Harald Glööckler spricht in Podcast über schwere Kindheit: "Habe meinen Eltern bis heute nicht verziehen"

Privat laufe es bei ihm ruhig, verriet Harald Glööckler im Podcast "M wie Marlene". Im Gespräch mit SAT.1-"Frühstücksfernsehen"-Moderatorin Marlene Lufen erklärte er, für eine Partnerschaft im Moment nicht bereit zu sein: "Ich möchte nicht eingeengt werden." Dass er seine Meinung in Zukunft noch ändern könnte, schloss der Designer nicht aus, "aber man wird ja auch nicht einfacher mit dem Alter", erklärte der 60-Jährige und sagte offen: Die Depressionen "sind immer da".

Ein Grund dafür seien Glööcklers Kindheit und die Gewalt und der Missbrauch, den er damals erfahren habe. "Ich habe es abgehakt, aber ich habe meinen Eltern bis heute nicht verziehen, nicht 100 Prozent", blickte er zurück. Die Auswirkungen davon spüre er auch heute noch: "Ich bin sehr kritisch und ich sollte mit mir netter umgehen. Das wäre schöner."

"Eigentlich möchte ich meine Ruhe, aber das habe ich mir ja selbst vergeigt" Deutliche Worte fand Glööckler auch in Bezug auf die deutsche Reality-TV-Welt. "Die meisten heute haben keinen Stil, keine Klasse und eigentlich auch nichts erreicht", rechnete der 60-Jährige im Gespräch mit SAT.1-Moderatorin Marlene Lufen nun mit Reality-Promis ab.

"Das ist eigentlich nicht meine Welt", stellte Glööckler klar. Trotzdem zog er vor vier Jahren für "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" in den australischen Dschungel und nahm im vergangenen Jahr an "Promi Big Brother" teil. "Spielchen", betonte er, habe er dabei nie gespielt: "Ich habe das nicht nötig." Auch für die im Reality-TV durchaus üblichen Lästereien hat Glööckler nichts übrig. "Ich will das nicht", machte er im Podcast deutlich. "Das beschmutzt einen mit", stimmte ihm Lufen sofort zu.

Überhaupt habe er nie den Drang gehabt, "gesehen zu werden", erklärte Glööckler. Anders als es einige seiner Auftritte vielleicht vermuten lassen, sei er ein "ganz scheuer Mensch und ein sehr ruhiger, bedachter Mensch": "Eigentlich möchte ich meine Ruhe, aber das habe ich mir ja selbst vergeigt", überlegte der Designer.

Ausraster, wie etwa in der SPORT1-Sendung "My Style Rocks", erklärte der 60-Jährige so: "Wir mögen ja immer die Bösen am Ende. Und dafür wurde ich bezahlt. Deshalb habe ich abgeliefert." Glööckler sitzt seit 2024 in der Jury der Show und bewertet die Outfits der Kandidatinnen. Einige Momente, in denen er beispielsweise laut wurde und auf den Tisch vor sich schlug, gingen in den sozialen Medien viral.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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