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Jennifer Lawrence zeigt ihr Comedy-Talent in "No Hard Feelings"

Jennifer als Comedy-Star

Jennifer Lawrence zeigt ihr Comedy-Talent in "No Hard Feelings"

01.06.2026, 10.35 Uhr
von Jonas Decker
Jennifer Lawrence, bekannt aus "Die Tribute von Panem", zeigt in "No Hard Feelings" ihre humoristische Seite und bekommt eine Golden-Globe-Nominierung. In der Komödie von Gene Stupnitsky übernimmt sie nicht nur die Hauptrolle, sondern wirkt auch als Produzentin mit und überzeugt als Uber-Fahrerin Maddie.
No Hard Feelings
Maddie (Jennifer Lawrence) lässt nichts unversucht, um Percy (Andrew Barth Feldman) zu verführen.   Fotoquelle: 2023 CTMG, Inc. All Rights Reserved. / Macall Polay
No Hard Feelings
Die Komödie "No Hard Feelings" erzählt von Uber-Fahrerin Maddie (Jennifer Lawrence), die dem unerfahrenen Jüngling Percy (Andrew Barth Feldman) ein bisschen was über die Liebe beibringen soll ...  Fotoquelle: 2023 CTMG, Inc. All Rights Reserved. / Macall Polay
No Hard Feelings
Matthew Broderick und Laura Benanti spielen Percys Eltern.  Fotoquelle: 2023 CTMG, Inc. All Rights Reserved. / Macall Polay
No Hard Feelings
Nachdem ihr Auto abgeschleppt wurde, ist Maddie "Jennifer Lawrence" auf Rollerskates unterwegs.  Fotoquelle: 2023 CTMG, Inc. All Rights Reserved. / Macall Polay
No Hard Feelings
Wie in keinem ihrer früheren Filme stellt Jennifer Lawrence in "No Hard Feelings" ihr komödiantisches Talent unter Beweis.   Fotoquelle: 2023 CTMG, Inc. All Rights Reserved. / Macall Polay

Jennifer Lawrence feierte mit der Fantasy-Action-Reihe "Die Tribute von Panem" einen riesigen Erfolg an den Kinokassen, gewann bereits drei Golden Globes und einen Oscar (für "Silver Linings") und gilt generell als unheimlich vielseitig. In humoristischen Rollen war sie auch schon einige Male zu sehen, aber wer ihre bisherigen Komödien etwa mit ihren Talkshow- oder Late-Night-Auftritten verglich, der musste ahnen: Da ist noch viel mehr als das, was die 34-Jährige bislang auf der Leinwand zeigte. In "No Hard Feelings" lässt sie endlich mal alles raus und zeigt ihr volles Comedy-Potenzial.

Viele größere Studios mühten sich um die Rechte an "No Hard Feelings", am Ende setzte sich Sony Pictures gegen Konkurrenten wie Apple und Netflix durch. Die Idee zu der ziemlich derben (und versexten) Komödie entwickelte Gene Stupnitsky ("Bad Teacher"), um die Regie kümmerte er sich auch gleich selbst. Und die Hauptrolle spielt Jennifer Lawrence, die im Hintergrund auch – bislang eine absolute Seltenheit in ihrer Karriere – als Produzentin mitwirkte. Das zeigt schon deutlich an, wie sehr Lawrence hinter diesem Film steht. Noch viel deutlicher zeigt es sich aber in ihrer Darbietung, die der US-Schauspielerin unter anderem eine Golden-Globe-Nominierung als beste Hauptdarstellerin einbrachte.

Die Uber-Fahrerin und der unerfahrene Jüngling

Es beginnt mit einer ziemlich kuriosen Anzeige: Zwei gut betuchte Eheleute (Matthew Broderick und Laura Benanti) suchen jemanden, der ihren 19-jährigen Sohn "datet" (sprich: entjungfert), bevor er aufs College nach Princeton geht. Die Uber-Fahrerin Maddie (Lawrence), deren Auto gerade gepfändet wurde, lässt sich auf die Sache ein, denn als Lohn für ihre Mühen winkt ein neuer fahrbarer Untersatz, ein Buick Regal.

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Maddie versucht alles bei diesem Percy (Andrew Barth Feldman), doch nichts scheint zu wirken. Anzügliche Sprüche, eindeutige Gesten, Alkohol, Nacktbaden, das alles lässt den schüchternen und sozial unbeholfenen Jüngling völlig kalt. "No Hard Feelings" – der Titel lässt sich in seiner Zweideutigkeit kaum übersetzen, verstehen wird man ihn mit etwas Fantasie wohl trotzdem.

Dass sie im Film nackt zu sehen ist, damit hatte Lawrence nach eigener Aussage im Übrigen keine Probleme, selbst die Nacktbaden-Szene sei eine Humorfrage: "Alle in meinem Umfeld und mein Team tun das Richtige und fragen: 'Bist du sicher? Bist du sicher? Bist du sicher?'", sagte sie im Gespräch mit "Variety". "Ich habe nicht einmal einen Moment gezögert. Ich fand es urkomisch."

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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