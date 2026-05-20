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Tom Kaulitz wird Experte bei der WM 2026 für MagentaTV

Fan-Experte

Tom Kaulitz wird Experte bei der WM 2026 für MagentaTV

20.05.2026, 09.25 Uhr
von Franziska Wenzlick
Tom Kaulitz wird bei der WM 2026 als Fan-Experte für MagentaTV berichten und bietet dabei einen besonderen Blick hinter die Kulissen.
Tom Kaulitz
Tom Kaulitz wird "Fan-Experte" bei MagentaTV.  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Gerald Matzka

Man habe einen "weiteren Coup gelandet", heißt es in einer MagentaTV-Verkündung vom Mittwoch: Tom Kaulitz wird "Fan Experte" bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026. Wie es in einer Mitteilung des Unternehmens heißt, werde der Tokio-Hotel-Star "das Turnier mit seiner ganz persönlichen Sicht auf die Spiele, die Stars und die großen Momente" begleiten und zudem einen Blick "hinter die Kulissen von MagentaTV" bieten.

Er freue sich "wahnsinnig auf die WM im Sommer und kann es kaum erwarten, mich der Experten Runde aus Sicht des Fußballfans anzuschließen", wird Tom Kaulitz in der Mitteilung zitiert. "Für mich wird damit ein Traum wahr und ich bin mir sicher, Thomas, Jürgen, Mats, Johannes und ich werden vor allem viel Spaß haben, die Spiele genießen und natürlich ausführlich berichten." An einen deutschen WM-Sieg scheint er trotz aller Euphorie jedoch nicht zu glauben, wie er erklärte: "Wir überstehen natürlich die Gruppenphase, ich glaube aber, Weltmeister wird schwierig. Aber: who knows?"

Tom Kaulitz wird "erster Fan-Experte im deutschen Fernsehen"

Der Ehemann von "Germany's Next Topmodel"-Chefin Heidi Klum werde als Reporter an verschiedensten Stellen im Einsatz sein. So werde er Thomas Müller und Jürgen Klopp interviewen, aus dem DFB-Lager berichten und beim ersten deutschen Spiel gegen Curacao "als Social-Reporter" auftreten. Kaulitz bringe "genau die Mischung mit, die MagentaTV zur FIFA WM 2026 stark macht: große Fußballbegeisterung, Medienerfahrung und den besonderen Unterhaltungsfaktor", sagt Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom.

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Butzen zufolge liege Kaulitz' Stärke darin, nicht nur das Spiel, sondern auch "die Emotionen rundherum" im Blick zu haben. Als "erster Fan-Experte im deutschen Fernsehen" werde der 36-Jährige die WM für die Zuschauerinnen und Zuschauer "hautnah erlebbar" machen.

Im Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood", mit dem der Gitarrist und sein Bruder Bill bereits seit Jahren große Erfolge feiern, äußerte sich Tom Kaulitz in der Vergangenheit immer wieder zu seiner Fußball-Leidenschaft. Als bekennender Fan des FC Bayern München unterstützt der in Los Angeles lebende Musiker seinen Lieblingsverein auch regelmäßig im Stadion.

Bill Kaulitz trifft auf alte Liebe – sein Bruder schimpft: "Du hast dich falsch verhalten"
Im Podcast "Kaulitz Hills" berichtet Bill Kaulitz von einem überraschenden Wiedersehen mit seiner ersten großen Liebe in Amerika.
Kaulitz-Drama
Tom und Bill Kaulitz


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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