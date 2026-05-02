Home News TV-News

Nach TV-Beben: Wie sieht die Zukunft für den ZDF-„Fernsehgarten“ aus?

Nach Aus von „Immer wieder sonntags“

"ZDF-Fernsehgarten": Droht das Aus für die Kultshow?

02.05.2026, 12.20 Uhr
von Pamela Haridi
Der ZDF-Fernsehgarten, seit 1986 eine Kultshow, muss sich neuen Herausforderungen stellen. Steigende Produktionskosten und veränderte Sehgewohnheiten stellen die Zukunft des Formats in Frage.
Andrea Kiewel beim ZDF-„Fernsehgarten“
Andrea Kiewel beim ZDF-„Fernsehgarten“  Fotoquelle: picture alliance / BoKo pictures | Boris Korpak

Seit vielen Jahren ist der ZDF-„Fernsehgarten“ für viele Zuschauer ein fester Bestandteil des Sommers. Doch nach dem viel diskutierten Ende von „Immer wieder sonntags“ richtet sich der Blick nun auch auf andere große Sonntagsshows. Besonders Andrea Kiewels Format vom Mainzer Lerchenberg steht dabei im Fokus: Kann sich der „Fernsehgarten“ auch künftig auf seinen Kultstatus verlassen – oder könnten steigende Kosten, Quotenfragen und neue Erwartungen an das Fernsehen irgendwann auch für diese ZDF-Institution Folgen haben?

ZDF-„Fernsehgarten“: Warum die Show seit Jahrzehnten Kult ist

Der ZDF-„Fernsehgarten“ ist mehr als nur eine leichte Unterhaltungsshow am Sonntagvormittag. Das Format läuft seit 1986 im ZDF und hat sich über die Jahre zu einer Art Kultmarke entwickelt, die vor einem Live-Publikum jedes Sommerwochenende mit Musik, Show und guter Laune prägt. Seit 2009 steht Andrea 'Kiwi' Kiewel (60) im Zentrum der Sendung, und ihre lockere, oft sehr direkte Moderation ist längst Teil des Erfolgsrezeptes geworden. Gerade diese Mischung aus Verlässlichkeit, Nostalgie und kalkulierter Leichtigkeit macht den „Fernsehgarten“ für viele Zuschauer zu einer festen Fernsehroutine.

Doch genau diese Langzeit-Präsenz muss sich heutzutage neuen Herausforderungen stellen. Was früher als sichere TV-Institution galt, wird inzwischen immer häufiger auf Effizienz, Reichweite und Wirtschaftlichkeit geprüft. In Zeiten, in denen Sender Budgets stärker kontrollieren und lineares Fernsehen insgesamt unter Druck steht, reicht offenbar Tradition alleine nicht mehr als Argument für den Fortbestand aus. Eine Sendung muss heute nicht nur bekannt sein, sondern auch wirtschaftlich und medial ihren Platz rechtfertigen.

Derzeit beliebt:
>>"LOL: Last One Laughing": Diese Details bleiben den Zuschauern verborgen
>>ProSieben-Show "Staying Alive - Stars singen mit Legenden" sorgt für Entsetzen
>>Andrea Kiewel über ihr Leben in Israel: „Mein Schwachpunkt ist...“
>>Paul Janke: Zweite Chance als RTL-Bachelor

ZDF-„Fernsehgarten“: Was die aktuelle Debatte ausgelöst hat

Der eigentliche Auslöser für die aktuelle Nervosität im Schlager- und TV-Umfeld ist das Ende von „Immer wieder sonntags“ in der ARD. Dass der SWR die Sendung nach über 30 Jahren eingestellt hat, wurde vielerorts als Warnsignal verstanden, denn wenn selbst ein so fest etabliertes Format nicht mehr vor dem Rotstift gefeit ist, stellt sich konsequenterweise die Frage, wie sicher andere Sonntagsshows noch sind. Auf dieser Entwicklung beruht die neue Aufmerksamkeit in Richtung des „Fernsehgartens“.

Aktuell gibt es bezogen auf den ZDF-„Fernsehgarten“ keine bestätigten Absetzungspläne. Im Gegenteil, das Format wird weiterhin produziert und bleibt im Senderumfeld ein wichtiger Publikumsmagnet. Die Diskussion ist dennoch nicht völlig aus der Luft gegriffen, denn auch der „Fernsehgarten“ befindet sich inmitten eines Spannungsfeldes aus veränderten Sehgewohnheiten, steigenden Kosten und der Frage, wie lange noch sich aufwendige Live-Unterhaltung in ihrer vertrauten Form realisieren lässt.

