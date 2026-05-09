"Wer weiß denn sowas?" Letzte XXL-Ausgabe vor der Sommerpause mit Kai Pflaume im Ersten

Eine reguläre Woche noch, dann müssen die Fans wieder eine ganze Weile lang auf ihre werktägliche Dosis "Wer weiß denn sowas?" verzichten. Am Freitag, 15. Mai, 18.00 Uhr, läuft die letzte reguläre Ausgabe der erfolgreichen Quizshow mit Moderator Kai Pflaume. Danach geht die Sendung wie gewohnt in die Sommerpause. Am Montag, 18. Mai, übernimmt zur gleichen Uhrzeit Alexander Bommes mit neuen Folgen von "Gefragt – Gejagt".

Wer weiß denn sowas XXL? Unterhaltung • 09.05.2026 • 20:15 Uhr

Wie immer verabschiedet sich "Wer weiß denn sowas" mit einer großen XXL-Folge in die Auszeit. Diesmal jedoch läuft die überlange Samstagabendshow schon eine Woche vor dem offiziellen Finale. Denn: Am Samstag, 16. Mai, überträgt das Erste den Eurovision Song Contest 2026 aus Wien.

Die aktuelle XXL-Folge ist bereits die vierte mit dem immer noch "neuen" Teamkapitän Wotan Wilke Möhring, der im vergangenen Oktober die Nachfolge von Elton antrat und seither über 120 reguläre Ausgaben bestritt. An seiner Seite treten diesmal der Comedian Paul Panzer, der Kabarettist Dieter Nuhr sowie Fernsehmoderatorin Victoria Swarovski an. Bernhard Hoëcker spielt gemeinsam mit dem Comedian Olaf Schubert, der Schauspielerin und Komikerin Cordula Stratmann sowie Moderator Daniel Hartwich bei einem seiner seltenen Auftritte jenseits seines Heimatsenders RTL. Paul Panzer hatte zuletzt bei seiner Tour "Schöne neue Welt ... welcome to hell" wegen eines Todesfalls in der Familie alle Termine bis Mai abgesagt. Hier ist er noch dabei, nachdem die Sendung bereits vor einigen Wochen aufgezeichnet wurde.

Mit dabei ist auch diesmal wieder neben einer Reihe tierischer Gäste Marcus Weber von den "Physikanten", ein Team aus Naturwissenschaftlern und Künstlern. Er präsentiert wie gewohnt drei imposante Experimente im Studio. In den drei Duellen werden die jeweiligen Sieger gesucht, nach einer weiteren Wissensrunde stehen die beiden Finalisten fest. Der Sieger oder die Siegerin erhalten 50.000 Euro für einen guten Zweck.

Wer weiß denn sowas? XXL – Sa. 09.05. – ARD: 20.15 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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