Paul Janke: Zweite Chance als RTL-Bachelor

Mit der großen Liebe hat es damals nicht geklappt. Nun bekommt Paul Janke bei RTL erneut als "Bachelor" die Chance, die Frau fürs Leben zu finden – 14 Jahre nach seinem ersten Einsatz als Rosenkavalier.

Er war nicht der Erste, und doch gilt Paul Janke als Ur-"Bachelor". Sein Auftritt in der Staffel von 2012 prägte das Image der Show. Der Ex-Fußballer und "Mister Hamburg" entschied sich im Finale für die PR-Managerin Anja Polzer, doch das Glück war nicht von langer Dauer. Vielleicht klappt es ja jetzt mit der großen Liebe: Wie RTL am Mittwochabend bekannt gab, darf Paul Janke erneut in die Rolle des Rosenkavaliers schlüpfen.

In der Sendung mit dem Titel "Der Bachelor – Pauls zweite Chance" begibt sich der inzwischen 44-Jährige also erneut auf die Suche nach der Frau fürs Leben. "14 Jahre danach wieder Rosen verteilen zu dürfen, ist für mich tatsächlich eine Ehre. Welcher Mann wünscht sich nicht, in einer Traumkulisse mit 20 Frauen Zeit zu verbringen, tolle Dates zu haben, zu reisen?", erklärte der gebürtige Hambuger gegenüber RTL. Er sei "natürlich auch gereift. Ich bin älter geworden, habe meine Einstellung zu einigen Sachen auch verändert. Ich bin heutzutage viel mehr im Reinen als damals."

Casting-Aufruf für interessierte Frauen Interessierte Frauen können sich auf einer eigens dafür eingerichteten Webseite für die Sendung bewerben. Es ist in zweierlei Hinsicht ein Novum: Noch kein "Bachelor" in Deutschland verteilte bisher ein zweites Mal seine Rosen – und noch kein "Bachelor" wurde bereits vor der Auswahl der Kandidatinnen bekannt gegeben.

Wann das Publikum Paul Jankes erneute Liebessuche zu Gesicht bekommt, ist derzeit nicht bekannt. Zunächst sind zwei andere Herren an der Reihe: Ab 6. Mai startet die neue Staffel von "Die Bachelors" bei RTL+, ab 10. Juni dann auch im linearen Programm. Im Mittelpunkt der Datingshow stehen diesmal Sebastian Paul aus Düsseldorf und Tim Reitz aus Köln. Ersterer ist 33 Jahre alt, ehemaliger Polizist und daher von "Disziplin, Teamgeist und Durchhaltevermögen" geprägt, wie RTL schreibt. Tim Reitz wiederum ist 35 Jahre alt und Geschäftsführer eines Personaldienstleisters im Pflege- und Pädagogikbereich.

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