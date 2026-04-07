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Von Träumen, Siegen und Skandalen: Das waren die größten DSDS-Momente

DSDS-Höhepunkte

Von Träumen, Siegen und Skandalen: Das waren die größten DSDS-Momente

07.04.2026, 15.07 Uhr
Seit 2002 begeistert DSDS die Zuschauer. Zum Start der 22. Staffel blicken wir zurück auf emotionale Geschichten, unerwartete Siege und ewige Kandidaten.
Die größten DSDS-Momente aller Zeiten
Mit "Deutschland sucht den Superstar" startete 2002 die erste große Casting-Show in Deutschland, am 4. April geht das Format bei RTL nun bereits in seine 22. Staffel.   Fotoquelle: Mathis Wienand / Getty Images
Alexander Klaws
Er war der erste DSDS-Gewinner überhaupt, und er ist einer der erfolgreichsten Show-Absolventen geblieben: 2003 wurde Alexander Klaws erster Casting-"Superstar" der Republik.   Fotoquelle: RTL
Menderes Bagci
Ein echtes Stehaufmännchen: Menderes Bagci wurde zwar nicht der erfolgreichste, aber mit Sicherheit einer der beliebtesten Sänger bei DSDS.  Fotoquelle: TVNOW / Stefan Gregorowius
Mehrzad und Menowin
Erst Freunde, dann erbitterte Gegner: Menowin Fröhlich (rechts) und Mehrzad Marashi standen sich 2010 im DSDS-Finale gegenüber.  Fotoquelle: TVNOW / Stefan Gregorowius
Pietro und Sarah
Pietro Lombardi und Sarah Engels performten im DSDS-Finale 2011 ein Liebesduett.   Fotoquelle: TVNOW / Stefan Gregorowius
Alphonso Williams
"Mr. Bling Bling" Alphonso Williams 2017 holte den "Superstar"-Titel. Knapp zwei Jahre später starb er an den Folgen einer Krebserkrankung.  Fotoquelle: TVNOW / Stefan Gregorowius
Marie Wegener
Marie Wegener gewann 2018 bei DSDS, tritt inzwischen aber unter dem Namen Marie Lane auf.  Fotoquelle: PR

Mit "Deutschland sucht den Superstar" startete 2002 die erste große Casting-Show in Deutschland, am 4. April geht das Format bei RTL nun bereits in seine 22. Staffel. Anlass genug zurückzublicken: Wir erinnern an emotionale Geschichten, erbitterte Konkurrenzkämpfe und einen Kandidaten, der nie aufgab.

Der erste Gewinner: Alexander Klaws

Der allererste "DSDS"-Gewinner ist auch einer der erfolgreichsten: Im Jahr 2004 wurde Alexander Klaws erster Casting-"Superstar" der Republik, und auch heute ist der gebürtige Münsteraner dick im Geschäft – als Sänger, Musical-Darsteller und Moderator.

Unter anderem war Klaws bei den Karl-May-Festspielen in Bad Segeberg als Winnetou zu sehen, bevor er 2020 in den Schoß der DSDS-Familie als Moderator der Live-Shows zurückkehrte. Als "Mülli Müller" siegte der Sänger im Herbst 2021 "The Masked Singer". An Ostern 2022 verkörperte Klaws in der kontrovers diskutierten RTL-Sendung "Die Passion" Jesus Christus. Aktuell steht er erneut im Musical "Tarzan" in Hamburg auf der Bühne.

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Der ewige Kandidat: Menderes Bagci

Bei ihm ging es nicht ohne langen Anlauf: 2002 schlug Menderes Bagci erstmals bei DSDS auf. Allerdings per Fehlstart. Vom Recall konnte der skurrile Michael-Jackson-Fan nur träumen. Doch er kam einfach immer wieder, acht Staffeln lang. So wurde er zwar nicht der erfolgreichste, aber mit Sicherheit einer der beliebtesten Sänger bei DSDS: Menderes kämpfte für seinen Traum so unermüdlich und unerschütterlich wie kein Zweiter.

Das wurde belohnt: Man wollte seinen Augen nicht trauen. Doch 2011 wedelte Dieter Bohlen nach einem weiteren Menderes-Comeback tatsächlich mit dem gelben Recall-Zettel. "Das ist jetzt kein Traum?", war der Dauergescheiterte selbst am meisten baff. Nein, war es nicht. Aber nach dem Recall war gleich wieder Schluss.

"Du klingst, wie wenn dir dein Euter schwillt", hatte Dieter Bohlen anfangs noch über Menderes geurteilt. Insgesamt schaffte er es aber fünfmal in den Recall. Dazu holte er sich mit seiner sanften Art 2016 auch noch die Krone im RTL-Dschungelcamp. Sogar als Ersatzjuror für Dieter Bohlen war er mal im Gespräch. Als Reality-TV-Star ist Menderes aber weiterhin erfolgreich: 2022 nahm er an "Promi Big Brother" teil und belegte Platz vier. Aktuell ist er einer der Teilnehmer der SAT.1-Show "Promis unter Palmen".

