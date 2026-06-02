Home News TV-News

Besonderes Hochzeitsgeschenk der Geissens für Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne

XXL-Porträt

Besonderes Hochzeitsgeschenk der Geissens für Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne

02.06.2026, 10.30 Uhr
von Alina Altendorf
Der Ex-Rennfahrer Ralf Schumacher und der Franzose Étienne Bousquet-Cassagne haben in Saint-Tropez geheiratet. Die Geissens sorgten mit ihrem riesigen, personalisierten Kunstwerk für Aufsehen.
Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne haben sich im Arm.
Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne haben "Ja" gesagt. Dabei bekamen sie ein ganz besonderes Geschenk von den Geissens.  Fotoquelle: picture alliance / Geisler-Fotopress | Agentur Wehnert/R.Zichy/Geisler-

Der Ex-Rennfahrer Ralf Schumacher (50) und der Franzose Étienne Bousquet-Cassagne (36) haben am Samstag, den 30. Mai, Ja gesagt. Schick im Partnerlook gekleidet – dunkelblauer Anzug, weißes Hemd und hellblaue Krawatte – ließen sich die beiden vor 200 Gästen im Rathaus von Saint-Tropez trauen. Wer glaubt, damit hat es sich, irrt. Ganze drei Tage lang feierten sie die Besiegelung ihrer Liebe. Carmen Geiss teilt auf ihrem Instagram-Profil die Übergabe des Hochzeitsgeschenks.

Die Geissens überreichen Ralf und Étienne ihr Geschenk

Im berühmten Beachclub La Bouillabaisse stieg eine der drei Feierlichkeiten. Dort stießen auch Robert (62) und Carmen Geiss (61) – wie üblich zu spät – dazu. Doch diesmal hatten sie eine Ausrede mit im Gepäck: das überdimensional große und schwer zu verladene Geschenk für die frischgebackenen Eheleute. „Es war so schwer, dass ich drei Autos ausprobieren musste, um es hierhin zu bringen.“ „Deswegen sind wir so spät“, ergänzt Carmen die Aussage ihres Mannes. „Es hat nicht in den Lambo gepasst, nicht in den Ferrari, aber in die G-Klasse so halbwegs“, erklärt der Multimillionär.

Personalisiertes Porträt im Streetart-Style

Währenddessen packen Étienne und Ralf ihr Geschenk aus. Unter der Schutzfolie und dem Papier kommt ein Porträt der beiden im Streetart-Style zum Vorschein. Neonpinke Herzchen schwirren um die Köpfe der beiden, im Hintergrund prangt der Schriftzug „St. Tropez“. Links unten in der Ecke finden sich zwei verliebte Micky-Mäuse, darüber in neonpinker Schrift steht in einem Herz „True Love“. Direkt unter den Gesichtern der frisch Vermählten sind die Schenker selbst zu sehen. „Wir mussten uns auch drauf mitverewigen, damit du weißt, von wem du es hast“, scherzt der 62-Jährige. Offenbar gleich zweimal, denn in der rechten unteren Ecke befindet sich zusätzlich jeweils ein schwarz-weiß-Foto der jungen Carmen und des jungen Robert. Er weiß auch, wo die Eheleute das Bild hinhängen sollen: „Wir haben uns gedacht, das passt perfekt in euer Barbecue. Ich weiß auch genau schon die Stelle. Da hängt im Moment zwar ein Bild, aber ich glaube, das passt noch besser.“

Derzeit beliebt:
>>Sandra Maischberger: Gäste & das Thema heute am 02. Juni 2026
>>Filmkritik zu „The Mandalorian and Grogu“: Ist die Macht noch mit Disney?
>>"Hat nicht in den Lambo und Ferrari gepasst": Geissens machen Ralf und Étienne XXL-Geschenk zur Hochzeit
>>Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne im Interview: "Wir zeigen fast alles"

Begeisterung bei den Frischvermählten

Mit Umarmungen und Händedruck bedanken sich die Beschenkten herzlich bei den Geissens. Eine Sache gefällt dem Ex-Formel-1-Star ganz besonders: „Da seh’ ich so schön jung aus. Ganz ohne Facelift!“ Étienne hatte sich nämlich vor der Hochzeit noch einem Lifting unterzogen. Ralf wählte hingegen einen minimalinvasiven Eingriff; er ließ sich vor den Feierlichkeiten mit Botox aufhübschen. Die dreitägige Hochzeit kann ab dem 6. Juni bei Sky angeschaut werden, denn der Sender hat das Paar für die Doku „Ralf & Étienne: Wir sagen Ja“ mit der Kamera begleitet.

