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Reiche Freunde, dreckige Geheimnisse: Diese Serie hat es in sich

Moralisches Niemandsland

Reiche Freunde, dreckige Geheimnisse: Diese Serie hat es in sich

05.04.2026, 19.28 Uhr
von Andreas Fischer
In der zweiten Staffel von "Your Friends & Neighbors" stiehlt Jon Hamm als Coop von seinen reichen Nachbarn und erkundet moralische Grauzonen. Neue Figuren und verstärkte Frauenrollen sorgen für frischen Wind in der Apple TV-Serie.
"Your Friends & Neighbors" - Staffel 2 | Apple TV
Coop (Jon Hamm) kommt nicht nur bei seinen Diebestouren ins Schwitzen, sondern auch beim Saunagang mit seinen Opfern.  Fotoquelle: Apple TV
"Your Friends & Neighbors" - Staffel 2 | Apple TV
Milliardär Owen Ashe (John Marsden, links) macht sich im Revier von Coop (Jon Hamm) breit.  Fotoquelle: Apple TV / Jon Pack
"Your Friends & Neighbors" - Staffel 2 | Apple TV
Der Neue in der Nachbarschaft ist reicher als alle anderen: Owen Ashe (John Marsden).  Fotoquelle: Apple TV / Jon Pack
"Your Friends & Neighbors" - Staffel 2 | Apple TV
Coops bester Freund Barney Choi (Hoon Lee) kommt ihm auf die Schliche und ist nicht erfreut.  Fotoquelle: Apple TV / Jon Pack
"Your Friends & Neighbors" - Staffel 2 | Apple TV
Coop (Jon Hamm) zweifelt immer häufiger am Sinn seines Lebens unter all den reichen Nachbarn.  Fotoquelle: Apple TV / Jon Pack

Frau weg, Job weg, Geld alle: Aus der Not heraus, hat Hedgefonds-Manager Coop (Jon Hamm) in "Your Friends & Neighbors" angefangen, seine ultrareichen Freunde und Nachbarn zu beklauen. Was als Verzweiflungstat begann, ist in der unterhaltsamen Apple TV-Serie zur Überzeugung geworden: In der zweiten Staffel macht es sich Coop ab 3. April im moralischen Graubereich seines Bonzenviertels richtig gemütlich.

Your Friends and Neighbors (2025)
Your Friends and Neighbors
SERIE • Drama, Krimi
2025
Lesermeinung

Verwerflich findet Coop die Art und Weise, wie er sein Geld "verdient" jedenfalls weiterhin nicht. Er nimmt schließlich nur von "Arschlöchern, die es verdient haben" – und tauscht sich mit ihnen dann in der Sauna über die ersten kleineren Ausfallerscheinungen ihrer alternden Körper aus oder lächelt ihnen bei Partys im Gatsby-Stil ins Gesicht.

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Der Neue ist noch reicher

Die Partys werden von Milliardär Owen Ashe (John Marsden) geschmissen, der neu in die Gegend zieht und das fragile Beziehungsgefüge in der Nachbarschaft mächtig durcheinanderwirbelt. Für Coop ist das nicht unbedingt eine gute Nachricht, für den Unterhaltungsfaktor schon.

Und noch etwas ist neu: Die Frauenfiguren bekommen mehr Raum und Tiefe. Sie sind nicht mehr nur die Anhängsel ihrer Männer, sondern haben ihre ganz spezifischen Probleme. Auch wenn sie es ungerecht finden, dass sie mit der Menopause ringen und Coop – zumindest laut Ex-Frau Mel (Amanda Peet) – einfach immer nur noch besser aussieht.

Ein schöner Schein

Ein moralisch zwielichtiger Held in einem moralisch zwielichtigen Umfeld – "Your Friends & Neighbors" ist ein kurzweiliger Ausflug in die Welt der Reichen und Schönen - mit alten Seilschaften und neuen Bewohnern. In der prunkvollen Oberfläche mögen sie sich alle gerne spiegeln. Aber wer genau hinsieht, entdeckt dort vor allem Betrügereien und Affären. Niemand wird ein besserer Mensch, nur weil er oder sie Geld hat.

Sarkastisch, aber nicht unsympathisch, eskapistisch und verspielt, zieht "Your Friends & Neighors" extrem unterhaltsam über die oberen Zehntausend her – ohne sich allzu sehr mit Realismus aufzuhalten. Der Biss des nicht unähnlich gelagerten HBO-Knallers "Succsession" fehlt Jon Hamm und Co. jedenfalls.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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