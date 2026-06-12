Das wurde aus den "Der Pate"-Stars

1972 kam ein Film in die Kinos, der noch heute zu den besten aller Zeiten zählt: "Der Pate", den der BR am 12. Juni, 22.50 Uhr ausstrahlt. Wir blicken aus diesem Anlass zurück auf die Figuren des gewaltigen Mafia-Epos und zeigen, was aus den Darstellerinnen und Darstellern des Klassikers wurde.

Der Pate: Vito Corleone (Marlon Brando und Robert De Niro) Mit seiner Verkörperung des Vito Corleone schuf Marlon Brando eine Ikone des Kinos. Dabei wollte das Studio Brando ursprünglich nicht in der Rolle sehen – er sei zu jung und sein letzter Film außerdem ein Flop gewesen. Mit einem künstlichen Mundteil verwandelte sich Brando dann aber doch in Corleone – und gewann prompt den Oscar als bester Hauptdarsteller.

Allerdings erschien Brando nicht zur Verleihung, an seiner statt schickte er eine Aktivistin für die Rechte amerikanischer Ureinwohner. Sacheen Littlefeather erklärte, der Grund für Brandos Weigerung sei die furchtbare Behandlung der Ureinwohner durch die amerikanische Filmindustrie. Die bewies prompt seine These und schuf damit den eigentlichen Skandal: Zahlreiche Anwesende buhten Littlefeather aus.

Marlon Brando starb 2004 im Alter von 80 Jahren – aber nicht, ohne nach "Der Pate" weitere große Rollen zu spielen. In dem Anti-Kriegsdrama "Apocalypse Now" (ebenfalls von "Der Pate"-Regisseur Francis Ford Coppola) war er als Colonel Kurtz zu sehen, und im Skandalfilm "Der letzte Tango in Paris" spielte er einen von einer jungen Studentin besessenen Witwer.

Große Teile von "Der Pate – Teil II" erzählen aus der Vergangenheit von Mafiaboss Vito Corleone. Gespielt wird der junge Vito von Robert De Niro, der schon für den ersten Teil zum Vorsprechen erschienen war – damals aber abgelehnt wurde. Das erste Mal vor der Kamera stand De Niro 1963 – für den heutigen Kultregisseur Brian De Palma, der ihm 50 US-Dollar Gage zahlte. Ein Erfolg wurde "The Wedding Party" für beide nicht. Erst mit "Hexenkessel" schaffte Robert De Niro 1973 den Durchbruch – und erregte schließlich auch die Aufmerksamkeit von "Der Pate"-Regisseur Coppola.

Dass Robert De Niro anschließend zu einem der größten Filmstars der Welt wurde, muss wohl nicht erwähnen werden. 2019 war der Charakterdarsteller unter anderem in Martin Scorseses Mafia-Epos "The Irishman" zu sehen – als Gangster, wie so oft. Vier Jahre später folgte eine weitere und bislang letzte Zusammenarbeit mit seinem Stammregisseur, mit dem De Niro dem Kino einige der schönsten Filme schenkte: das aus wahren Begebenheiten beruhende Drama "Killers of the Flower Moon" über die Ausbeute der Native Americans durch die "Weißen" im Land der unbegrenzten Möglichkeiten.

Don Vitos Frau und seine Kinder: Der Corleone-Clan Morgana King spielte Carmela Corleone, die Ehefrau von Vito. Es war Kings erst Kinorolle – und sollte ihre größte bleiben. Die 2018 verstorbene US-Schauspielerin war selten auf der Leinwand zu sehen, ihre wahre Leidenschaft war die Musik. Die Jazz-Sängerin nahm Dutzende Alben auf und beeindruckte ihre Hörer mit ihrer vielseitigen Stimme.

Sein Tod ist eine der eindringlichsten Szenen des ersten "Der Pate"-Films: Santino "Sonny" Corleone, Vitos ältester Sohn, wird nach dem Verrat seines Schwagers in einen Hinterhalt gelockt und von Kugeln durchsiebt. Gespielt wurde Sonny von James Caan, der für seine Rolle eine Oscar-Nominierung erhielt und zum gefragten Schauspieler wurde. Caan war in Meisterwerken wie "Der Einzelgänger" von Michael Mann zu sehen, aber auch in vielen B-Movies. Bis kurz vor seinem Tod stand der produktive US-Schauspieler vor der Kamera. Er starb am 6. Juli 2022 mit 82 Jahren, kurz bevor sein letzter Film, "Fast Charlie" (2023), fertiggestellt wurde.

Fredo Corleone war Vitos ungeliebter Sohn, dem es nicht vergönnt war, die Nachfolge seines Vaters anzutreten. John Cazale spielte den einfältigen Mann, der immer im Schatten seiner Brüder stand. John Cazale starb bereits 1978, im Alter von nur 42 Jahren, an Lungenkrebs. Zuvor hatte er einen unvergesslichen Auftritt in Michael Ciminos Antikriegsfilm "Die durch die Hölle gehen" (1978). "Hundstage" von Sidney Lumet und mit Al Pacino in der Hauptrolle sowie "Der Dialog" – wieder unter der Regie Coppolas – sind weitere Glanzpunkte in Cazales kurzer, aber beeindruckenden Karriere.

