"Abigail": Kritik zum bissigen Horrorthriller

Kinder können ganz schön austeilen. Das erfahren beispielsweise die beiden Einbrecher aus "Kevin – Allein zu Haus" (1990), denen der junge Titelheld mit selbstkonstruierten Fallen ständig ein Schnippchen schlägt. Resilienz beweist auch die Teenagerin im Actionthriller "Becky" (2020), die sich mit rabiaten Methoden gegen einen von "King of Queens"-Star Kevin James gespielten Gangster zu wehren weiß.

Abigail Horror

Ganz ähnlich sieht es im Horrorthriller "Abigail" aus, den ProSieben als Free-TV-Premiere zeigt. Ein paar Kriminelle (unter anderem verkörpert von Melissa Barrera und Dan Stevens) wittern hier das schnelle Geld, müssen aber feststellen, dass ihr Auftrag seine übernatürlichen Tücken hat. Als sie ein zwölfjähriges Mädchen (Alisha Weir), die Tochter eines gefürchteten Unterweltbosses, entführen und in einem Herrenhaus festhalten, erleben die Verbrecher jedenfalls schon bald ihr blutrotes Wunder.

Wie man Zuschauer erschreckt, wissen Matt Bettinelli-Olpin und Tyler Gillett nur zu gut. Schon in seinem Spielfilmdebüt "Ready or Not – Auf die Plätze, fertig, tot" (2019) und in zwei Beiträgen der "Scream"-Reihe tobte sich das auch unter dem Namen Radio Silence bekannte Regieduo in Horrorgefilden aus. Im Frühjahr brachten sie das Sequel "Ready of Not 2" auf die Leinwand, das erneut viel Kritikerlob erntete. Ohne zu viel vorwegnehmen zu wollen: "Abigail" bietet effektreiche und sehr bissige Genreunterhaltung mit Bezügen zu einem der bekanntesten Motive des Schauerkinos.

Abigail – Mo. 01.06. – ProSieben: 22.25 Uhr