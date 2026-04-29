Von Menowin Fröhlich bis Jürgen Vogel: So viele Kinder haben diese Promi-Väter

Wenn Menowin Fröhlich über Familienzuwachs spricht, klingt das längst nicht mehr einmalig freudigem Ereignis, sondern nach erfolgreicher Fortsetzung. Acht Kinder hat der ehemalige "Deutschland sucht den Superstar"-Kandidat bereits – nun ist Nummer neun unterwegs. "Ich und meine wundervolle Ronja, wir kriegen ein Baby!", sagte der 38-Jährige jüngst gegenüber RTL.

Bemerkenswert ist dabei neben der Zahl auch Zeitpunkt. Erst seit Frühsommer 2025 sind Fröhlich und seine Partnerin offiziell ein Paar, zuvor trennte er sich nach 14 Jahren von seiner Ehefrau. Fünf seiner Kinder stammen aus dieser Beziehung, drei weitere aus einer früheren. Das neunte Kind – ein "Wunschbaby", wie er sagt – markiert also auch einen neuen familiären Abschnitt. Doch Fröhlich ist kein Einzelfall. Im Gegenteil: Für viele männliche Promis scheint eine große Kinderschar mit zum guten Ton zu gehören.

Clint Eastwood hat "einige" Kinder Ein Gegenentwurf zum Klischee liefert Jürgen Vogel: Denn sieben Kinder von vier Frauen – das klingt zunächst nach komplizierten Verhältnissen. Doch Vogel beschrieb im Podcast "Alles anders" ein funktionierendes Modell: "Ich hab tolle, gesunde Kinder, ich bin mit allen Müttern gut. Wir können alle Feste zusammen feiern." Ein Patchwork, das offenbar trägt.

Sogar sieben Kinder von fünf Frauen hat indes der amerikanische Schauspieler, Regisseur und Produzent Clint Eastwood (95) offiziell – allerdings erklärte seine Tochter Alison einst in einem Interview, ihr Vater habe acht Kinder von sechs Frauen. Eastwood selbst antwortete auf die Frage, wie viele Kinder er denn nun habe, ausweichend mit "einige".

Während Eastwood seine jüngste Tochter mit 65 bekam, gibt es in Hollywood noch ältere Väter: Robert De Niro wurde mit 79 noch einmal Vater, das siebte Kind kam 2023 zur Welt. Auch Al Pacino bekam sein viertes Kind sogar erst mit 83. Mel Gibson war immerhin schon 61, als er 2017 zum neunten Mal Vater wurde. Alec Baldwin ist ebenfalls eine Art Spätzünder: Aus seiner früheren Ehe mit Kim Basinger hat er eine Tochter, Model Ireland Baldwin. Mit seiner zweiten Frau Hilaria folgten jedoch sieben(!) weitere.

Manchmal hilft nur noch die Vasektomie Auch in der Musikbranche sind große Familien keine Seltenheit. Mick Jagger hat acht Kinder, dazu kommen zahlreiche Enkel und sogar Urenkel. Rod Stewart ist Vater von acht Kindern mit fünf Frauen, seine jüngsten stammen aus seiner aktuellen Ehe. Soul-Legende Stevie Wonder hat neun Kinder von fünf Frauen – obwohl er nur zweimal verheiratet war.

Für einen echten Schauspiel-Clan sorgte Stellan Skarsgård. Er hat acht Kinder, mehrere davon – darunter Alexander, Gustaf und Bill – sind selbst erfolgreiche Schauspieler. Nach dem achten Kind 2012 zog der heute 74-Jährige allerdings einen klaren Schlussstrich und gab zu, dass er eine Vasektomie durchführen ließ.

Solche radikalen Maßnahmen wollte Eddie Murphy bislang wohl noch nicht ergreifen. Er hat bereits sechs Töchter und drei Söhne, als 2018 ein kleiner Junge dazukam: Seine Lebensgefährtin Paige Butcher brachte 2018 Söhnchen Max Charles Murphy zur Welt.

Eine echte Großfamilie gründete auch Charlie Chaplin. In seiner ersten Ehe zeugte er einen Sohn, mit seiner zweiten Frau Lita zwei weitere. Doch erst mit Ehefrau Nummer vier setzte der große Kindersegen ein: fünf Mädchen und drei Jungen brachte Oona Chaplin zur Welt.

Wer ist der Promi-Vater mit den meisten Kindern? Und dann sind da die Extremfälle, die für Staunen sorgen: Seit über 20 Jahren hat sich "Miami Vice"-Star Philip Michael Thomas aus dem Schauspielgeschäft zurückgezogen. Vielleicht auch, weil er sich um seinen Nachwuchs kümmern wollte? Mit seiner Ehefrau hat er fünf Kinder, dazu kommen sechs weitere aus anderen Beziehungen.

Nick Cannon sorgte 2022 für Schlagzeilen, als er innerhalb eines Jahres viermal Vater wurde – mit vier verschiedenen Frauen. Insgesamt hat er mittlerweile zwölf Kinder. Auch Elon Musk wird eine ähnlich große Familie zugeschrieben: 13 Kinder soll er bislang gezeugt haben. Es gibt ein angebliches 14. Kind, das der Tesla-Chef aber bisher nicht anerkannt hat.

Ein ähnliches Bild zeigt sich bei Marlon Brando: 16 Kinder der Hollywood-Legende sind anerkannt, 17 wahrscheinlich, Und Gerüchte über weitere Kinder gab es zu Genüge. Und glauben Sie ja nicht, dass sich die Zahl 16 oder 17 nicht noch toppen ließe: Obwohl Bob Marley jung starb, hinterließ die Reggae-Legende trotzdem reichlich Nachwuchs. Zwölf Kinder wurden von ihm offiziell anerkannt, darunter elf leibliche und ein adoptiertes. Gerüchten zufolge soll Marley jedoch insgesamt zwischen 22 und 46 Söhne und Töchter gezeugt haben.

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