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So anders sah das „Tatort“-Duo Batic und Leitmayr am Anfang aus

Tatort-Abschied

So anders sah das „Tatort“-Duo Batic und Leitmayr am Anfang aus

05.04.2026, 19.38 Uhr
An Ostern endet eine Ära: Die Tatort-Kommissare Ivo Batic (Miroslav Nemec) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) ermitteln ein letztes Mal in München. Ihre Karriere begann vor über 30 Jahren mit dem Fall "Animals". Jetzt lösen sie ihren Abschiedsfall "Unvergänglich".
"Tatort: Unvergänglich (1)"
Ivo Batic (Miroslav Nemec, rechts) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) ermitteln im Zweiteiler "Tatort: Unvergänglich" ein letztes Mal.   Fotoquelle: BR/NEUESUPER GmbH/Hendrik Heiden
"Tatort: Animals"
Die damals noch unbekannten Schauspieler Miroslav Nemec (links) und Udo Wachtveitl übernahmen als Ivo Batic und Franz Leitmayr ab 1991 die Ermittlungen im Münchner "Tatort".  Fotoquelle: BR/Bavaria Film GmbH/Thomas Klausmann
"Tatort: Animals"
In ihrem ersten Film "Animals" ermittelten Baitc und Leitmayr im Fall der Tierschützerin Angelika Weiss (Angelika Bartsch). Sie war totgebissen an der Isar aufgefunden worden.  Fotoquelle: BR/Bavaria Film GmbH/Thomas Klausmann
"Tatort: Animals"
Klaus Pelzer (Bela Erny, rechts) gehörte die gleichnamige Kosmetikfirma, der die Verstorbene unerlaubte Tierversuche vorgeworfen hatte. Batic und Leitmayr sahen sich den Mann genauer an.  Fotoquelle: BR/Bavaria Film GmbH/Thomas Klausmann
"Tatort: Animals"
Batic und Leitmayr konnten den Fall, wie auch die nächsten 99, aufklären.  Fotoquelle: BR/Bavaria Film GmbH/Thomas Klausmann

An Ostern geht in diesem Jahr eine Ära zu Ende. Im Zweiteiler "Unvergänglich" (Teil 1 am Sonntag, 5. April, um 20.15 Uhr, und Teil 2 am Montag, 6. April, um 20.15 Uhr im Ersten) ermitteln die beiden "Tatort"-Kommissare Ivo Batic (Miroslav Nemec) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) ein letztes Mal in der bayerischen Landeshauptstadt. Vor mehr als 30 Jahren begannen die beiden ihre Karriere im Münchener "Tatort"-Ableger mit dem Fall "Animals". Der Film wurde am 1. Januar 1991 erstmals in der ARD ausgestrahlt. Etwa 8,7 Millionen Menschen schalteten zum Einstand der neuen Ermittler ein.

Damals waren die beiden Kommissare noch nicht ergraut, es wurde noch mit D-Mark gezahlt und Leitmayr fuhr noch einen alten Porsche. In ihrem ersten Fall ermittelten Batic und Leitmayr im Umfeld der Kosmetikfirma Pelzer. Die Tierschützerin Angelika Weiss (Angelika Bartsch), die kurz zuvor die Firma wegen unerlaubter Tierversuche bei Batic anzeigen wollte, wurde totgebissen an der Isar aufgefunden.

Zwar gibt der Inhaber Walter Pelzer zu, Angelika gekannt zu haben – von den Anschuldigungen gegen seine Firma und ihrem Tod will er allerdings nichts wissen. Währenddessen recherchiert ein Freund der Toten, der Fotograf Fred Grimm (Michael Fitz), selbst weiter. In der dritten Folge ("Die chinesische Methode") kehrte Fitz in einer anderen Rolle zurück: Als Carlo Menzinger stand er Batic und Leitmayr bis 2007 zur Seite.

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Batic und Leitmayr haben sich erst im dritten Fall "gefunden"

"Die Story ist einigermaßen konfus und schablonenhaft", urteilte die "Süddeutsche Zeitung" rückblickend zum 20-jährigen Jubiläum 2011. Auch für das Ermittler-Duo bleiben nur wenig nette Worte: "Die Kripo scheint aus sympathischen Dilettanten zu bestehen." Die Fernsehzeitung "TV-Spielfilm" urteilte über den Einstand von Batic und Leitmayr: "Ein alter 'Tatort', aber einer mit Biss."

"Tatort: Unvergänglich" - Der letzte Fall der Münchner Kommissare als Doppelfolge im Ersten
Mit einem spannenden und nostalgischen Zweiteiler verabschieden sich die Münchner Kult-Kommissare Batic und Leitmayr nach 35 Jahren aus dem Tatort-Universum. Ein rätselhafter Fall, prominente Gastauftritte und ein Ausblick auf die Zukunft der beliebten Krimireihe erwarten die Zuschauer.
ARD-Krimi-Reihe
"Tatort: Unvergänglich (1)"

Wachtveitl selbst sagte über seinen ersten Einsatz als "Tatort"-Kommissar: "Das war ein bisschen daneben. Eigentlich haben wir uns erst mit dem dritten 'Tatort', 'Die chinesische Methode', gefunden." Seither ermittelten die beiden in 99 weiteren Fällen in und um München – die meisten in der "Tatort"-Geschichte. Nur die Ludwigshafener Kriminaloberkommissarin Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) ist noch länger mit dabei: Sie ist bereits seit 1989 im "Tatort" zu sehen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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