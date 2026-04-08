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"Promi Taste": Alle Infos zum Staffelstart bei SAT.1

VIP-Kochwettbewerb

"Promi Taste": Alle Infos zum Staffelstart bei SAT.1

08.04.2026, 06.15 Uhr
von Rupert Sommer
In der neuen SAT.1-Show "Promi Taste" messen sich zwölf Stars in kulinarischen Herausforderungen. Unter den prominenten Teilnehmern: Jenny Elvers, Jan Hofer und Melody Haase.
Promi Taste
Melody Haase macht im Kochstudio eine gute Figur.  Fotoquelle: Joyn/Benedikt Müller
Promi Taste
Freuen sich auf bekannte Gesichter, die sich mit Schürze und Kochlöffel bewähren müssen (von links): Alexander Kumptner, Frank Rosin, Alexander Herrmann, Moderatorin Angelina Kirsch und Tim Raue.  Fotoquelle: Joyn/Benedikt Müller
Promi Taste
Jenny Elvers muss das Thema Geschmackssicherheit in dieser Showreihe mal ganz neu interpretieren.  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Andreas Rentz

Seit November 2013 sorgt das Kochlöffel-Wettkochen bei SAT.1 für gute Laune – mit ausgebildetem Personal sowie mehr oder weniger erfolgreichen Laien am Herd. Eigentlich war es nur eine Frage der Zeit, bis SAT.1 mit "Promi Taste" eine VIP-Variante ins Rennen schicken würde. In sieben Folgen stellen sich ab sofort zwölf bekannten Kandidatinnen und Kandidaten einer kulinarischen Herausforderung. Sie kochen um einen Platz in den Teams der Spitzenköche – und am Ende um den Pokal sowie 10.000 Euro für den guten Zweck.

SAT.1
Promi Taste
Show • 08.04.2026 • 20:15 Uhr

Auch Stars wie Jenny Elvers, Kathrin Menzinger und Jan Hofer stehen am Herd

Die prominente Riege ist breit aufgestellt: Mit dabei sind Schauspielerin und Sängerin Jeanette Biedermann, Erfolgstrainerin Martina Voss-Tecklenburg, Reality-Star und Sängerin Melody Haase, Schauspielerin Jenny Elvers, Profitänzerin Kathrin Menzinger, Sportkommentator Elmar Paulke, "Tatort"-Schauspieler Andreas Hoppe, "Tagesschau"-Legende Jan Hofer, Comedian Simon Pearce, Video-Creator Paul Cooks, Moderator und Sänger Ben Blümel sowie Schauspieler und Moderator Jochen Schropp. In der Blindverkostung zählt allein der Geschmack. Süße, Säure, Crunch und Schmelz müssen stimmen, um die Coaches zu überzeugen. Wer weckt mit seinem Löffel Erinnerungen, überrascht mit Texturen oder setzt auf mutige Kombinationen? Und welcher Promi darf am Ende in welches Team einziehen?

In den Auftaktfolgen geht's gleich in die Vollen. Wenn nämlich Sternekoch Tim Raue ins Schwärmen gerät, sind Superlative selten Zufall. In der ersten "Promi Taste"-Ausgabe sorgt ausgerechnet Reality-Star Melody Haase für Begeisterung am Jurytisch. Nach einer Blindverkostung ihres Gerichts "Thunfisch-Lachs-Mosaik mit Gurke, Ingwer, Reisnudel" findet der Zwei-Sterne-Koch deutliche Worte: "Das ist ein unfassbar geiles Spiel der Texturen, da knallt's, da ballert's. Sehr, sehr schön. Ich wittere Ambitionen!" Für die sonst selten sprachlose 31-Jährige ein besonderer Moment.

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Neben Raue bewerten auch Alexander Herrmann, Frank Rosin und Alex Kumptner die Gerichte der Stars – und coachen jeweils ihre Teams. Moderiert wird "Promi Taste" von Angelina Kirsch.

Promi Taste – Mi. 08.04. – SAT.1: 20.15 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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