So viel kostet das Essener Kunstwerk die Geissens

Das persönliche Geschenk ist nicht nur ganz schön groß und schwer, sondern bestimmt auch ganz schön teuer. Angefertigt wurde es vom Essener Künstler Sharyar Azhdari, auch bekannt als Shary oder S-Art. Bilder von ihm kosten zwischen 8.000 und 19.000 Euro, für Spezialanfertigungen dürfte der Preis höher liegen. Verewigt hat sich natürlich auch der Künstler selbst. Über seiner Signatur befindet sich ein kleines Portrait von ihm im Comic-Stil.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.
Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.
Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne im Interview: "Wir zeigen fast alles"
Im Juli 2024 machte Ralf Schumacher seine Beziehung zu Partner Étienne Bousquet-Cassagne öffentlich – und feierte damit zeitgleich sein Coming-out. Nun will sich das Paar das Ja-Wort geben und spricht vorab im Interview über Schumachers Coming-out, die Hochzeitplanungen und Flitterwochen.
Ralf & Étienne: Hochzeit
Ralf & Étienne: Wir sagen Ja

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Das könnte dich auch interessieren

Dua Lipa und Callum Turner: Heimliche Hochzeit in London
Heimliche Trauung
Dua Lipa und Callum Turner
Kaulitz-Brüder über Merkel-Absage: "Das hätte man auch netter machen können"
Merkel-Korb
Tom und Bill Kaulitz / Angela Merkel
Die unbekannte Frau an Cillian Murphys Seite
Liebesleben des Oscar-Preisträgers
Yvonne McGuinness und Cillian Murphy
„Bergdoktor“-Star: Ein Blick auf das Zuhause von Hans Sigl
Am Ammersee
Hans Sigl lächelt.
ARTE-Dokumentation "Venedigs goldenes Zeitalter – Glanz und Gewalt"
Venedigs Geschichte
Venedigs goldenes Zeitalter - Glanz und Gewalt
Cher wird 80: Pop-Ikone verrät ihr Schönheits-Geheimnis!
Ihr Geburtstag
Alexander Edwards und Cher
Hinter den Kulissen von "LOL": Was Zuschauer nicht zu sehen bekommen
7. Staffel steht an
"LOL: Last One Laughing"
Ralf Schumacher verrät, was diesmal anders ist im Vergleich zur Hochzeit mit Cora
Hochzeit in Saint-Tropez
"Ralf & Étienne: Wir sagen Ja!"
"Menschen haben sich bedankt": Ralf Schumacher teilt bewegende Reaktionen auf Coming-out
Ralf Schumachers Doku
"Ralf & Étienne: Wir sagen Ja!"
Robert Geiss schlüpfrig unterwegs im Europapark: „Ich habe das Loch auch ausprobiert!“
Reality-Doku
Robert und Carmen Geiss stehen nebeneinander.
"Kaulitz & Kaulitz" geht weiter: Netflix nennt den Starttermin
Kaulitz-Show
"Kaulitz & Kaulitz"
Judith Williams zeigt sich ungeschminkt: „Ja, ich bin müde!“
Natürlicher Look
Judith Williams
Von Beatrice Egli bis Alexander Klaws: Das wurde aus den DSDS-Gewinnern
DSDS-Erfolge
2013: Beatrice Egli
Sportfreunde Stiller: Peter Brugger spricht Klartext zur WM 2026
Im Interview
Sportfreunde Stiller
Jahrzehnte verschollen: Alte "Dracula"-Szenen wiederentdeckt
Verlorene Filmszenen
Dracula Christopher Lee
Campino rechnet mit Kanzler Merz ab: "empfinde manchmal echte Scham"
Rockstar in Rage
Campino / Friedrich Merz
Lee Majors: Der TV-Held, der für seinen Ruhm teuer bezahlte
Ein Colt für alle Fälle
Colt Seavers
Longevity? "Total bescheuert", finden Schöneberger und Hoëcker
Longevity-Debatte
Bernhard Höcker sitzt und lacht.
"Wer stiehlt mir die Show?" ab Herbst wieder im TV: Diese Promis sind dabei
Promi-Quiz
"Wer stiehlt mir die Show?"
Wolfgang Petersens "Troja": Ein Epos der Bildgewalt läuft heute im Free-TV
Antikes Drama
Troja
"Alice und Steve": Comedy-Serie über Freundschaft am Abgrund
Freundschaftschaos
"Alice and Steve"
"Generation Porno – Was unsere Kinder online sehen": Kritik zur ZDF-Dokumentation
Online-Gefahren
Generation Porno - Was unsere Kinder online sehen
"Europa: Aufrüsten für den Frieden?": Kritik zur ARTE-Dokumentation
Europas Sicherheit
Europa: Aufrüsten für den Frieden
"Robert Lembke – Wer bin ich?": Kritik zur Doku auf 3sat
"Robert Lembke – Wer bin ich?"
Robert Lembke - Wer bin ich?
"Hart aber fair": Gäste und Thema der Sendung
ARD-Talkshow
Louis Klamroth ist der neue "Hart aber fair"-Moderator.
Eine Braut für Frankensteins Monster: Das sind die Heimkino-Highlights der Woche
DVD-Highlights
"The Bride! - Es lebe die Braut"
„Die Bachelors“ 2026: Das sind die Kandidatinnen im Überblick
Datingshow
Tim und Sebastian (die neuen Bachelors)
Tom Holland wird 30: Ein Rückblick auf sein Leben vor der Kamera
Hollywoodstar
Tom Holland 2024
"Das ist mein Bikinibody 2026": GNTM-Siegerin hat 25 Kilo abgenommen
Gewichtsabnahme
Alex Mariah Peter
"Politik ist persönlich": Kritik zum Politikfilm im ZDF
Familiendrama in der Politik
Politik ist persönlich