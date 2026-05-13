Nach Finaleinzug des SC Freiburg: Hier sehen das Europa-League-Endspiel live

Der SC Freiburg hat Geschichte geschrieben: Erstmals in der Vereinsgeschichte haben die Breisgauer das Finale eines europäischen Wettbewerbs erreicht. Mit einem 3:1-Sieg im Halbfinalrückspiel gegen den SC Braga buchte die Elf von Trainer Julian Schuster die Tickets für das Endspiel am 20. Mai in Istanbul.

Für Free-TV-Zuschauer gibt es dahingehend eine positive Nachricht: RTL zeigt das Duell um den Europa-League-Pokal live im frei empfangbaren Fernsehen. Anpfiff im Tüpras Stadyumu ist um 21 Uhr, die Vorberichterstattung startet bereits um 20.15 Uhr.

Lothar Matthäus jubelt über "einmaligen" TV-Moment Mit dabei sein wird dann auch Experte Lothar Matthäus. Der ließ sich am Donnerstagabend von der ausgelassenen Stimmung in der Freiburger Arena mitreißen. "Es ist für mich einmalig, und ich habe schon viel erlebt", gab sich der Rekordnationalspieler angesichts der Jubelszenen emotional. "Was jetzt hier los ist", fehlten dem Ex-Kicker die Worte. Über Trainer Julian Schuster, der nach Ende der Partie mit den Fans in der Kurve feierte, urteilte Matthäus: "Das Bad in der Menge hat er mehr als verdient."

Der einstige Freiburger Kapitän hatte im vergangenen Sommer die Nachfolge von Klublegende Streich angetreten. Während die Breisgauer in der Bundesliga noch mit Frankfurt um den Einzug ins internationale Geschäft kämpfen, eilte die Mannschaft in der Europa League von Sieg zu Sieg. Im Finale gegen Aston Villa können die Freiburger ihre Saison krönen – und die erstmalige Qualifikation für die Champions League in der kommenden Saison klarmachen.

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