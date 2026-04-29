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"Unsere kleine Farm": Das machen die Stars heute

Kultserien-Darsteller

"Unsere kleine Farm": Das machen die Stars heute

29.04.2026, 13.53 Uhr
In den 70er- und 80er-Jahren verfolgten Millionen Fans weltweit die Geschichten über Familie Ingalls: "Unsere kleine Farm" wurde schnell Kult, die Darsteller zu TV-Lieblingen. Wir zeigen, was die Stars der Serie heute machen.
Unsere kleine Farm
"Unsere kleine Farm" war in den 70er- und 80er-Jahren eine der populärsten Serien weltweit.  Fotoquelle: Universal
Nellie Oleson (Alison Arngrim)
Der freche, herausfordernde Blick täuscht nicht: Nellie Oleson (Alison Arngrim) hat es faustdick hinter den Ohren.  Fotoquelle: © 1978 National Broadcasting Company, Inc. All Rights
Alison Arngrim
Weder als Schauspielerin noch als Stand-up-Komikerin konnte Alison Arngrim große Erfolge feiern.   Fotoquelle: Pascal Le Segretain/Getty Images
James und Cassanda Cooper Ingalls
Als ihre Eltern bei einem Unfall sterben, adoptiert Charles Ingalls (Michael Landon) kurzerhand deren beiden Kinder James und Cassandra.   Fotoquelle: Universal
Jason Bateman
Jason Bateman feierte in "Unsere kleine Farm" sein Schauspieldebüt und zählt heute zu den bekanntesten Stars der Branche.  Fotoquelle: Matt Winkelmeyer/Getty Images
Melissa Francis
Batemans Serienschwester Melissa Francis blieb zwar die große Schauspielkarriere verwehrt. Als Reporterin, Korrespondentin und Moderatorin arbeitete sie aber für zahlreiche US-TV-Sender.  Fotoquelle: Cindy Ord/Getty Images for SiriusXM
Albert Quinn Ingalls (Matthew Labyorteaux)
Albert Quinn Ingalls (Matthew Labyorteaux, rechts) kam als Neuzugang erst in Staffel fünf zur Serie.  Fotoquelle: Universal
Matthew Labyorteaux
Matthew Labyorteaux arbeitet vorwiegend als Synchronsprecher, der Charaktere in Videospielen und Animationsfilmen verkörpert und als Sprecher in der Werbung.  Fotoquelle: IMAGO / Starface
Adam Kendall und Mary Ingalls
Er heiratet als erster in die Familie Ingalls ein: Adam Kendall (Linwood Boomer, links) und die älteste Tochter Mary Ingalls (Melissa Sue Anderson, dritte von links) lernen sich in der Blindenschule kennen und schließen in Staffel fünf den Bund fürs Leben.   Fotoquelle:  © 1978 National Broadcasting Company, Inc. All Rights
Linwood Boomer
Linwood Boomer (rechts) ist der Erfinder der Sitcom "Malcolm mittendrin", die auf seiner eigenen Lebensgeschichte basiert.   Fotoquelle: Theo Wargo/Getty Images
Melissa Sue Anderson
Melissa Sue Anderson spielte nach dem Ende von "Unsere kleine Farm" nur noch Gastrollen in Serien.  Fotoquelle: Pascal Le Segretain/Getty Images
Laura Ingalls (Melissa Gilbert)
Sie ist die eigentliche Hauptfigur: "Unsere kleine Farm" basiert auf den Erinnerungen von Laura Ingalls (Melissa Gilbert).   Fotoquelle: © 1978 National Broadcasting Company, Inc. All Rights
Melissa Gilbert
Niemand war bis heute jünger: Mit gerade mal 21 Jahren wurde Melissa Gilbert mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame geehrt.   Fotoquelle: Pascal Le Segretain/Getty Images
Caroline Ingalls (Karen Grassle)
Mit der Rolle der Caroline Ingalls wurde Karen Grassle nicht nur in den USA zum TV-Star.   Fotoquelle: kabel eins / Worldvision
Karen Grassle
In Gastrollen und am Theater ist Karen Grassle bis heute aktiv.  Fotoquelle: IMAGO / Starface
Charles Ingalls (Michael Landon)
Er spielte als Charles Ingalls nicht nur das Familienoberhaupt: Michael Landon zeichnete sich bei "Unsere kleine Farm" auch als ausführender Produzent, Drehbuchautor und Regisseur verantwortlich.   Fotoquelle: © 1980 National Broadcasting Company, Inc. All Rights
Michael Landon
Es war seine letzte große TV-Rolle: In "Ein Engel auf Erden" (Bild) spielte Michael Landon einen Gesandten Gottes, der durch Amerika reist und Menschen hilft. Zwei Jahre nach dem Ende der Serie wurde bei Landon Bauchspeicheldrüsenkrebs festgestellt, nur drei Monate nach der Diagnose starb der Schauspieler am 1. Juli 1991 im Alter von 54 Jahren.  Fotoquelle: Paramount

