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Bro’Sis-Zoff: Ex-Kollege teilt gegen Giovanni Zarrella aus

„für keine fünf Cent gut gesungen“

Bro’Sis-Zoff: Ex-Kollege teilt gegen Giovanni Zarrella aus

19.05.2026, 15.15 Uhr
von Julian Flimm
Mehr als 20 Jahre nach Bro’Sis spricht Faiz Mangat über Giovanni Zarrella – und stellt dessen damalige Gesangsleistung infrage.
Giovanni Zarrella steht auf der Bühne und schaut ernst.
Bis zum Jahr 2006 war Giovanni Zarrella teil der Band Bro’Sis.  Fotoquelle: picture alliance / ABBfoto

Mehr als 20 Jahre nach dem Ende von Bro’Sis sorgt Faiz Mangat mit einer spitzen Bemerkung über Giovanni Zarrella für Aufsehen. Im Podcast „RebellComedy“ sprach der frühere Sänger über seinen Ex-Bandkollegen – und stellte dessen damalige Gesangsleistung deutlich infrage.

„Giovanni hat jetzt Gott sei Dank die Karriere, die er für sich in seinem Kopf immer haben wollte“, sagte Mangat laut teleschau. Dann legte er nach: „Aber sind wir ehrlich: Damals hat er halt für keine fünf Cent gut gesungen, aber hat sich halt selbst für gut empfunden.“

Faiz Mangat und Giovanni Zarrella wurden mit Bro’Sis bekannt

Die beiden gehörten beide zur Band Bro’Sis, die 2001 aus der Castingshow „Popstars“ hervorging. Zur ursprünglichen Besetzung zählten neben Zarrella und Mangat auch Ross Antony, Hila Bronstein, Shaham Joyce und Indira Weis. Mit der Debütsingle „I Believe“ landete die Gruppe direkt auf Platz eins der deutschen Charts.

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Nach dem Band-Aus 2006 verliefen die Karrieren der ehemaligen Mitglieder allerdings unterschiedlich. Giovanni Zarrella etablierte sich später alleine als Schlagersänger und Moderator. Seit 2021 präsentiert er im ZDF unter anderem die erfolgreiche „Giovanni Zarrella Show“. Faiz Mangat blieb nach Bro’Sis ebenfalls im Musik- und Unterhaltungsbereich aktiv, tritt inzwischen aber vor allem auch als Comedian in Erscheinung.

Alte Spannungen bei Bro’Sis

Die neue Aussage reiht sich in frühere Berichte über Spannungen innerhalb der Band ein. Schon in der Bro’Sis-Zeit soll es Unzufriedenheit und Konflikte gegeben haben: Zarrella selbst sprach etwa im Jahr 2006 in einem Interview davon, dass mit nachlassendem Erfolg auch Neid und Vorwürfe in der Gruppe zugenommen hätten.

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