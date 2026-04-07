Home News Star-News

Seltenes Lebenszeichen von Thomas Gottschalk: Neues Foto sorgt für Wirbel

Mit der Familie

Seltenes Lebenszeichen von Thomas Gottschalk: Neues Foto sorgt für Wirbel

07.04.2026, 13.20 Uhr
von Julian Flimm
Seit seinem Rückzug war es still um Thomas Gottschalk. Jetzt taucht plötzlich ein neuer Schnappschuss auf, der viele besonders genau hinsehen lässt.
Thomas Gottschalk und seine Frau Karina stehen nebeneinander
Thomas Gottschalk und seine Frau Karina  Fotoquelle: picture alliance / SZ Photo | Johannes Simon

Thomas Gottschalk hat nach einem längeren Rückzug aus der Öffentlichkeit wieder von sich hören lassen. Der beliebte Moderator von „Wetten, dass..?“ wurde im Traditionsrestaurant "Bräustüberl" am Tegernsee gesichtet. Auf einem Instagram-Foto des Lokals strahlt er an der Seite seiner Ehefrau Karina.

Im Dezember 2025 zog sich Gottschalk nach der Bekanntmachung seiner Krebserkrankung aus dem öffentlichen Leben zurück. Seitdem gab es nur wenige Lebenszeichen des Entertainers. Das zuletzt veröffentlichte Foto, das offenbar am Karsamstag entstanden ist, zeigt Gottschalk offenbar entspannt und in guter Gesundheit.

Thomas Gottschalks neues Lebenszeichen

Die Aufnahmen entstanden bei einem geselligen Abendessen im Kreise seiner Familie. Neben Gottschalk und seiner Frau war auch Karinas Tochter Melinda zugegen. Das Restaurant zeigte sich geehrt über den Besuch des bekannten Moderators und teilte dies mit den Fans.

Derzeit beliebt:
>>"Was machst du in meinem Zimmer?": Anna-Carina Woitschack berichtet von skurrilem "Let's Dance"-Vorfall
>>Keine Superstars, aber Gewinner: Diese Stars verdanken DSDS ihre Karriere
>>"Let's Dance": Tom und Bill Kaulitz geben Gustav Schäfer keine Unterstützung
>>Tokio Hotel-Brüder packen aus: Social Media und Fake-Profile

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.
Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.
Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

„Gestern durften wir Thomas Gottschalk, den „Wetten, dass..?“-König mit seiner Familie bei uns begrüßen. Ein Besuch, über den wir uns ganz besonders gefreut haben.“, schrieb das „Bräustüberl“ auf Instagram. Die Fotos stießen auf große Begeisterung, da sich Gottschalk seit seinem Rückzug kaum noch in der Öffentlichkeit zeigte. Viele Fans freuten sich in den Kommentaren und wünschten Gottschalk „weiterhin gute Genesung“. 

So steht es wohl um Thomas Gottschalks Gesundheit

Ende letzten Jahres hatte Gottschalk seine Erkrankung öffentlich gemacht. Es handelt sich um ein epitheloides Angiosarkom, eine aggressive Krebsform. Trotz seiner Erkrankung scheint sich Gottschalk mittlerweile auf dem Weg der Besserung zu befinden.

Ein spontanes Treffen mit einem RTL-Reporter Anfang 2026 deutete bereits auf eine Verbesserung hin. Gottschalk äußerte damals: „Ich lebe noch wie du siehst und das bleibt auch so. Mir geht es besser, ich freue mich wirklich. Ich bleibe euch noch erhalten.“

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Das könnte dich auch interessieren

