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"Terra X Harald Lesch: Blackout": Geht uns in Deutschland wirklich der Strom aus?

Geht uns der Strom aus?

"Terra X Harald Lesch: Blackout": Geht uns in Deutschland wirklich der Strom aus?

07.04.2026, 11.54 Uhr
von Maximilian Haase
Nach dem Berliner Stromausfall zeigt Harald Lesch in Terra X die Risiken von Blackouts auf und sucht nach Lösungen für eine sichere Energiezukunft.
Terra X Harald Lesch: Blackout
Wie sicher ist unsere Stromversorgung? Dieser Frage nähert sich Harald Lesch in seiner neuen Sendung.  Fotoquelle: ZDF/Mona Lynn Wiemers
Terra X Harald Lesch: Blackout
Wie können wir die Energieversorgung in Deutschland optimieren? Harald Lesch (rechts) fragt am Helmholtz-Institut für elektrochemische Energiespeicherung in Ulm bei Professor Maximilian Fichtner nach.   Fotoquelle: ZDF/Mona Lynn Wiemers
Terra X Harald Lesch: Blackout
Können alternative Energien künftig unseren Strombedarf decken? Und wie verhindert man die Gefahr eines Blackouts? Professor Harald Lesch geht dem Problem auf den Grund.   Fotoquelle: ZDF/Mona Lynn Wiemers

Tagelang mussten tausende Menschen bei eisiger Kälte ohne Heizung und Strom ausharren: Ein gigantischer Stromausfall sorgte Anfang des Jahres in weiten Teilen Berlins für großes Chaos und verunsicherte Bürger. Das Durcheinander offenbarte zentrale Fragen: Wie geschützt ist unser Stromnetz wirklich? Weshalb kommt es hier und anderswo immer öfter zu Blackouts? Und wie können wir uns davor schützen? Harald Lesch sucht in seiner neuen "Terra X"-Ausgabe "Blackout" nach den Ursachen des titelgebenden Problems – und nach möglichen Lösungen für eine sichere Stromversorgung.

ZDF
Terra X Harald Lesch: Blackout
Wissenschaftssendung • 07.04.2026 • 22:45 Uhr

Allein die Statistik spricht Bände: So ereigneten sich zwischen 1965 und 2000 weltweit lediglich fünf große Blackouts, in den vergangenen 25 Jahren hingegen allein 28 dieser flächendeckenden Stromausfälle. So auch im letzten Frühjahr in Spanien und Portugal, wo die Stromversorgung zahlreicher Regionen innerhalb kürzester Zeit lahmgelegt wurde. Die Folgen sind bisweilen dramatisch: Krankenhäuser geraten ohne Strom an ihr Limit, Züge und Ampeln funktionieren nicht, das Handynetz kommt zum Erliegen. Wie groß ist die Gefahr, dass auch in Deutschland die Ereignisse in der Hauptstadt noch übertroffen werden? Gemeinsam mit Forschenden spielt Lesch drei mögliche Blackout-Szenarien durch.

Gefahr durch alternative Energie?

Während der Berliner Stromausfall auf Sabotage zurückzuführen war und auch Cyberterror ein nicht zu unterschätzendes Risiko darstellt, lag die Ursache des Blackouts in Südwesteuropa anderswo: Ein Übermaß an eingespeisten erneuerbaren Energien sorgte für Überlastungen und Spannungsschwankungen im Stromnetz und schließlich für eine fatale Kettenreaktion. Kann Wind- und Solarstrom also tatsächlich für den großen Knall sorgen – womöglich auch in Deutschland? Die Debatten ließen nicht lange auf sich warten: Kann eine vollständige Umstellung auf alternative Energien womöglich die Netzstabilität gefährden? Erscheinen Atomenergie und fossile Brennstoffe angesichts dessen nicht sogar vernünftiger? Heikle Fragen zur Energiepolitik, denen sich die Lesch-Doku nicht entzieht.

Derzeit beliebt:
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Der in Sachen neue Energieträger recht umtriebige Professor nimmt die potenziellen Gefahren in den Blick: Wie lässt sich das hiesige Stromnetz besser gegen Anschläge schützen? Wie arbeiten Wissenschaftler daran, Blackouts zukünftig zu verhindern? Und wie muss eine Stromversorgung in naher Zukunft aussehen, die sich dagegen wappnet?

Terra X Harald Lesch: Blackout – Di. 07.04. – ZDF: 22.45 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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