Dua Lipa und Callum Turner: Heimliche Hochzeit in London

Seit Januar 2024 sind Dua Lipa und Callum Turner ein Paar. Am Sonntag sollen die Sängerin und der Schauspieler nun auch geheiratet haben. Wie "The Sun" berichtet, gaben sich die 30-Jährige und der 36-Jährige in einer kleinen Zeremonie "mit engen Freunden und Familie" in der Old Marylebone Town Hall in London still und heimlich das Ja-Wort.

Bilder der britischen Zeitung zeigen Dua Lipa am Tag der Trauung mit weißem Hut, Blazer, Kleid und High Heels. Callum Turner trug einen dunklen Anzug mit blauem Hemd. Im vergangenen Sommer hatte die Musikerin gegenüber "Vogue" die Verlobung bestätigt.

Laut "The Sun" soll die Hochzeit im kleinen Rahmen nur der Auftakt gewesen sein. Eine riesige, mehrtägige Feier auf Sizilien mit zahlreichen prominenten Gästen soll folgen. Unter anderem sollen die Sängerinnen Charli xcx und Tove Lo auf der Gästeliste stehen.