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Neue Krimi-Hoffnung aus dem Saarland: Eine Kritik zu "Bruder, Liebe, Tod" in der ARD

Saarland-Krimi

Neue Krimi-Hoffnung aus dem Saarland: Eine Kritik zu "Bruder, Liebe, Tod" in der ARD

30.04.2026, 06.00 Uhr
von Susanne Bald
Was, noch eine Krimi-Reihe? Ja, aber dieser sollte man ruhig eine Chance geben. Denn Aram Arami und Olga von Luckwald ermitteln im "Saarland-Krimi", der bei Erfolg zur Reihe werden soll, in ungewöhnlicher Konstellation. Und auch die Drehorte können sich sehen lassen.
Aram Arami im Interview
Sozialarbeiter Tayfun Can (Aram Arami) hilft als ehemaliger Kollege von Kriminalhauptkommissarin Elisa Santori (Olga von Luckwald) Jugendlichen, die vom Weg abgekommen sind.  Fotoquelle: SR/Manuela Meyer
Der Saarland-Krimi: Bruder, Liebe, Tod
Die Saarbrücker Kriminalhauptkommissarin Elisa Santori (Olga von Luckwald) und ihr neuer Partner Hanno Berger (Stefan Gorski) werden zur Leiche des Italieners Enzo gerufen. In Verdacht gerät Momo, der Bruder von Elisas früherem Partner Tayfun.   Fotoquelle: SR/Manuela Meyer
Der Saarland-Krimi: Bruder, Liebe, Tod
Tayfun Can (Aram Arami, rechts) arbeitet seit seinem Ausstieg bei der Polizei als Sozialarbeiter und Bewährungshelfer für straffällige Jugendliche. Auch sein kleiner Bruder Momo (Doguhan Kabadayi) ist vorbestraft. Nun wird er des Mordes verdächtigt.   Fotoquelle: SR/Manuela Meyer
Der Saarland-Krimi: Bruder, Liebe, Tod
Tayfun (Aram Arami, links) bekommt aus dem Fischgroßhändler Massimo (Claudio Caiolo), bei dem der ermordete Enzo jobbte, mehr heraus als seine ehemalige Kollegin, Kriminalhauptkommissarin Elisa Santori (Olga von Luckwald).  Fotoquelle: SR/Manuela Meyer
Der Saarland-Krimi: Bruder, Liebe, Tod
Die Sozialpädagogin Frauke König (Heike Trinker) betreut mit Tayfun das Projekt für straffällig gewordene Jugendliche im Restaurant "Kleine Freiheit". Der französische Chefkoch Marcel (Johann-Christof Laubisch) ist nicht immer zufrieden mit seinem ungewöhnlichen Personal.  Fotoquelle: SR/Manuela Meyer
Der Saarland-Krimi: Bruder, Liebe, Tod
Tayfun Can (Aram Arami) hat den Polizeidienst quittiert, nachdem bei einem Einsatz ein Jugendlicher zu Tode kam, wofür er sich noch heute die Schuld gibt. Nun arbeitet er als Bewährungshelfer und Sozialarbeiter, um bereits zu helfen, bevor etwas passiert.   Fotoquelle: SR/Manuela Meyer
Der Saarland-Krimi: Bruder, Liebe, Tod
Nora Winter (Sarah Mahita) ist eine der Jugendlichen im Resozialisierungsprogramm von Tayfun. Unter dem Namen Ruby legt sie in einem Club als DJ auf.  Fotoquelle: SR/Manuela Meyer
Der Saarland-Krimi: Bruder, Liebe, Tod
Einmal ein gutes Team, immer ein gutes Team? Gemeinsam kommt das ehemalige Ermittlerduo Tayfun (Aram Arami) und Elisa (Olga von Luckwald) im ersten "Saarland-Krimi" auf die richtige Spur.   Fotoquelle: SR/Manuela Meyer
Der Saarland-Krimi: Bruder, Liebe, Tod
Ist Sandro Armato (Daniele Rizzo, Mitte) von der italienischen Antimafia-Einheit wirklich der, als der er sich Kommissar Hanno Berger (Stefan Gorski) und Hauptkommissarin Elisa Santori (Olga von Luckwald) vorstellt?  Fotoquelle: SR/Manuela Meyer

