Seltenes Lebenszeichen von Thomas Gottschalk: Neues Foto sorgt für Wirbel

Thomas Gottschalk hat nach einem längeren Rückzug aus der Öffentlichkeit wieder von sich hören lassen. Der beliebte Moderator von „Wetten, dass..?“ wurde im Traditionsrestaurant "Bräustüberl" am Tegernsee gesichtet. Auf einem Instagram-Foto des Lokals strahlt er an der Seite seiner Ehefrau Karina.

Im Dezember 2025 zog sich Gottschalk nach der Bekanntmachung seiner Krebserkrankung aus dem öffentlichen Leben zurück. Seitdem gab es nur wenige Lebenszeichen des Entertainers. Das zuletzt veröffentlichte Foto, das offenbar am Karsamstag entstanden ist, zeigt Gottschalk offenbar entspannt und in guter Gesundheit.

Thomas Gottschalks neues Lebenszeichen Die Aufnahmen entstanden bei einem geselligen Abendessen im Kreise seiner Familie. Neben Gottschalk und seiner Frau war auch Karinas Tochter Melinda zugegen. Das Restaurant zeigte sich geehrt über den Besuch des bekannten Moderators und teilte dies mit den Fans.



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„Gestern durften wir Thomas Gottschalk, den „Wetten, dass..?“-König mit seiner Familie bei uns begrüßen. Ein Besuch, über den wir uns ganz besonders gefreut haben.“, schrieb das „Bräustüberl“ auf Instagram. Die Fotos stießen auf große Begeisterung, da sich Gottschalk seit seinem Rückzug kaum noch in der Öffentlichkeit zeigte. Viele Fans freuten sich in den Kommentaren und wünschten Gottschalk „weiterhin gute Genesung“.

So steht es wohl um Thomas Gottschalks Gesundheit Ende letzten Jahres hatte Gottschalk seine Erkrankung öffentlich gemacht. Es handelt sich um ein epitheloides Angiosarkom, eine aggressive Krebsform. Trotz seiner Erkrankung scheint sich Gottschalk mittlerweile auf dem Weg der Besserung zu befinden.

Ein spontanes Treffen mit einem RTL-Reporter Anfang 2026 deutete bereits auf eine Verbesserung hin. Gottschalk äußerte damals: „Ich lebe noch wie du siehst und das bleibt auch so. Mir geht es besser, ich freue mich wirklich. Ich bleibe euch noch erhalten.“