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Lola Weippert überrumpelt Vanessa Mai in Podcast mit Geständnis: "Du warst verheiratet?!"

Geheime Hochzeit

Lola Weippert überrumpelt Vanessa Mai in Podcast mit Geständnis: "Du warst verheiratet?!"

12.05.2026, 13.54 Uhr
In ihrem Podcast "Schön laut" hat Moderatorin Lola Weippert verraten, dass sie schon einmal geheiratet hat. Doch obwohl sie mit dieser Person sogar ihre bislang längste Beziehung führte, blieb das große Happy-end für das Paar aus.
Lola Weippert
Lola Weippert hat in ihrem Podcast "Schön laut" verraten, dass sie schon einmal geheiratet hat.  Fotoquelle: 2023 Getty Images/Gerald Matzka

In ihrem gemeinsamen Podcast "Schön laut" hat Lola Weippert (30) Vanessa Mai (34) mit einem Geständnis überrascht. So verriet die Moderatorin, schon einmal geheiratet zu haben. Mai fällt daraufhin aus allen Wolken und hakt bei ihrer Podcast-Partnerin direkt nach, wie es dazu kam und was aus der Liebe geworden ist.

Hintergrund ist das Thema der neusten Podcast-Episode, in der Mai und Weippert über Liebe und Beziehungen sprechen. Nachdem Vanessa Mai erzählt hat, wie sie ihren heutigen Ehemann Andreas Ferber kennengelernt hatte, will sie von Weippert – die derzeit offiziell Single ist – wissen: "Hast du schon einmal ans Heiraten gedacht?"

Die Antwort kommt prompt und sorgt bei der Schlagersängerin für Fassungslosigkeit: "Ich muss dazu eine Geschichte erzählen...", beginnt Lola Weippert und verrät: "Ich war schon einmal verheiratet!""Was? So richtig? So offiziell?", zeigt sich Mai völlig baff: "Das ist nicht dein Ernst, Lola! Du warst verheiratet?!"

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Lola Weippert feierte Hochzeit in Las Vegas

Weippert bestätigt: "Das ist so eine gute Geschichte!" Wie die 30-Jährige berichtet, habe sie damals noch als Radiomoderatorin bei dem Sender BigFM gearbeitet. Dort sei eines Tages ihr Chef mit einem kuriosen Vorschlag auf sie zugekommen: Lola solle im Rahmen eines Gewinnspiels einen Zuhörer in Las Vegas heiraten. Neben der Hochzeit in der berühmt-berüchtigten "Little White Wedding Chapel" in Las Vegas gab es für den glücklichen Gewinner demnach auch noch ein Ticket für ein Lady-Gaga-Konzert. Die ehemalige Radiomoderatorin erinnert sich: "Ich habe ohne nachzudenken zugestimmt!"

Der Aufruf zum Gewinnspiel habe damals gelautet: "Zeig uns, wie verrückt du bist!" Weippert habe daraufhin mit einer Reihe von Männern telefoniert, "um herauszufinden, wie verrückt die sind". Im Finale "gab es dann einen Typen, der hieß Flo".

Persönlich kennengelernt habe sie den Sieger des Gewinnspiels erst bei der Abreise am Frankfurter Flughafen – und war von dem Glückspilz direkt begeistert: "Da kommt dieser Typ auf mich zu, so ein riesengroßer, braunhaariger, wunderschöner Mann." Für die Moderatorin sei sofort klar gewesen: "Der ist es!"

"Wären gewissen Dinge nicht passiert, wären wir auch noch zusammen"

"Dann sind wir nach Las Vegas, haben geheiratet und es war so skurril!" Vor Ort habe sich Lola sogar ein Hochzeitskleid aussuchen dürfen: "Und dann sitzen wir in dieser Kirche und heiraten – mit Kuss!", berichtet sie Vanessa Mai. Die ganze Reise sei damals live von dem Radiosender begleitet worden.

Mai will daraufhin wissen, wie die Geschichte weiterging und hakt neugierig nach: "Warum hat es denn dann nicht funktioniert? Wann, wie lange hat es gedauert und warum?" Lola Weippert zögert zunächst: "Ich darf das eigentlich nicht sagen ..." Dann deutet sie jedoch an: "Wären gewissen Dinge nicht passiert, wären wir auch noch zusammen. Ich musste irgendwann Schluss machen, leider, weil für mich einfach was ganz Schlimmes wahr geworden ist." Ihr Ex-Freund sei dennoch ein "ganz, ganz toller Mann", dem sie "alles Gute wünsche", so Weippert.

Die Beziehung habe zweieinhalb Jahre gehalten und sei somit die längste Beziehung gewesen, die Weippert bislang geführt hat. Was genau zwischen ihnen vorgefallen ist, sagt die Moderatorin nicht, verrät jedoch so viel: "Manche Dinge kann ich nicht verzeihen (...) Ich habe keinen Bock mehr, betrogen zu werden, ich will nicht irgendwann ein Kind mit einem Mann haben, der mich betrogen hat, das möchte ich einfach nicht!"

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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