Die literarischen Vorlagen, die "Little House"-Romane von Laura Ingalls Wilder, waren in den 1930er- und 40er-Jahren in den USA absolute Bestseller. Als die biografischen Geschichten ihrer Siedler-Familie fürs Fernsehen adaptiert wurden, lernte auch der Rest der Welt "Unsere kleine Farm" kennen. Wir zeigen, was aus den Darstellern wurde.

Nellie Oleson (Alison Arngrim)

Nellie Oleson (Alison Arngrim) hat es faustdick hinter den Ohren: Als Tochter der vergleichsweise wohlhabenden Kaufleute in Walnut Grove macht sie sich immer wieder über die Bauerntochter Laura lustig.

Der Titel ihrer Memoiren "How I Survived Nellie Oleson and Learned to Love Being Hated" sagt eigentlich alles: Alison Arngrim wurde nach ihrer Zeit bei "Unsere kleine Farm" stets auf ihre Kinderstar-Rolle festgelegt. Weder als TV-Schauspielerin noch als Stand-up-Komikerin konnte die heute 63-Jährige größere Erfolge feiern.

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Deswegen suchte sie sich ein weiteres Standbein: Ab 2006 baute sie sich gemeinsam mit ihrem Freund, dem Autor, Regisseur und Komiker Patrick Loubatière, eine erfolgreiche Bühnenkarriere in Frankreich auf.

James (Jason Bateman) und Cassanda Cooper Ingalls (Melissa Francis)

Sie stoßen in Staffel sieben als jüngste Mitglieder der Familie dazu: Als ihre Eltern bei einem Unfall sterben, adoptiert Charles Ingalls (Michael Landon) kurzerhand deren beiden Kinder James und Cassandra.

Der damals zwölfjährige Jason Bateman feierte in "Unsere kleine Farm" sein Schauspieldebüt, vom Dasein als Kinderdarsteller emanzipierte er sich spätestens mit der Hauptrolle in der Kult-Comedy "Arrested Development". Er begeisterte auch im Netflix-Drama "Ozark", für das er als Schauspieler und Regisseur zahlreiche Auszeichnungen gewann. Aktuell ist er in der düsteren HBO-Comedy "DTF St. Louis" zu sehen.

Batemans Serienschwester Melissa Francis blieb die große Schauspielkarriere verwehrt: Über kleinere Rollen in Serien wie "Chefarzt Dr. Westphall" und "Alf" kam die Kinderdarstellerin nicht hinaus. Dafür machte sie als TV-Journalistin Karriere: Als Reporterin, Korrespondentin und Moderatorin arbeitete sie für CBS, CNMC und Fox Business Network.

Albert Quinn (Matthew Labyorteaux) und Carrie Ingalls (Lindsay und Sidney Greenbush)

Auch er kam als Neuzugang erst in Staffel fünf zur Serie: Nachdem Albert (Matthew Labyorteaux) jahrelang in Waisenhäusern und auf der Straße gelebt hatte, nimmt Familie Ingalls den Jungen bei sich auf und adoptiert ihn.

Für den heute 59-jährigen Darsteller sollte die "Unsere kleine Farm"-Rolle seine größte bleiben: Matthew Labyorteaux arbeitete vorwiegend als Synchronsprecher, der Charaktere in Videospielen und Animationsfilmen verkörpert und als Sprecher in der Werbung.

Sie ist zu Beginn der Serie das Nesthäkchen der Familie: Carrie Ingalls wurde abwechselnd von den Zwillingen Lindsay und Sidney Greenbush gespielt. Als die Serie endete, entschieden die beiden damals 13-jährigen Schwestern, ihre Schauspielkarriere zu beenden. Lindsay machte einen Abschluss in Buchhaltung, Sidney als Rodeo-Reiterin Karriere.

Adam Kendall (Linwood Boomer) und Mary Ingalls (Melissa Sue Anderson)

Er heiratet als erster in die Familie Ingalls ein: Adam Kendall (Linwood Boomer) und die älteste Tochter Mary Ingalls (Melissa Sue Anderson) lernen sich in der Blindenschule kennen und schließen in Staffel fünf den Bund fürs Leben.