Das größte Finalduell: Mehrzad Marashi gegen Menowin Fröhlich

Sie waren anfangs nicht zu trennen in der siebten DSDS-Staffel: Menowin Fröhlich und Mehrzad Marashi. Ihre gemeinsame Performance im Recall gilt noch heute als Highlight in der Geschichte der Show. Dieter Bohlen riss es vom Hocker: "Absolut mega-hammer-geil!" Doch mit jeder Woche trübte sich der Himmel über der Kandidaten-Bromance. Während Menowin Fröhlich Starallüren raushängen ließ und Proben schwänzte, fühlte sich Mehrzad Marashi an die Seite gedrängt. Im Live-Finale 2010 standen somit nicht mehr Freunde, sondern erbitterte Konkurrenten auf der Bühne. Überraschung: Der zurückhaltendere Mehrzad Marashi triumphierte über Bad Boy Menowin Fröhlich.

Große Karrieren machten beide aber nicht: Marashis erste Single "Don't Believe" verkaufte sich zwar rekordverdächtig oft, der Erfolg hielt aber nicht an, neue Musik war in den letzten Jahren gar nicht von ihm zu hören. Menowin Fröhlich machte übehaupt keine musikalischen Schlagzeilen: Er wurde wegen Körperverletzung und Fahrens unter Drogeneinfluss erneut verurteilt und musste in Haft. Dazwischen sorgte der sechsfache Vater als Reality-TV-Kandidat für Aufsehen, etwa bei "Promi Big Brother", "Sommerhaus der Stars" und "Promis unter Palmen".

Die schönste Liebesgeschichte: Pietro Lombardi und Sarah Engels

Deutlich harmonischer ging es 2011 zwischen Pietro Lombardi und Sarah Engels zu. Sie waren nicht nur die Besten der achten Staffel von "Deutschland sucht den Superstar", sondern wurden – fast kitschig – auch noch ein Liebespaar.

Die Funken sprühten gewaltig, trotzdem druckste Pietro vor der Jury herum, als er auf Sarah angesprochen wurde: "Ja, wir mögen uns auf jeden Fall." Die Zuschauer schmachteten mit. Sarah und Pietro erreichten gemeinsam das Finale.

Im Finale gab es natürlich ein Liebesduett. Dieter Bohlen wurde wachsweich: "Lasst mich der Trauzeuge sein! Wenn ihr es wagt, schenke ich euch die Hochzeitsringe", versprach der Poptitan und Ehestifter. Zwei Jahre später heirateten Sarah und Pietro tatsächlich, 2015 kam ihr gemeinsamer Sohn zur Welt. Das Paar trennte sich 2016.

Der tragischste Sieger: Alphonso Williams

Schrille Outfits, glitzernder Schmuck und immer bestens aufgelegt: So gewann der selbsternannte "Mr. Bling Bling" Alphonso Williams 2017 den "Superstar"-Titel. Im Casting performte er "Let's Get It On" von Marvin Gaye. Die Jury war begeistert, einzig Dieter Bohlen blieb anfangs skeptisch. Doch im Laufe der Staffel überzeugte der Zwei-Meter-Hüne auch noch den Pop-Titan.

Schon im Casting war sich Alphonso Williams sicher gewesen: "Man ist nie zu alt, um seine Ziele zu erreichen." Stimmt: Mit 54 Jahren hält der Sympathieträger noch den Rekord: So alt war kein DSDS-Sieger vor oder nach ihm. Tragisch: 2019 starb Williams an den Folgen einer Krebserkrankung.

Die jüngste Gewinnerin: Marie Wegener

2018 wurde schon wieder ein Altersrekord gebrochen – diesmal allerdings in die andere Richtung: Marie Wegener wurde mit damals 16 Jahren der jüngste Superstar in der Geschichte der Show. Im Finale machte Chefjuror Bohlen der späteren Siegerin das ultimative Kompliment. "Du zeigst allen, dass man, auch wenn man so klein ist wie eine Parkuhr, singen kann wie eine drei Meter große Frau."

Ihren Siegersong "Königlich" schrieb Dieter Bohlen extra für sie, das gleichnamige Debüt chartete immerhin auf Platz drei: Eine Karriere ist ihr immer noch zuzutrauen, auch wenn ihr zweites Album "Countdown" nur Platz 20 der Charts erreichte. Ende 2023 vollzog sie einen kompletten Imagewechsel an: Sie tritt nun als Marie Lane auf, bislang veröffentlichte sie vier Singles unter ihrem neuen Künstlernamen.

Keine Superstars, aber Gewinner: Diese Stars verdanken DSDS ihre Karriere
Menderes Bagci, Lorenzo Woodard alias Lorielle London, Nevio Passaro und andere DSDS-Teilnehmer haben ihre Karrieren auf unterschiedliche Weise fortgesetzt. Trotz nicht immer gewonnener Titel sind sie in der Unterhaltungsbranche erfolgreich geblieben. Hier ein Blick auf ihren Werdegang.
DSDS-Legenden
Diese Stars verdanken DSDS ihre Karriere

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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