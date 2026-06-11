Home News Film-News

Filmkritik zum Horror-Roadmovie „Passenger“: ein unheimlicher Trip abseits der Filmklischee-Pfade

Regisseur von „The Autopsy of Jane Doe“

Filmkritik zum Horror-Roadmovie „Passenger“: ein unheimlicher Trip abseits der Filmklischee-Pfade

11.06.2026, 15.34 Uhr
von Gregor-José Moser
Nach der Enttäuschung um „Die letzte Fahrt der Demeter“ (2023) beweist Regisseur André Øvredal endlich wieder sein Händchen für verspielte Horrorinszenierungen. Die Story weist jedoch einen Makel auf.
Eine Frau in der Nahaufnahme schaut ängstlich.
„Passenger“ läuft seit dem 21. Mai in den deutschen Kinos.  Fotoquelle: picture alliance / COLLECTION CHRISTOPHEL | Paramount Pictures - 18Hz produc

„I am the passenger. And I ride and I ride“ singt Rocklegende Iggy Pop passenderweise im allseits bekannten „The Passenger“ (1977), während der Abspann anläuft. Tatsächlich ist es ein wilder Ritt, der hinter Zuschauern des Horrorfilms „Passenger“ liegt, der so manche Nerven gekostet haben dürfte. Trotz vieler bekannter Wegmarken im Drehbuch fühlt sich dieser Trip jedoch auch angenehm erfrischend an. Das ist allein schon der Prämisse geschuldet, in der das auf Social Media romantisierte Van-Leben auf waschechten Horror trifft.

Immerhin: Vom häufig unspektakulären, anstrengenden Van-Alltag mit Stellplatz finden, Toilette reinigen oder ständigen Reparaturen bleiben wir weitestgehend verschont. Der Horror entfaltet sich vielmehr im Roadmovie-Aspekt – eine Kombination, die schon für sich genommen Laune macht. Allerspätestens setzt dieser Effekt dann ein, wenn die Eröffnungsszene, die schon bei den Fantasy Filmfest Nights gezeigt worden war, so richtig an Fahrt aufnimmt.

„Passenger“: Das Unheimliche an nächtlichen Landstraßen

Gekonnt versetzt uns der Prolog in die richtige Stimmung und gibt uns ein Gefühl dafür, was die Bedrohung konkret ausmacht. Das gelingt zum einen deswegen so eindrucksvoll, weil nahezu jeder – ob als Fahrer, Beifahrer oder auf der Hinterbank – schon einmal nachts auf einer Landstraße unterwegs war; zu beiden Seiten erstreckt sich unheilvoll der düstere Wald. Es bedarf nicht mal einer besonders blühenden Fantasie, um in dieser einsamen Dunkelheit scheinbar gruselige Gestalten wahrzunehmen. Die eigenen, doch sonst so zuverlässigen Augen spielen uns in solchen Momenten gerne einen Streich, weil in unserem Gehirn bedrohliche Assoziationen geweckt werden.

Derzeit beliebt:
>>"Maybrit Illner": Gäste, Thema und Infos für heute am 11. Juni 2026
>>"Es war die schlimmste Zeit meines Lebens": Jürgen Milski über die Schattenseiten des Ruhms
>>Helene Fischer feiert Tour-Auftakt – Thomas Seitel steht mit ihr auf der Bühne
>>Kai Havertz schwärmt vor WM von Manuel Neuer: "Kommt auch mit 70 noch unter"

Zum anderen verstehen sich Regie und Drehbuch sehr gut darauf, Spannung zu erzeugen. Weder im Prolog noch im restlichen Film jagt ein Jump-Scare den nächsten, sie werden verglichen mit vielen anderen Horrorfilmen sehr behutsam eingesetzt. Und vor allem werden sie mit Geduld und Hingabe aufgebaut. Teilweise mit so viel Geduld, dass die Spannung fast nicht mehr auszuhalten ist – ehe sie sich dann mit besagtem wohl platzierten Jump-Sacre entlädt: aufatmen, vielleicht beruhigt lachen und weiter geht´s – und zwar mit Handlung und Hauptfiguren von „Passenger“.

Authentische Liebe im Horrorfilm: Wie „Passenger“ mit seinen Hauptfiguren punktet

Maddie (Lou Llobell) und Tyler (Jacob Scipio) lassen ihr altes New Yorker Großstadtleben hinter sich und begeben sich endlich auf den Roadtrip, von dem sie so lange geträumt haben. Nach einigen Wochen auf der Straße kommt es nachts zu einem Vorfall mit einem Autofahrer, der sich merkwürdig verhält und schließlich einen Unfall baut. Von da an werden Maddie und Tyler von einem unheimlichen Wesen verfolgt, dem „Passenger“. Obendrein wird immer deutlicher, dass sich die Zukunftsvorstellungen der Beiden doch nicht unbedingt vollständig deckt. Der scheinbar geteilte Traum eines Lebens auf der Straße – er scheint einer Hälfte des Paars mehr zu gehören als der anderen.

Wer einzig und allein auf Horror aus ist, könnte sich an dem Beziehungskonflikt in der Handlung stören. „Passenger“ nutzt ihn jedoch geschickt, um die Charaktere nahbarer zu gestalten und uns emotional mit ihnen zu verbinden. Das glückt primär wegen der sehr guten Chemie zwischen den Hauptdarstellern. Lou Llobell und Jacob Scipio spielen nicht nur Furcht, sondern auch die Liebe zwischen Maddie und Tyler überaus überzeugend. Allein in den langen, intensiven Blicken, die sie sich gegenseitig schenken, liegt enorm viel Zärtlichkeit und scheinbare Zuneigung.