Kurz nach dem Ende von "Unsere kleine Farm" beendete Linwood Boomer seine Schauspielkarriere und arbeitete danach hinter den Kulissen als Drehbuchautor für Serien wie "Harrys wundersames Strafgericht" und "Hinterm Mond gleich links". Seinen größten Erfolg feierte er als Erfinder der Sitcom "Malcolm mittendrin", die auf seiner eigenen Lebensgeschichte basiert.

Melissa Sue Anderson spielte nach dem Ende von "Unsere kleine Farm" hingegen nur noch Gastrollen in Serien wie "Love Boat", "Mord ist ihr Hobby" und "Hotel". Zuletzt war sie in einer Kleinstrolle in der Comedy "The Con Is On" (2018) zu sehen.

Laura Ingalls (Melissa Gilbert)

Sie ist die eigentliche Hauptfigur: "Unsere kleine Farm" basiert auf den Erinnerungen von Laura Ingalls (Melissa Gilbert). Auch in der Serie fungiert sie als Erzählerin, ihre Stimme ist meistens am Ende der Folgen zu hören, die sie für die Zuschauer kommentierend zusammenfasst.

Niemand war bis heute jünger: Mit gerade mal 21 Jahren wurde Melissa Gilbert mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame geehrt. Ihre größten Rollen spielte sie danach aber nicht mehr vor der Kamera: Von 2001 bis 2005 war sie Präsidentin der Schauspielergewerkschaft SAG, 2015 wollte Gilbert für das US-Repräsentantenhaus kandidieren, musste aber aus gesundheitlichen Gründen zurückziehen.

Vereinzelt ist Gilbert auch noch im Fernsehen zu sehen: Zuletzt spielte sie 2025 in zwei Folgen der kanadischen Serie "When Calls the Heart" eine Gastrolle.

Caroline Ingalls (Karen Grassle)

Sie hatte zuvor als Theater-Schauspielerin am Broadway gearbeitet: Mit der Rolle der Caroline Ingalls wurde Karen Grassle nicht nur in den USA zum TV-Star. In Spanien, wo "Unsere kleine Farm" äußerst populär war, erhielt sie 1976 den renommierten "TP de Oro"-Fernsehpreis als beste ausländische Schauspielerin.

In Gastrollen und am Theater ist Karen Grassle bis heute aktiv, 2021 landete die heute 84-Jährige erneut eine Hauptrolle in einem Kinofilm: Im Alzheimer-Drama "Not To Forget" spielte sie an der Seite von Cloris Leachman, Louis Gossett Jr., Tatum O'Neal und Olympia Dukakis.

Aufsehen erregte sie 2021 mit ihrer Autobiografie "Bright Lights, Prairie Dust: Reflections on Life, Loss, and Love from Little House's Ma": Darin schildert Grassle detailliert ihren Kampf gegen den Alkoholismus sowie die schwierige Beziehung, die sie zu ihrem ehemaligen Co-Star Michael Landon hatte. So habe er oft abfällige Bemerkungen über sie gemacht und zudem verhindert, dass sie eine von ihr geforderte Gehaltserhöhung bekam.

Charles Ingalls (Michael Landon)

Denn Michael Landon spielte als Charles Ingalls nicht nur das Familienoberhaupt: Michael Landon zeichnete sich bei "Unsere kleine Farm" auch als ausführender Produzent, Drehbuchautor und Regisseur verantwortlich. Sein Engagement folgte kurz nach dem Ende einer anderen Kultserie, in der er eine der Hauptrollen gespielt hatte: Im Alter von 22 Jahren hatte Michael Landon seine erste große TV-Rolle gelandet. Von 1959 bis 1973 spielte er in der legendären Westernserie "Bonanza" Little Joe und wurde dadurch zu einem der beliebtesten TV-Schauspieler Amerikas.

In "Ein Engel auf Erden" hatte Landon seine letzte große TV-Rolle: In der Serie spielte er von 1984 bis 1989 Jonathan Smith, einen Gesandten Gottes, der durch Amerika reist und Menschen hilft. Zwei Jahre nach dem Ende der Serie wurde bei Landon Bauchspeicheldrüsenkrebs festgestellt, nur drei Monate nach der Diagnose starb der Schauspieler am 1. Juli 1991 im Alter von 54 Jahren.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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