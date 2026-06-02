Besonderes Hochzeitsgeschenk der Geissens für Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne

Der Ex-Rennfahrer Ralf Schumacher (50) und der Franzose Étienne Bousquet-Cassagne (36) haben am Samstag, den 30. Mai, Ja gesagt. Schick im Partnerlook gekleidet – dunkelblauer Anzug, weißes Hemd und hellblaue Krawatte – ließen sich die beiden vor 200 Gästen im Rathaus von Saint-Tropez trauen. Wer glaubt, damit hat es sich, irrt. Ganze drei Tage lang feierten sie die Besiegelung ihrer Liebe. Carmen Geiss teilt auf ihrem Instagram-Profil die Übergabe des Hochzeitsgeschenks.

Die Geissens überreichen Ralf und Étienne ihr Geschenk Im berühmten Beachclub La Bouillabaisse stieg eine der drei Feierlichkeiten. Dort stießen auch Robert (62) und Carmen Geiss (61) – wie üblich zu spät – dazu. Doch diesmal hatten sie eine Ausrede mit im Gepäck: das überdimensional große und schwer zu verladene Geschenk für die frischgebackenen Eheleute. „Es war so schwer, dass ich drei Autos ausprobieren musste, um es hierhin zu bringen.“ „Deswegen sind wir so spät“, ergänzt Carmen die Aussage ihres Mannes. „Es hat nicht in den Lambo gepasst, nicht in den Ferrari, aber in die G-Klasse so halbwegs“, erklärt der Multimillionär.

Personalisiertes Porträt im Streetart-Style Währenddessen packen Étienne und Ralf ihr Geschenk aus. Unter der Schutzfolie und dem Papier kommt ein Porträt der beiden im Streetart-Style zum Vorschein. Neonpinke Herzchen schwirren um die Köpfe der beiden, im Hintergrund prangt der Schriftzug „St. Tropez“. Links unten in der Ecke finden sich zwei verliebte Micky-Mäuse, darüber in neonpinker Schrift steht in einem Herz „True Love“. Direkt unter den Gesichtern der frisch Vermählten sind die Schenker selbst zu sehen. „Wir mussten uns auch drauf mitverewigen, damit du weißt, von wem du es hast“, scherzt der 62-Jährige. Offenbar gleich zweimal, denn in der rechten unteren Ecke befindet sich zusätzlich jeweils ein schwarz-weiß-Foto der jungen Carmen und des jungen Robert. Er weiß auch, wo die Eheleute das Bild hinhängen sollen: „Wir haben uns gedacht, das passt perfekt in euer Barbecue. Ich weiß auch genau schon die Stelle. Da hängt im Moment zwar ein Bild, aber ich glaube, das passt noch besser.“

Begeisterung bei den Frischvermählten Mit Umarmungen und Händedruck bedanken sich die Beschenkten herzlich bei den Geissens. Eine Sache gefällt dem Ex-Formel-1-Star ganz besonders: „Da seh’ ich so schön jung aus. Ganz ohne Facelift!“ Étienne hatte sich nämlich vor der Hochzeit noch einem Lifting unterzogen. Ralf wählte hingegen einen minimalinvasiven Eingriff; er ließ sich vor den Feierlichkeiten mit Botox aufhübschen. Die dreitägige Hochzeit kann ab dem 6. Juni bei Sky angeschaut werden, denn der Sender hat das Paar für die Doku „Ralf & Étienne: Wir sagen Ja“ mit der Kamera begleitet.

So viel kostet das Essener Kunstwerk die Geissens Das persönliche Geschenk ist nicht nur ganz schön groß und schwer, sondern bestimmt auch ganz schön teuer. Angefertigt wurde es vom Essener Künstler Sharyar Azhdari, auch bekannt als Shary oder S-Art. Bilder von ihm kosten zwischen 8.000 und 19.000 Euro, für Spezialanfertigungen dürfte der Preis höher liegen. Verewigt hat sich natürlich auch der Künstler selbst. Über seiner Signatur befindet sich ein kleines Portrait von ihm im Comic-Stil.



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