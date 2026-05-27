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GNTM-Finale aus Hollywood: Möglicher Gewinner-Leak überschattet Show

Heidi Klums Sendung

GNTM-Finale aus Hollywood: Möglicher Gewinner-Leak überschattet Show

27.05.2026, 15.39 Uhr
von Julian Flimm
Keine Liveshow, dafür ein möglicher Leak: Das diesjährige GNTM-Finale sorgt schon vor der Ausstrahlung für Wirbel.
Heidi Klum schaut ernst.
Heidi Klum moderiert die Show seit 2006.  Fotoquelle: picture alliance / Panama Pictures | Christoph Hardt

Das Finale von "Germany's Next Topmodel" 2026 wird von einem Leak überschattet. Bereits vor der offiziellen Ausstrahlung der Finalshow am 28. Mai 2026 verbreiteten sich im Internet Fotos, die offenbar die diesjährigen Sieger zeigen. Grundlage ist das Titelblatt der Zeitschrift "Harper's Bazaar", das zwei Kandidaten – Ibo und Aurélie – als Gewinner zeigt. Beide stehen gemeinsam mit Daphne, Anna, Tony und Godfrey im Finale.

Die große Finalshow der aktuellen Staffel wurde nicht live aus Deutschland übertragen, sondern bereits vor Monaten in Los Angeles vorproduziert – anders als in den Vorjahren.

Wie Abonnenten der neuen Ausgabe von "Harper's Bazaar" berichten, erhielten einige das Magazin offenbar zu früh. Das Titelblatt mit Ibo und Aurélie löste daraufhin Spekulationen in sozialen Netzwerken aus. ProSieben selbst erklärte daraufhin, dass von allen Finalisten entsprechende Titelcover produziert worden seien.

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"GNTM"-Finale 2026: Diskussion um die Sieger

Ein Sprecher von ProSieben erklärte gegenüber Medien: "Es gibt viele Strategien von ProSieben und seinen Partnern, um für das Finale Spekulationen anzuheizen. Das ist eine davon. Lassen Sie sich gerne überraschen, was am Donnerstag im Finale passiert." Christoph Körfer, ebenfalls Sprecher des Senders, betonte auf Anfrage von t-online, dass bewusst verschiedene Maßnahmen eingesetzt würden, um die Spannung bis zuletzt zu erhalten.

Vorab kursierende Gerüchte sind kein neues Phänomen. Auch in früheren Staffeln gab es Spekulationen um die Gewinner, weil Covershootings für alle Finalisten bereits vor dem Finale stattfanden. Neu ist in diesem Jahr, dass fertig gedruckte Magazin-Ausgaben in Umlauf gekommen sind.

Heidi Klum äußerte Bedenken gegenüber dem aufgezeichneten Finale

Moderatorin Heidi Klum hatte sich bereits im Vorfeld für ein Live-Finale ausgesprochen. Bei den Filmfestspielen in Cannes erklärte sie im Interview mit "Gala": "Ich liebe es mehr, wenn es live ist und wollte auch, dass dieses Finale wieder live sein würde." Sie betonte, dass das Live-Konzept für die Finalistinnen mehr Energie bringe, da "tobende Fans, spontane Emotionen und das Gefühl, dass sich an diesem Abend alles nur um die Kandidaten dreht", typisch für die Livesendung seien.

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Letztlich fügte sich Klum dem Sender: "Okay, probieren wir es so, wenn ihr das unbedingt in Hollywood machen wollt." Mit dem Ergebnis zeigte sie sich zufrieden: "Ich finde, es ist gut geworden und es ist anders." Der Drehort Los Angeles ermöglichte prominente Gäste wie Sharon Stone, Nicole Scherzinger, Demi Lovato, Dean und Dan Caten, Adriana Lima und Winnie Harlow.

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