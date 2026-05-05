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Andrea Kiewel polarisiert: Wir der ZDF-"Fernsehgarten" abgesetzt?

Das sagt das ZDF

Andrea Kiewel polarisiert: Wir der ZDF-"Fernsehgarten" abgesetzt?

05.05.2026, 12.11 Uhr
von Ingo Gatzer
Der "ZDF-Fernsehgarten" sorgt für Schlagzeilen: Nach der Absetzung von "Immer wieder sonntags" wird gemunkelt, ob es auch dem "Fernsehgarten" an den Kragen geht. Doch wie steht es um Andrea Kiewel und die Herausforderungen durch ihren Wohnort in Tel Aviv?
Andrea Kiewel auf der Bühne
Andrea Kiewel auf der Bühne  Fotoquelle: picture alliance / BoKo pictures | Boris Korpak

Zahlreiche (Schlager-)Fans fiebern dem diesjährigen Auftakt der Musik- und Unterhaltungsshow „ZDF-Fernsehgarten“ entgegen. Gleichzeitig gibt es immer wieder Gerüchte um das Ende der Sendung oder eine Ablösung von Moderatorin Andrea 'Kiwi' Kiewel. Was sind die Gründe und wie geht es wirklich weiter?

Absetzung der direkten Konkurrenz des „ZDF-Fernsehgarten“ ist beschlossene Sache

Abgesetzt! Das Aus für die deutsche Musik- und Unterhaltungssendung, die seit Jahrzehnten sonntags im öffentlich-rechtlichen Fernsehen läuft, ist beschlossene Sache. Allerdings handelt es sich hierbei nicht um den „ZDF-Fernsehgarten“, sondern um die im Ersten ausgestrahlte Show „Immer wieder sonntags“. Beide Formate sprechen jedoch eine ganz ähnliche Zielgruppe an. Offiziell sind finanzielle Gründe für das Aus nach 2026 verantwortlich.

Doch einer Erfolgsshow würde wohl kaum jemand den Stecker ziehen. Droht dem „Fernsehgarten“ also das gleiche Schicksal? Die letzte „Immer wieder sonntags“-Staffel erreichte immerhin einen passablen Marktanteil von 17 Prozent. Im Vergleich dazu war der „ZDF-Fernsehgarten“ mit 18,3 Prozent aber erfolgreicher und auch beim jüngeren Publikum noch etwas beliebter.

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„ZDF-Fernsehgarten“-Moderatorin Andrea Kiewel polarisiert

Und wie sieht es mit der Zukunft von Andrea Kiewel bei der Show aus? So mancher Kritiker wünscht sich eine Ablösung der teilweise als nervig empfundenen „Fernsehgarten“-Moderatorin. Andere können sich die Sendung ohne die sympathische „Kiwi“ gar nicht vorstellen. Doch bei der Jubiläumssendung am 15. Juni 2025 war sie nicht dabei. Grund dafür war der gesperrte Luftraum über Israel. Was einige nicht wussten: Andrea Kiewel lebt in Tel Aviv.

Für den „ZDF-Fernsehgarten“ fliegt sie jeweils aus Israel nach Deutschland, was bei Teilen des Publikums für Unmut sorgt. Allerdings könnte der Lebensmittelpunkt auch für künftige Ausgaben des „ZDF-Fernsehgarten“ problematisch werden. Intensiviert und verlängert sich der Konflikt zwischen Iran, Israel und den USA, muss die Sendung womöglich wieder ohne „Kiwi“ stattfinden. Ob dann – wie im Juni 2025 – wieder Joachim Llambi und Lutz van der Horst einspringen?

Diesem „Garten“ droht das Aus

Grund für die Gerüchte um das Ende der ZDF-Show könnte auch das wahrscheinliche Aus einer anderen „Garten“-Sendung sein. Dabei handelt es sich um den „ZDF-Fernsehgarten“-Ableger „Streamergarten“. Das 2025 gestartete und ausschließlich auf Twitch gezeigte Format sollte ein jüngeres Publikum ansprechen. Beim ZDF heißt es rückblickend, es habe sich um „ein spannendes und lehrreiches Formatexperiment“ gehandelt. Das klingt nicht unbedingt so, als würde der Sender dieses Experiment nach den drei Folgen im letzten Jahr fortsetzen. Von offizieller Seite gibt es jedoch noch keine Bestätigung: „Ob das Format weitergeführt wird, ist aktuell noch in Prüfung.“

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Das ist 2026 für den „ZDF-Fernsehgarten“ wirklich geplant

Zum Glück gibt es eine eindeutige Aussage über die Zukunft des „Fernsehgarten“. So erklärte Anja Weisrock unzweideutig: „Andrea Kiewel wird auch 2026 den ‚Fernsehgarten‘ moderieren.“ Damit bestätigt die Pressemitarbeiterin des ZDF, dass zumindest für dieses Jahr alles beim Alten bleibt. Damit ist auch das 40-jährige Jubiläum der Show nicht gefährdet: Das ZDF strahlte die erste Ausgabe am 29. Juni 1986 aus. In diesem Jahr findet der Auftakt der neuen Staffel am 10. Mai ab 12 Uhr statt. Zu Ende geht die „Fernsehgarten“-Saison dann am 27. September. Insgesamt können sich Fans 2026 auf 20 neue Ausgaben der Musik- und Unterhaltungsshow freuen.

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