Home News Star-News

Anne Will und Cem Özdemir: Überraschende Einblicke in die Talkshow-Welt

Kritik an Talkshows

Anne Will und Cem Özdemir: Überraschende Einblicke in die Talkshow-Welt

11.05.2026, 09.26 Uhr
von Franziska Wenzlick
Im Podcast "Politik mit Anne Will" teilt Cem Özdemir seine kritische Sicht auf Talkshows. Anne Will verteidigt das Format, während beide die Bedeutung differenzierter Debatten betonen.
Anne Will / Cem Özdemir
Cem Özdemir war im Podcast "Politik mit Anne Will" zu Gast.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Gerald Matzka / 2026 Getty Images/Thomas Niedermueller (Fotomontage)

Es sei eine der "besten Sendungen im Fernsehen" gewesen, deren Teil Cem Özdemir gewesen sei. Im Podcast "Politik mit Anne Will" erinnert sich der baldige Ministerpräsident Baden-Württembergs an eine Ausgabe von Wills inzwischen eingestellter Talkshow, in der ihm Wolfgang Schäuble gegenüber saß – und sich ein so angenehmes Gespräch entwickelte, dass beide "schon fast vergessen hatten, dass er in der CDU ist und ich bei den Grünen bin".

"Das war nicht einfach nur: 'Sie haben immer Unrecht, was Sie sagen, und meine Leute haben immer recht, was wir sagen'", erklärt Özdemir. "Das Ergebnis war: Das hat sich nie wiederholt. Ich bin nie wieder in ein solches Format eingeladen worden." Zu Beginn seiner Karriere sei er sogar aus Sendungen "ausgeladen worden", verrät der Grünen-Mann. "Bei Talkshows ist es ja so: Da ruft ein Redakteur vorher an und fragt, wie stehen Sie zu dem Thema?" Oftmals hätten seine Antworten im Vorgespräch zu einer Absage geführt. "Dann hat es oft geheißen: 'Herr Özdemir, sehen Sie es uns nach, aber für die Sendung sind Sie nicht geeignet, weil wir eine klare Polarisierung brauchen."

"Jetzt will ich zur Ehrenrettung der Talkshows sagen ...", versucht Anne Will, ihren Gast zu unterbrechen. Der jedoch ereifert sich weiter über die Machart der Sendungen. "Ich glaube, dass es eine tiefe Sehnsucht im Land gibt, jenseits dessen, dass man eben so holzschnitzartig die Dinge darstellt." Er wolle seinem Gegenüber "nicht zu nahetreten", betont Özdemir, "aber vielleicht haben wir auch gemeinsam in der Republik alle miteinander dazu beigetragen, dass es heute so ist, wie es ist."

Derzeit beliebt:
>>DSDS: Gewinner zwischen Ruhm und Vergessen
>>Comeback nach fast neun Jahren: "Doktor Specht"-Star Robert Atzorn dreht Film mit seinem Sohn
>>"Eberhofer"-Star gesteht in Podcast: "Mir geht's ja schon lange nicht gut"
>>"Ich sehe doch ein Muster!" – Was Barbara Schöneberger bei Männern gar nicht ausstehen kann

Anne Will wollte "einen Gegenentwurf" zu Hass und Hetze zeigen

Anne Will sieht dies ähnlich. "Sie werden sich wundern, aber Sie rennen offene Türen ein", verrät sie dem früheren Landwirtschaftsminister. "Wir haben natürlich auch zum Teil holzschnittartig unsere Talkshow gebaut am Sonntagabend. Wir sind davon aber immer weiter weggegangen."

Sie wolle sich "nicht über den grünen Klee loben", sagt die ehemalige ARD-Moderatorin. Ihr sei allerdings im Laufe der Zeit bewusst geworden, dass man "mit einer derartigen Sendung", die teils von Millionen Menschen geschaut werde, "einen Auftrag" habe. Dieser sei es gewesen, "einen Gegenentwurf zu setzen gegen die zunehmende Empörung, Hass und Hetze in den sozialen Medien. Wir wollten einen anderen Debattenbeitrag senden."

Große Emotionen bei "Let's Dance": Tokio-Hotel-Drummer tanzt mit seiner Tochter – und fliegt raus
In einer emotional aufgeladenen Ausgabe von "Let's Dance" bewegt Gustav Schäfer mit einem persönlichen Magic Moment. Tränen fließen bei Jury und Publikum, während er die Geschichte seiner Tochter Lotti erzählt und seine Tanzreise mit einem Knall beendet.
Emotionale Höhepunkte
Let's Dance

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Anne Will

Das könnte dich auch interessieren

Sandra Maischberger: Das sind ihre heutigen Gäste und die Themen
ARD-Talkshow
Sandra Maischberger empfängt dienstags und mittwochs Gäste zum Talk.
Bill Kaulitz wünscht sich Date mit Ur-"Bachelor" Paul Janke
Reality-Comeback
Bill Kaulitz / Paul Janke
"Schwieriger als das Finale": Ekaterina Leonova verrät, welche Woche bei "Let's Dance" am härtesten ist
Let's Dance Enthüllungen
Ekaterina Leonova und Simon Gosejohann
Jochen Schropp über seine Ehe-Aus: "Die Trennung ging ja nicht von mir aus"
Trennungsschmerz
"Zwischen den Zeilen"
Vanessa Mai verrät: Sie hat zu Beginn ihrer Karriere "bewusst mit allen Kontakten gebrochen"
Ungewöhnliche Freundschaften
Vanessa Mai
"Am Puls – Deutschland diskutiert KI – Kollege oder Konkurrent?": Der Start der ZDF-Sendung mit Christian Sievers
KI und Arbeitswelt
Am Puls - Deutschland diskutiert KI - Kollege oder Konkurrent?
Barbara Schöneberger enthüllt: So geht sie mit Intoleranz um!
Gesellschaftliche Vorurteile
Barbara Schöneberger
Marlene Lufen packt aus: Diese Beauty-Eingriffe hat sie gemacht!
Schönheits-Eingriffe
Marlene Lufen
Isi Glück über ihre Jury-Kollegen Dieter Bohlen und Bushido: "Da knallen Welten aufeinander"
Einblicke
"Deutschland sucht den Superstar"
Hazel Brugger spricht über ihre Krankheit: "Das ist jetzt halt einfach mein Leben"
So lebt sie damit
Hazel Brugger
Milan Peschel: "Der Kapitalismus wird uns noch schwer auf die Füße fallen"
Kritik an Selbstoptimierung
Milan Peschel
Große Emotionen bei "Let's Dance": Tokio-Hotel-Drummer tanzt mit seiner Tochter – und fliegt raus
Emotionale Höhepunkte
Let's Dance
"Star Wars"-Star und Theaterveteran: Schauspieler Michael Pennington ist tot
Schauspiellegende
Michael Pennington
"Danowski – Neunauge": Kritik zur ZDF-Krimi-Adaption mit Schauspielstar Milan Peschel
Krimi-Comeback
Danowski - Neunauge
"70 Jahre ESC – More than Music": Kritik zur ARD-Dokumentation über den ESC mit Hape Kerkeling
Eurovision Geschichte
70 Jahre ESC - More than Music
"Boney M. – Disco. Macht. Legende": Kritik zur ARD-Dokumentation über die Discoband Boney M.
Boney M. Enthüllungen
Boney M. - Disco. Macht. Legende
Olivia Jones: "Ich würde auf keinen Fall noch mal ins Dschungelcamp gehen"
Olivia Jones' Dschungel-Entscheidung
Olivia Jones
"Greenwashed? – FIFA WM 2026: Grün ist hier nur der Rasen" Reportage über das Nachhaltigkeitsversprechen der FIFA im ZDF
Reportage
FIFA WM 2026: Grün ist hier nur der Rasen
"Tatort: Man stirbt nur zweimal" 46. Fall mit Kultduo Axel Prahl und Jan Josef Liefers läutet im Ersten die Sommerpause ein
Sommerpause-Krimi
"Tatort: Man stirbt nur zweimal"
"Die Bologna-Entführung – Geraubt im Namen des Papstes" Historiendrama mit wahrer Geschichte auf ARTE
Historisches Drama
Die Bologna-Entführung - Geraubt im Namen des Papstes
"Terra Xplore: Ist Mama die Beste?" Mit Rhea Harder-Vennewald Doku über Mutterliebe im ZDF
Mutter-Kind-Doku
Terra Xplore: Ist Mama die Beste? Mit Rhea Harder-Vennewald
"Sportclub Story – Vom Hakenkreuz zum Totenkopf" Doku über das dunkle Kapitel des FC St. Pauli im NDR
Dokumentation
Sportclub Story - Vom Hakenkreuz zum Totenkopf
40 Jahre "Fernsehgarten": So feiert Andrea Kiewel die Jubiläums-Staffel im ZDF
Jubiläums-Staffel
ZDF-Fernsehgarten
Ein neuer Streich für Berlin und Co.: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Streaming-Highlights
"Berlin und die Dame mit dem Hermelin"
"Wer weiß denn sowas?" Letzte XXL-Ausgabe vor der Sommerpause mit Kai Pflaume im Ersten
Quiz-Show
"Wer weiß denn sowas XXL"
"Havelland-Krimi – Hinter der Fassade" Kritik zur neuen ZDF-Krimireihe mit Dennenesch Zoudé in der Hauptrolle
Krimi-Reihe
Havelland-Krimi - Hinter der Fassade
"Trance – Die Heilkraft der inneren Reise" Dokumentation auf ARTE über Trance aus Sicht der Wissenschaft
Trance-Medizin
Trance - Die Heilkraft der inneren Reise
"Kir Royal" ist zurück: 4 Folgen des bayerischen TV-Juwels mit Senta Berger und Mario Adorf im BR
TV-Klassiker
Kir Royal
Staffel 18 ist bestätigt: So geht es bei den "Bergrettern" im ZDF weiter
TV-Highlights
Bergretter Markus Kofler (Sebastian Ströbel) neben einem Helikopter.
Mega-Erfolg: "Der Teufel trägt Prada 2" stürmt die Kinos
Kino-Highlight
Emily Blunt, Meryl Streep und Anne Hathaway lachen auf dem roten Teppich.