Live-Show mit Aufwand: Was den „Fernsehgarten“ teuer macht

Ein zentraler Punkt in der aktuellen Diskussion sind die Produktionskosten. Live-Unterhaltung ist teuer, und das gilt erst recht für ein Format wie den „Fernsehgarten“, dessen Charme von Bühne, Technik, Gästen, Publikum und regelmäßigen Außenaufzeichnungen lebt. Hinzu kommen steigende Preise in fast allen Bereichen der Produktion, was auch die Budgets etablierter Sendungen stärker belastet.

Berichte über höhere Ticketpreise zeigen zudem, dass auch beim „Fernsehgarten“ wirtschaftlich nachgesteuert wird. Diese Tatsache an sich muss nicht zwingend ein Problem darstellen, es ist wohl aber ein klarer Hinweis darauf, dass der Sender sehr genau auf Aufwand und Ertrag achtet. Selbst ein Format, das lange Zeit als unantastbar galt, bleibt vor dem allerorts zunehmenden Druck nicht verschont.

So prägt Andrea Kiewel den Erfolg des „Fernsehgartens“

Wenn über den „Fernsehgarten“ gesprochen wird, fällt unvermeidlich der Name Andrea Kiewel. Sie ist das Gesicht der Sendung und untrennbar mit dem Format verbunden. Ihre Rolle geht weit über die klassische Moderation hinaus, denn sie steht für Kontinuität, Wiedererkennungswert und einen charakteristischen, unterhaltsamen Improvisationsstil, der längst zu einer eigenen Marke geworden ist.

Nicht wegen der Quoten: Warum die ARD „Immer wieder sonntags“ einstampft
Für viele Schlagerfans ist es ein Schock: „Immer wieder sonntags“ steht vor dem Aus. Die Gründe liegen offenbar ganz woanders als gedacht.
Kultsendung-Aus
Stefan Mross auf seiner Bühne bei "Immer wieder sonntags".

Die enge Verbindung zwischen Moderatorin und Sendung macht den „Fernsehgarten“ besonders. Solange „Kiwi“ das Format prägt, bleibt es für die Zuschauer klar identifizierbar. Gleichzeitig bedeutet das aber: Jede Debatte über die Zukunft der Sendung ist immer auch eine Debatte über die Person, die sie seit Jahren repräsentiert.

Droht dem ZDF-„Fernsehgarten“ wirklich das Aus?

Von einer direkten Gefahr für den Fortbestand des „Fernsehgartens“ kann derzeit keine Rede sein. Dafür ist die Sendung zu etabliert, zu beliebt und dadurch für das ZDF weiterhin zu relevant. Dennoch wäre es falsch, die jüngste Entwicklung als belanglos abzutun. Wenn die Sparzwänge zunehmen und Sender ihre Programme stärker auf Wirtschaftlichkeit trimmen, geraten auch traditionsreiche Formate früher oder später unter deren kritische Beobachtung.

Es stellt sich daher nicht die Frage, ob der „Fernsehgarten“ morgen verschwinden wird. Entscheidend ist vielmehr, ob die Show in ihrer bisherigen Form langfristig bestehen kann. Das betrifft Aspekte wie Reichweite, Kostenstruktur, Ticketmodelle und die allgemeine Frage, wie viel klassische Live-Unterhaltung sich das öffentlich-rechtliche Fernsehen künftig noch leisten will und kann. Unterm Strich zeigt der Blick auf den „Fernsehgarten“ vor allem eines: Solange die Show ihr Publikum erreicht und sich ihren Charme bewahrt, hat sie auch in diesen bewegten TV-Zeiten beste Chancen auf eine sonnige Zukunft.

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.