Lady Gaga muss wegen Gesundheit Konzert absagen: "Es ist schlimmer geworden"
Schlechte Nachrichten für Fans
Lady Gaga
"Bauer sucht Frau – Was ist auf den Höfen los?": Darum geht's in der RTL-Sonderausgabe
Bauernpaare heute
Bauer sucht Frau - Was ist auf den Höfen los?
„Let’s Dance“ sorgt für Wirbel: Entscheidung des Senders bringt Fans auf die Palme
Rippenbruch
Schauspielerin Esther Schweins und Profitänzer Massimo Sinato
Dieser Schlagerstar komponierte die "Pumuckl"-Titelmelodie
Kult-Kobold
Fun Facts über Pumuckl
"Wer wird Millionär? Das große Oster-Special": Die RTL-Show mit Günther Jauch
Oster-Quiz
Wer wird Millionär? Das große Osterspecial
"Neue Geschichten vom Pumuckl" RTL zeigt sechs neue Folgen der zweiten Staffel
Neue Folgen
"Neue Geschichten vom Pumuckl"
Im Wohnwagen: So verrückt ist "Let's Dance"-Teilnehmerin Anna-Carina Woitschack aufgewachsen
Schlagerstar-Hintergrund
Anna-Carina Woitschack
Legenden der Erfolgsshow: Diese "Let’s Dance"-Stars sind bereits gestorben
Schicksale
Daniel Küblböck lacht auf dem roten Teppich.
"Bauer sucht Frau": Darum geht's im RTL-Spezial
Goodbye Namibia
Bauer sucht Frau - Gerald & Anna: Goodbye Namibia
Dieter Bohlen bricht Regel: Menowin wieder bei DSDS
Menowins Comeback
Menowin Fröhlich
Eine vielseitige Karriere: So hat sich Simone Thomalla verändert
Vielfältige Schauspielerin
Simone Thomalla vor einer blauen Wand.
"Terra X Harald Lesch: Blackout": Geht uns in Deutschland wirklich der Strom aus?
Geht uns der Strom aus?
Terra X Harald Lesch: Blackout
Collien Fernandes hält in schweren Zeiten am Traumschiff fest: "bedeutet mir wahnsinnig viel"
Traumschiff-Engagement
Collien Fernandes mit brauner Lederjacke und Mikrofon.
Grenzen überschritten: Diese Sendung mit Christian Ulmen wurde nicht ausgestrahlt
Peinlichkeiten
Christian Ulmen mit kritischem Blick.
Milla Jovovich enthüllt: "Wanderzirkus" im Hollywood-Dschungel
Hollywood-Ikone
Milla Jovovich
Doch nicht das Aus? So könnte das Kult-Duo Batic & Leitmayr zurückkehren
Tatort-Abschied
"Tatort: Unvergänglich (2)"
Hazel Brugger spricht über ihre Krankheit: "Das ist jetzt halt einfach mein Leben"
So lebt sie damit
Hazel Brugger
Jan Hofer spricht offen über „Ehekrise“ – ausgerechnet wegen Mallorca
Was war da los?
Jan Hofer und seine Ehefrau Phong Lan Hofer vor einer Fotowand
"Macron – Merz: Hinter den Kulissen der Macht (1/2)": Alle Infos zur ARTE-Reportage
Machtkampf
Macron - Merz - Hinter den Kulissen
"37°: Im Licht der Stille – Wenn blind taub liebt": Alle Infos zur ZDF-Doku
Inklusion im Film
"37°: Im Licht der Stille - Wenn blind taub liebt"
Das machen die "How I Met Your Mother"-Stars heute
Karrieren nach HIMYM
Fünf beste Freunde
"Gefährliche Apps – Im Netz der Datenhändler": So bringen Standortdaten Soldaten in Gefahr
Datenhandel enthüllt
ARD Story: Gefährliche Apps - Im Netz der Datenhändler
"Tschernobyl – Die Katastrophe": Darum geht's in der Reportage zum Kernkraft-Unfall
ZDF-Doku
Tschernobyl - Die Katastrophe
Hugh Jackman und Kate Hudson singen Neil Diamond: Das sind die Heimkino-Highlights der Woche
Neue DVD-Veröffentlichungen
"Song Sung Blue"
„Rosenheim-Cops“-Star Marisa Burger erlebt bei Premiere einen Schockmoment
Nervenaufreibender Moment
Marisa Burger in dem Theaterstück "Kleine Verbrechen unter Liebenden".
Barbara Wussow privat: So begann die große Liebe zu ihrem Ehemann
Lange Ehe
Albert Fortell und Barbara Wussow im Arm in Abendgarderobe.
So wohnt Beatrice Egli wirklich – ihr Zuhause ist anders als viele denken
Privater Einblick
Beatrice Egli redet.
Asterix und Obelix bei den Olympischen Spielen: Ein Staraufgebot in Griechenland
Comic-Helden als Nebenfiguren
Asterix bei den Olympischen Spielen
Luke Thompson über seine Rolle in "Bridgerton": Ein persönlicher Einblick
Innere Konflikte
Luke Thompson
Krasser Abschied: Das passierte im letzten "Tatort"-Fall von Batic und Leitmayr
Abschied der Kult-Kommissare
"Tatort: Unvergänglich (1)"