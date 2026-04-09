"Schwerer persönlicher Verlust": Paul Panzer muss Tour-Termine absagen
Mit seinem aktuellen Programm "Schöne neue Welt...welcome to hell" sollte Comedian Paul Panzer im April und Mai eigentlich in mehreren deutschen Städten Halt machen. Doch nun muss der 54-Jährige alle Termine bis Mai kurzfristig absagen. Aus einem traurigen Grund.
Auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte Dieter Tappert, wie der Komiker mit bürgerlichem Namen heißt, ein Statement, in dem er die Gründe für den Ausfall der Shows erläutert. Demnach habe es im engen Familienkreis des Kölners einen Todesfall gegeben.
Fans drücken Paul Panzer ihr Mitgefühl aus
"Aufgrund eines schweren persönlichen Verlustes im engsten Familienkreis müssen wir Paul Panzers aktuelle Tour bis zum 15.05.2026 leider verschieben", heißt es in dem Beitrag. Man bemühe sich derzeit, Ersatztermine für die geplanten Shows zu finden.
Sollte dies nicht möglich sein, oder die Fans den neuen Termin nicht wahrnehmen können, bestehe die Möglichkeit, die bereits gekauften Tickets zurückzugeben. Weitere Details werden nicht genannt. Das Statement endet mit den Worten: "Der Künstler und sein Management bitten um Verständnis."
In der Kommentarspalte reagieren die Fans mit Mitgefühl und Verständnis. So schreibt ein User: "Viel Kraft für die ganze Familie! Nimm Dir die Zeit, die Du brauchst!" und ein weiterer betont: "Ich wünsche Dir lieber Paul und Deinen Angehörigen alles erdenklich Gute und ganz viel Kraft, alles Liebe. Eine Tour kann man verschieben."
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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH