

Zwei Jahre später soll ihn Heidi Klum nach Kalifornien eingeladen haben. Bei dem Ex-"Victoria's Secret"-Model zuhause soll Tobias, der Sohn des Skilehrers und der Koch ist, Ravioli für alle zubereitet haben. Ein weiteres Treffen sei bisher nicht geplant, aber ausgeschlossen sei es nicht. "Vielleicht überrascht sie mich wieder", erklärt der Musiker.

Frühes GNTM-Aus: Deshalb hatte Sophia Thomalla keine Chance in Heidi Klums Show
Sophia Thomalla versuchte sich als Model bei GNTM, wurde jedoch frühzeitig aus der Show geworfen.
Teilnahme an Model-Castingshow
Keine Chance bei Heidi Klums "GNTM": Nach der ersten Runde musste Sophia Thomalla die Casting-Show verlassen.

Heidi Klums verflossene Beziehungen: Das sind ihre Ex-Partner

Nach der Trennung von Gottfried Seeberg kam Heidi Klum mit Ric Pipino zusammen. Der Star-Friseur ist 14 Jahre älter als die gebürtige Bergisch Gladbacherin. Als der TV-Star 24 Jahre alt war, heiratete sie Ric Pipino. Von 1997 bis 2002 war das Paar liiert und lebte einige Jahre zusammen in New York. 2003 folgte die Scheidung. Heutzutage ist der gebürtige Australier weiterhin ein gefragter Friseur der internationalen Promis. Mit seiner Ex-Freundin Jenne Lombardo hat Ric Pipino drei gemeinsame Kinder.

2002 war das Jahr der Musiker bei Heidi Klum. Zunächst datete das Model Jay Kay, der unter seinem Künstlernamen Jamiroquai zahlreiche Hits in den 90er Jahren hatte. Auf Jay Kay folgte Anthony Kiedis, der Frontmann der Band "Red Hot Chili Peppers". Die Beziehung der beiden soll "nicht besonders lang, dafür aber sehr intensiv" gewesen sein. Nach einem Jahr kam es zur Trennung. Rückblickend würde Anthony Kiedis wohl einiges anders machen. Der Musiker gestand, dass er damals ein "egoistischer Arsch" gewesen sei, und war Jahre später noch voll des Lobes für seine Ex-Freundin.

Großer Umbruch bei GNTM: Heidi Klum verlegt das große Finale in die USA
Die neue Staffel von "Germany's Next Topmodel" bringt einige Überraschungen. Erstmals findet das Finale in Los Angeles statt, was für Heidi Klum ein Heimspiel bedeutet.
Keine Live-Show?

Flavio Briatore & Heidi Klum: Beziehung und Geburt von Leni

Ein besonderer Mann in Heidi Klums Leben war Flavio Briatore. 2003 kam die 52-Jährige mit dem Formel-1-Manager zusammen. 23 Jahre ist der Geschäftsmann älter als die GNTM-Moderatorin. Mit ihm bekam sie 2004 ihre erste Tochter Leni Klum. Nicht mal ein Jahr war das Paar liiert. Als ihre Tochter geboren wurde, waren Heidi Klum und Flavio Briatore nicht mehr zusammen. An seiner Stelle trat Seal. Der Musiker und das Ex-"Victoria's Secret"-Model verliebten sich 2003. Seal wurde zum Ziehvater von Leni. 2005 heiratete das Paar in Mexiko. Es folgte die Geburt von Sohn Henry Günther Ademola Dashtu Samuel. Danach kamen ihr zweiter Sohn Johan Riley Fyodor Taiwo Samuel und Tochter Lou Sulola Samuel zur Welt. 2012 trennte sich das Paar, Seal und Heidi Klum ließen sich scheiden. 

Lange ist Heidi Klum nie allein geblieben. Nach der Ehe mit Seal kam es zur Beziehung mit Martin Kirsten. Doch nach anderthalb Jahren trennten sich Heidi Klum und der Bodyguard. Im selben Jahr, 2014, trat Vito Schnabel in ihr Leben. Der Kunsthändler ist 13 Jahre jünger als die Vierfach-Mutter. Vito Schnabel war vor Heidi Klum mit einigen prominenten Damen zusammen. Demi Moore, Amber Heard und Liv Tyler gehörten zu seinen Liebschaften. 2017 trennten sich das Model und der Sohn des Malers und Filmregisseurs Julian Schnabel.

Diego Pooths Freundin Louisa Büscher bekam Zusage für GNTM - deshalb sagte sie ab
Warum Louisa Büscher, die Freundin von Diego Pooth bei GNTM ausgestiegen ist, überrascht – und ist gleichzeitig herrlich bodenständig.
Absage mit Stil
Diego Pooth und seine Freundin Louisa Büscher auf dem roten Teppich.

Heidi Klum & Tom Kaulitz: Es war Liebe auf den ersten Blick!

Ein Jahr später verliebte sich Heidi Klum in Tom Kaulitz. Auf einer Geburtstagsparty kamen sich die beiden näher. Der Altersunterschied von 16 Jahren scheint für die beiden kein Problem zu sein. "Es war elektrisierend", beschreibt Heidi Klum ihr Kennenlernen. 2019 heiratete das Paar auf einer Luxusyacht vor der Insel Capri. Seitdem zeigt sich das Ehepaar verliebt. Medial scheinen beide von ihrer Beziehung zu profitieren. 