Na, der hat uns gerade noch gefehlt, dürften sich manch krimi-müde Zuschauerinnen und -zuschauer denken, wenn "Der Saarland-Krimi: Bruder, Liebe, Tod" am Donnerstagabend im Ersten auf Sendung geht. Doch ihnen sei gesagt: Der 90-Minüter (Buch: Mathias Schnelting, Regie: Janis Rebecca Rattenni) kommt unerwartet frisch und vielversprechend daher, was neben dem guten Drehbuch und der geglückten Dramaturgie vor allem der interessanten Konstellation der Protagonisten und den Darstellern zu verdanken ist.

ARD
"Der Saarland-Krimi: Bruder, Liebe Tod"
Kriminalfilm • 30.04.2026 • 20:15 Uhr

Davon handelt der ARD-Krimi "Bruder, Liebe, Tod"

Tayfun Can (Aram Arami, "Drei von der Müllabfuhr") und Elisa Santori (Olga von Luckwald, "Chabos") waren ein großartiges Ermittlerteam, das spürt man schnell, wenn man sie zusammen erlebt. Waren – denn nach einem Einsatz, bei dem ein Jugendlicher beim Festnahmeversuch zu Tode kam, quittierte Tayfun den Dienst. Er arbeitet heute als Sozialarbeiter und Bewährungshelfer und betreut in einem Restaurant-Projekt straffällig gewordene Jugendliche: "Als Polizist bin ich immer gekommen, wenn's schon zu spät war. Ich wollte das für mich ändern, ich wollte helfen, bevor es wieder zu spät ist." Elisa hingegen blieb der Polizei treu, obwohl auch sie immer wieder von Albträumen heimgesucht wird.

Ein Mordfall führt das ehemalige Team nun wieder zusammen, denn der Tatverdächtige ist ausgerechnet Tayfuns kleiner Bruder Momo (Doguhan Kabadayi). Er hatte den Italiener Enzo (Amedeo Gonnella) niedergeschlagen, weil er seine Freundin Ruby (Sarah Mahita) bedrängt haben soll. Wie sich herausstellt, starb der Drogendealer jedoch an einer Überdosis Ecstasy, die ihm erst später verabreicht worden sein muss.

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Dummerweise findet sich Momos DNS an Enzos Leiche, daher versteckt Tayfun ihn bei sich und beginnt, auf eigene Faust zu ermitteln. Als er dabei zwangsläufig auf Elisa trifft, gibt sie, die sich von ihm in Stich gelassen fühlte, zunächst abweisend, allerdings wenig überzeugend. Und so arbeitet das Duo inoffiziell wieder zusammen: Elisa hat Polizeiwissen, etwa, dass Enzo unter falscher Identität im Saarland lebte, Tayfun bringt dafür Leute zum Sprechen, die sich der Polizei gegenüber wortkarg geben. Den Fischhändler Massimo (Claudio Caiolo) etwa oder den türkischen Gangster Murat (Cem Öztabakci).

Bei Erfolg wird "Bruder, Liebe, Tod" eine Reihe

"Der Saarland-Krimi" soll bei Erfolg zur Reihe werden, und das kann man sich und den Beteiligten nur wünschen. "Bruder, Liebe, Tod" ist ein spannender Kriminalfall mit interessanten, sympathischen Charakteren, über die man gern mehr erfahren würde. Dem Szenenbildner Andreas C. Schmid gelangen zudem bemerkenswerte Impressionen der saarländischen Hauptstadt Saarbrücken.

Hier wurde der neue ARD-Krimi gedreht

Doch da ist ein Drehort, der ganz besonders beeindruckt und von Kameramann Victor Voß bildgewaltig in Szene gesetzt wurde: das Bergbaumuseum "Musée Les Mineurs Wendel" und das Schaubergwerk im "Parc Explor Wendel" im französischen Petite Rosselle. Hier befindet sich das fiktive Restaurant "Kleine Freiheit", das einen zentralen Dreh- und Angelpunkt des Films darstellt.

"Der Saarland-Krimi: Bruder, Liebe Tod" – Do. 30.04. – ARD: 20.15 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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