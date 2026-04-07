Fans müssen geduldig sein: "Tatort"-Sommerpause deutlich verlängert

Normalerweise verabschieden sich die ARD-Sonntagskrimis erst Anfang Juli in die Sommerpause. Nicht so in diesem Jahr: Bereits ab Mai müssen Fans auf neue Folgen von "Tatort" und "Polizeiruf 110" über mehrere Monate hinweg verzichten. Der letzte neue Film, der Zürich-"Tatort: Könige der Nacht", läuft am 3. Mai. Danach werden bis zum 13. September am Sonntagabend keine Krimi-Erstausstrahlungen im Ersten zu sehen sein.

Wie unter anderem der "Stern" berichtete, nannte die ARD-Programmdirektion "planerische Gründe" als Ursache für die verlängerte Pause. Es handle sich um "eine einmalige Ausnahme" und "keine generelle Reduzierung". Dass in diesem Jahr nur 36 neue Sonntagskrimis gezeigt werden, dürfte auch damit zusammenhängen, das im Vorjahr zwei Premieren mehr als üblich liefen und auch für 2027 zwei zusätzliche Erstausstrahlungen geplant sind. Auch die am 11. Juni startende Fußball-Weltmeisterschaft dürfte einem regulären Beginn der Krimi-Sommerpause in die Quere kommen.

Dem temporären "Tatort"-Abschied im Sommer geht ein endgültiger voran: Der zweigeteilte Münchner "Tatort: Unvergänglich" am Ostersonntag und Ostermontag, jeweils um 20.15 Uhr, soll der letzte des 67-jährigen Udo Wachtveitl und seines vier Jahre älteren Kollegen Miroslav Nemec sein. Die beiden Münchner Kommissare Batic (Nemec) und Leitmayr (Wachtveitl) waren 35 Jahre lang im "Tatort"-Dienst. Die Nachfolge werden Ferdinand Hofer als Kalli Hammermann und Carlo Ljubek als Nikola Buvak übernehmen.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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