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Das könnte dich auch interessieren

Hochkarätiges GNTM-Finale: Diese Gäste unterstützen Heidi Klum
Hollywood-Glamour
"Germany's Next Topmodel"
„Bergdoktor“-Star Hans Sigl: So lebt er privat mit der Familie
Am Ammersee
Hans Sigl lächelt.
Andrea Kiewels verrät ihre Liebes-Tipps: Einfache Schritte für mehr Nähe!
Beziehungsratschlag
Andrea Kiewel in einem grünen Outfit.
"LOL": So läuft es wirklich hinter den Kulissen ab
Verborgene Details
"LOL: Last One Laughing"
Gustav Schäfer begeistert bei "Let's Dance": Doch Bill und Tom Kaulitz finden es "scheiße langweilig"
Unterhaltungsshow
Tokio Hotel auf dem roten Teppich.
"Etwas zu extrem erzählt": Bill und Tom Kaulitz rudern nach Partynacht im Europapark zurück
Party-Anekdoten
Bill Kaulitz und Tom Kaulitz
"Die Realitystar Academy": Alle Infos zur Nachwuchs-Suche mit Désirée Nick
Nachwuchs im Reality-TV
Die Realitystar Academy
Partyexzess im Familienhotel: Kaulitz-Zwillinge rocken die Nacht durch
Party-Eskapaden
Bill Kaulitz und Tom Kaulitz
Produktion muss eingreifen: Prinz Frédéric erleidet Schwächeanfall in TV-Show
Drama im Reality-TV
"Kampf der RealityAllstars"
Tom und Bill Kaulitz schocken Fans mit Spotify-Statement
"nicht zusammengekommen"
"Sorgen und Ängste ernstnehmen": Carolin Kebekus verteidigt die junge Generation
Generationenkritik
Die Carolin Kebekus Show
Auf diese Freunde kann sich Collien Fernandes immer verlassen: "Riesengroßes Geschenk"
Schwere Zeiten
Collien Fernandes mit brauner Lederjacke und Mikrofon.
„Die Rosenheim-Cops“ überraschen mit einem Special - Mord, Schnee und Spannung
Nach 24 Jahren
Die Kommissare Bach (Patrick Kalupa) und Stadler (Dieter Fischer) stehen mit Pathologin Wilke hinter einem großen dunkelblauen Zauberkasten
Sicherheitsexpertin warnt im ZDF nach Trump-Drohungen: "Europäer müssen mehr machen"
Truppenreduzierung
ZDF-"Morgenmagazin"
Thomas Gottschalk verschiebt Comeback wegen Krankheit
Gottschalks Bühnenpause
Thomas Gottschalk
Vom Ballett zur Krimi-Queen: Romina Küper's spannender Weg
Romina Küper im Kroatien-Krimi
Interview mit Romina Küper
Kunal Nayyar: Mehr als nur Raj aus "The Big Bang Theory"
Vielfalt im TV
Kunal Nayyar
Let's Dance 2026: Partnertausch und Herren-Teams
Partnertausch
"Let's Dance"
Skandal um "Der Teufel trägt Prada 2": Was fast schiefging
Modefilm-Comeback
Der Teufel trägt Prada 2
Paul Janke: Zweite Chance als RTL-Bachelor
Bachelors Rückkehr
Paul Janke
Schwiegertochter gesucht-Star Ingo Peters nimmt 65 Kilo ab
Ingo Peters' Verwandlung
Ingo Peters
Dramatischer Serientod bei "Lena Lorenz": Von ihr müssen sich Fans nun verabschieden
Emotionales Drama
"Lena Lorenz"
Maybrit Illner: Das sind ihre Gäste und das Thema in der heutigen Sendung
Polit-Talkshow im ZDF
Jeden Donnerstag gibt es bei Maybrit Illner lebhafte Diskussionen über gesellschaftlich relevante Themen.
"Wer weiß denn sowas?": Das sind die Gäste der Woche
ARD-Quizshow
Teamkapitän Bernhard Hoëcker tritt freitags gegen den neuen Teamkapitän Wotan Wilke Möring mit einem prominenten Gast an. Kai Pflaume führt durch das Quiz.
Neue Krimi-Hoffnung aus dem Saarland: Eine Kritik zu "Bruder, Liebe, Tod" in der ARD
Saarland-Krimi
Aram Arami im Interview
Von Pietro bis Menderes: Alle High- und Lowlights von DSDS
Legenden
Pietro und Sarah
Die Kunst steckt in ihr: So ist "Let's Dance"-Teilnehmerin Anna-Carina Woitschack aufgewachsen
Schlagerstar-Hintergrund
Anna-Carina Woitschack
"Ich habe mein Studio verschenkt": Der Graf über seine Pause nach einem Schicksalsschlag
Im Gespräch
Der Graf von Unheilig mit einem Koffer.
Ein Abend der Tränen: Der Graf von Unheilig im Fokus bei "Sing meinen Song"
Emotionales Tauschkonzert
Sing meinen Song
Weitere Abgänge: Diese Stars verlassen nach Marisa Burger die „Rosenheim-Cops“
Abschiede bei Vorabend-Serie
Christian K. Schaeffer in einer Tracht.