Michael Corleone wird nach dem Tod seines Vaters Vito der neue Don. Und das, obwohl er als junger Mann geschworen hatte, nichts mit den krummen Geschäften seiner Familie zu tun haben zu wollen. Al Pacino wurde mit der Rolle zum Superstar – und für die ersten beiden "Pate"-Filme jeweils für einen Oscar nominiert. Heute gehört er zu den ganz Großen in Hollywood. Für "Der Duft der Frauen" erhielt Pacino 1993 einen Oscar, zuletzt wurde er für seine Rolle in Martin Scorseses Gangster-Epos "The Irishman" für einen Academy Award nominiert. Dass er auch kleinere Rollen voll und ganz ausfüllen kann, bewies er in Tarantinos "Once Upon a Time in Hollywood" (2019).

Connie Corleone ist die einzige Tochter im Clan von Don Vito. "Der Pate"-Regisseur Francis Ford Coppola besetzte die Rolle mit seiner eigenen Schwester – Talia Shire. Für ihre Rolle im zweiten "Pate"-Film wurde sie für den Oscar nominiert, ihre zweite Nominierung erhielt Shire für ihre Leistung im Boxerdrama "Rocky". Zuletzt war sie in Coppolas "Megalopolis" (2024) zu sehen. Schauspieler Jason Schwartzman, der in vielen Filmen von Wes Anderson mitwirkte und auch in "Megalopolis" dabei war, ist ihr Sohn.

Die Nebenfiguren Kay ist die Freundin von Michael Corleone und später seine Ehefrau. Dass Michael während seines Exils in Sizilien eine andere geheiratet hat, weiß sie zunächst nicht, muss später aber erfahren, dass Michael sie angelogen hat. Als Diane Keaton die Rolle der Kay übernahm, stand sie am Anfang ihrer Karriere. Schon wenige Jahre später, 1978, gewann sie einen Oscar: An der Seite von Woody Allen spielte sie die weibliche Hauptrolle in dessen Meisterwerk "Der Stadtneurotiker". Den jungen Regisseur lernte Keaton während ihrer Arbeit am Broadway lernte – fortan drehten die beiden nicht nur jede Menge Filme gemeinsam, sondern lebten auch als Paar zusammen.

Für ihre Rollen im Historienfilm "Reds" (1981), dem Familiendrama "Marvins Töchter" (1996) und der romantischen Komödie "Was das Herz begehrt" (2003) wurde Diane Keaton ebenfalls für den Oscar nominiert. Bis zu ihrem Tod war sie eine gefragte Darstellerin in Hollywood – zuletzt eher in leichten Komödien wie "Love, Weddings & Other Disasters". Keaton starb am 11. Oktober 2025 im Alter von 79 Jahren.

Zu Beginn von "Der Pate" heiratet Don Vitos Tochter Connie den feschen Carlo Rizzi – einen Mann, der ein trauriges Ende finden wird. Gespielt wurde dieser Carlo Rizzi von Gianni Russo, der in "Der Pate" sein Leinwanddebüt feierte. Es war der Beginn einer Karriere, die nicht zu den größten in Hollywood zählt – gut beschäftigt war Rizzi dennoch. 2019 erschien seine Autobiografie – in der er behauptet, eine Affäre mit Marilyn Monroe gehabt zu haben.

Tom Hagen war, der Name sagt es, kein leiblicher Sohn von Don Corleone. Der Mafia-Pate behandelte den Anwalt aber stets so, als sei er sein eigen Fleisch und Blut. Die Rolle des Tom Hagen übernahm Robert Duvall, der damals bereits ein Star war, dank Rollen in Filme wie "Der Marshall" (1969) und "MASH" (1970). Für seine Rolle in "Der Pate" wurde Duvall für den Oscar nominiert, ebenso für seinen Auftritt in "Apocalypse Now" wenige Jahre später. Als alternder Countrystar im Familiendrama "Comeback der Liebe" (1983) durfte er den Goldjungen nach Hause nehmen. Der große Charakterdarsteller starb im Februar 2026 im Alter von 96 Jahren, seine letzte Rolle spielte er 2022 in Scott Coopers Historiendrama "Der denkwürdige Fall des Mr Poe".

Nicht jeder wurde mit "Der Pate" zum Star. Bei Lenny Montana reichte es nur für kleineren Rollen. Der 1992 verstorbene Schauspieler und Ringer war im ersten "Pate"-Film als Leibwächter Luca Brasi zu sehen. Für seine Rolle konnte er auf eigene Erfahrungen zurückgreifen: In den 1960er Jahren arbeitete Montana für eine New Yorker Mafia-Familie und musste dafür sogar ins Gefängnis.

Salvatore Tessio war ein undurchsichtiger Charakter, einer, dem man nicht vertrauen konnte. Als Sonnys rechte Hand steigt er zum wichtigen Vertrauten der Corleones auf, später aber wird er Michael hintergehen. Verkörpert wurde diese zwielichtige Gestalt von Abe Vigoda. Von 1975 bis 1982 war der New Yorker in der Fernsehserie "Barney Miller" als Detective Phil Fish zu sehen, ein Mann, der nicht nur Gangster jagte, sondern auch stets unter Hämorrhoiden litt. Vigoda verstarb 2016 – nachdem sein Tod zuvor mehrfach fälschlicherweise vermeldet worden war.



Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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