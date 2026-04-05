Reiche Freunde, dreckige Geheimnisse: Diese Serie hat es in sich

Frau weg, Job weg, Geld alle: Aus der Not heraus, hat Hedgefonds-Manager Coop (Jon Hamm) in "Your Friends & Neighbors" angefangen, seine ultrareichen Freunde und Nachbarn zu beklauen. Was als Verzweiflungstat begann, ist in der unterhaltsamen Apple TV-Serie zur Überzeugung geworden: In der zweiten Staffel macht es sich Coop ab 3. April im moralischen Graubereich seines Bonzenviertels richtig gemütlich.

Verwerflich findet Coop die Art und Weise, wie er sein Geld "verdient" jedenfalls weiterhin nicht. Er nimmt schließlich nur von "Arschlöchern, die es verdient haben" – und tauscht sich mit ihnen dann in der Sauna über die ersten kleineren Ausfallerscheinungen ihrer alternden Körper aus oder lächelt ihnen bei Partys im Gatsby-Stil ins Gesicht.

Der Neue ist noch reicher Die Partys werden von Milliardär Owen Ashe (John Marsden) geschmissen, der neu in die Gegend zieht und das fragile Beziehungsgefüge in der Nachbarschaft mächtig durcheinanderwirbelt. Für Coop ist das nicht unbedingt eine gute Nachricht, für den Unterhaltungsfaktor schon.

Und noch etwas ist neu: Die Frauenfiguren bekommen mehr Raum und Tiefe. Sie sind nicht mehr nur die Anhängsel ihrer Männer, sondern haben ihre ganz spezifischen Probleme. Auch wenn sie es ungerecht finden, dass sie mit der Menopause ringen und Coop – zumindest laut Ex-Frau Mel (Amanda Peet) – einfach immer nur noch besser aussieht.

Ein schöner Schein Ein moralisch zwielichtiger Held in einem moralisch zwielichtigen Umfeld – "Your Friends & Neighbors" ist ein kurzweiliger Ausflug in die Welt der Reichen und Schönen - mit alten Seilschaften und neuen Bewohnern. In der prunkvollen Oberfläche mögen sie sich alle gerne spiegeln. Aber wer genau hinsieht, entdeckt dort vor allem Betrügereien und Affären. Niemand wird ein besserer Mensch, nur weil er oder sie Geld hat.

Sarkastisch, aber nicht unsympathisch, eskapistisch und verspielt, zieht "Your Friends & Neighors" extrem unterhaltsam über die oberen Zehntausend her – ohne sich allzu sehr mit Realismus aufzuhalten. Der Biss des nicht unähnlich gelagerten HBO-Knallers "Succsession" fehlt Jon Hamm und Co. jedenfalls.