Das könnte dich auch interessieren

40 Jahre ZDF-Fernsehgarten: Darum ist die Show so erfolgreich
Jubiläums-Jahr
Andrea Kiewel im blauen Kleid und Mikrofon in der Hand.
Jimmy Kimmel reagiert auf die Rauswurf-Forderungen Donald Trumps
Wortgefecht
Jimmy Kimmel
"Joko & Klaas gegen ProSieben": Das Duell geht weiter
Unterhaltsames Kräftemessen
Joko & Klaas gegen ProSieben
"Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)": Das steckt hinter der Überraschungs-Sendung
Joko und Klaas unterwegs
Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)
Andrea Kiewel: Karriere, Privatleben, Skandale – Die "Fernsehgarten"-Moderatorin
Im Porträt
Andrea Kiewel
"Die Weisheit der Vielen": Kann ein Einzelner 200 Menschen schlagen?
Schwarmintelligenz-Show
Die Weisheit der Vielen - Die Show des skurrilen Wissens
Andrea Kiewels verrät ihre Liebes-Tipps: Einfache Schritte für mehr Nähe!
Beziehungsratschlag
Andrea Kiewel in einem grünen Outfit.
„LOL“ Staffel 7: Diese Stars sind dabei – doch ein Name fehlt noch
Wer ist der Überraschungsgast?
Das Key Art der 7. Staffel von LOL.
Sänger fehlt vor DSDS-Liveshows: Menowin hat offenbar wieder mit "Dämonen zu kämpfen"
DSDS-Skandal
DSDS 2026 - Casting 5
40 Jahre ZDF-„Fernsehgarten“: Das waren die denkwürdigsten Momente der Sendung
Jubiläums-Saison
Andrea Kiewel im blauen Kleid und Mikrofon in der Hand.
Was wurde aus den "Independence Day"-Stars?
Stars von 1996
Gut gealtert?
"Ostfriesensturm": Der Start der ZDF-Krimireihe mit Picco von Groote
Ostfrieslandkrimi
Ostfriesensturm
"Fräulein Else": Kritik zur Aufführung der Novelle von Arthur Schnitzler
3sat Theaterklassiker
Fräulein Else
Eine neue Mordserie erschüttert Dänemark: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Streaming-Highlights
"Der Kastanienmann"
Comeback eines Nullerjahre-Klassikers: Das sind die Kino-Highlights der Woche
Kino-Neustarts
Der Teufel trägt Prada 2
Skurrile Sci-Fi-Serie: Ehefrau schrumpft auf Kaffeetassengröße!
Sci-Fi-Beziehungsdrama
Matthew Macfadyen
Das wahre Gesicht der Kriminalfälle: "Aktenzeichen XY"-Star packt aus
Puchelt und "Tatort"
XY Spuren des Verbrechens
Heute im Free-TV: Düsteres Endzeit-Action-Drama von späterem Oscar-Preisträger
Eiszeit im Zug
Snowpiercer
Carsten Maschmeyer wirbt für "radikale Idee"
Innovationsschub
Carsten Maschmeyer
Ina Müller: Ihre mutige Kampfansage an die Panik
Panikbewältigung
Ina Müller
"Der Teufel trägt Prada 2": Ein Blick hinter die Kulissen
Modefilm-Comeback
Der Teufel trägt Prada (2006)
"Let`s Dance: Anna-Carina Woitschack gibt Einblick in ihre Jugend
Schlagerstar-Hintergrund
Anna-Carina Woitschack
"Rosenheim-Cops"-Star Karin Thaler enthüllt ihr dunkles Geheimnis
Familiendrama
Die Rosenheim-Cops
"Frauke Ludowig – Das geheime Leben der Superreichen": Der Start des RTL Docutainment-Formates mit Frauke Ludowig
Luxusleben enthüllt
"Frauke Ludowig - Das geheime Leben der Superreichen"
"Am Puls mit Florian Neuhann: Frisst die KI unsere Jobs?": Neuhann untersucht die Auswirkungen der KI auf den Arbeitsmarkt
ZDF-Dokumentation
Am Puls mit Florian Neuhann - Frisst die KI unsere Jobs?
"Die geschützten Männer": Kritik zur Filmsatire mit Britta Hammelstein und Mavie Hörbiger
ARTE Free-TV Premiere
"Die geschützten Männer"
"Totenfrau": Kritik zur Thrillerserie im Ersten mit Schauspielerin Anna Maria Mühe
Alpen-Thriller
"Totenfrau"
"Bob Marley: One Love": Kritik zur Filmbiografie über das Leben von Bob Marley
ProSieben Free-TV Premiere
Bob Marley: One Love
"Praxis mit Meerblick - Leinen los": Der Start der ARD Degeto Reihe mit Tanja Wedhorn
Einsamkeit und Sucht
"Praxis mit Meerblick - Leinen los"
Mads Mikkelsens Trip in die Wälder: Das sind die DVD-Highlights der Woche
DVD-Neuerscheinungen
"Therapie für Wikinger"