Filmkritik zu „The Mandalorian and Grogu“: Ist die Macht noch mit Disney?
Zum ersten Mal seit sieben Jahren startet in den Kinos wieder ein Star-Wars-Film. „The Mandalorian and Grogu“ schließt an die dritte Staffel der Serie an.
Star Wars
Eine Filmszene aus "The Mandalorian and Grogu"

Als Konsequenz daraus kann man gar nicht anders als dem verliebten Paar die Daumen zu drücken und sich um sein Wohlergehen zu sorgen. Maddie und Tyler fühlen sich dadurch schlicht nicht so austauschbar an, stellen nicht die besonders für Horrorfilme oft typischen Wegwerf-Charaktere dar – obwohl sie wie gewohnt äußerst attraktiv sind. Darüber hinaus erlauben es uns die schönen, romantischen Momente zwischendurch für ein paar Minuten durchzuatmen.

„Passenger“-Finale trübt ein sonst gelungenes Horrorerlebnis

Für Horrorfans bietet „Passenger“ eine angenehme Mischung aus genretypischen Story-Entwicklungen und Erzählmustern einerseits und frischen, cleveren Ideen andererseits. So werden immer wieder altbekannte Plot Points aufgegriffen, nur um bewusst mit ihnen zu brechen. Dadurch ergeben sich genug Anknüpfungspunkte, gleichzeitig aber auch diverse Überraschungsmomente. Regelrecht jubeln lassen uns die Charaktere, wenn sie sich darauf einigen, sich eben nicht aufzuteilen – ganz entgegen dem allseits bekannten Horrorklischee. Es sind eben oft Kleinigkeiten, die Figuren authentisch und damit interessanter machen.

Auch abseits davon verhalten sich Tyler und insbesondere Maddie angenehm nachvollziehbar und logisch. Der vermutlich schwächste Part bildet leider jedoch der Showdown. Während vor allem die Inszenierung des Horrors im übrigen Film vor Kreativität nur so sprüht, kommt das Finale sehr uninspiriert und standardmäßig daher. Gedanklich verausgabt hat sich da sicherlich niemand.

Trotzdem lässt „Passenger“ sein Publikum nicht unbefriedigt zurück. Das schwache Finale mag ein Markel sein, mindert allerdings das zuvor erlebte Horrorvergnügen kaum. Im Zusammenspiel mit den schönen Bildern und dem Road-Movie-Soundtrack aus Classic Rock aber auch Indie Beats bieten die einfallsreiche, detailverliebte Inszenierung der Horrorszenen sowie die nahbaren Protagonisten großartige Unterhaltung, die sich am besten in größerer Runde in einem dunklen Kinosaal genießen lässt.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Das könnte dich auch interessieren

Tom Kaulitz: Warum sein WM-Job eine besondere Bewährungsprobe wird
Fan-Experte für MagentaTV
Tom und Bill Kaulitz
"Manchmal auch im Bett": Heidi Klum muss mit Tom Kaulitz Fußball gucken
Fußballfan-Talk
Heidi Klum und Tom Kaulitz
Christopher Nolans Meisterwerk "The Dark Knight" im FreeTV
Legendärer Batman-Film
"The Dark Knight"
Fußball-WM 2026: So kann Deutschland den Favoriten gefährlich werden
Wie stehen die Chancen?
Julian Nagelsmann sitzt bei der Pressekonferenz.
Fußball-WM 2026: Deutschland vs. Curaçao – Alle Infos zur Übertragung
Wer zeigt die Partie?
Leroy Sane / Nico Schlotterbeck 7 Kai Havertz / Leon Goretzka / Jonathan Tah / Oliver Baumann , vorne von links: David Raum / Florian Wirtz / Joshua Kimmich / Angelo Stiller / Serge Gnabry posieren für ein Gruppenfoto.
WM 2026: ARD & ZDF zeigen erstmals Werbung während der Spiele
Das kosten die Spots
Jamie Leweling schießt in einem Länderspiel aufs finnische Tor.
Tourstart in Dresden: Diese Lieder sind auf Helene Fischers Setlist
Große Tour
Helene Fischer in einem roten Body auf der Bühne.
Hochzeit in Las Vegas: Loona und Mark van der Waal haben geheiratet
Günstige Hochzeit
Loona
Kinostarts im Juni: "Disclosure Day", "Dolly" und ein Animationsfilm
Kino-Highlights
Disclosure Day - Der Tag der Wahrheit
Ina Müller über die Liebe: "Nicht jeder Single ist ein armer Single"
Die Entertainerin privat
Ina Müller lacht.
Beatrice Egli über Hass & Bodyshaming: "Du kannst dich ändern"
So wehrt sie sich
"Volle Kanne"
Bro'Sis-Ärger nach 20 Jahren: Ex-Kollege teilt gegen Zarrella aus
"Hat sich halt selbst für gut empfunden"
Giovanni Zarrella auf der Bühne.
Hinter den Kulissen des OG Keemo: Ein Blick in sein Leben
Rapper-Porträt
IN VERTIGO - OG Keemo und Funkvater Frank
"Becoming Taylor Swift": Kritik zur Dokumentation im ZDF
Taylor Swifts Aufstieg
Becoming Taylor Swift
Echter Polizeieinsatz bei "Hubert ohne Staller"
Chaos am Set
Hubert ohne Staller
Romantischer Sommerhit: "Every Year After" auf Prime Video
Romantische Serie
"Every Year After" | Prime Video
40 Jahre "Ferris macht blau": Wo sind die Stars heute?
Kultfilm-Jubiläum
Was machen Ferris und Co. heute?
Heath Ledger als Joker oder Jason Biggs als Student: Das Alternativprogramm zur WM
Alternativprogramm
"American Pie 2"
"The Big Bang Theory"-Star Kaley Cuoco wird noch einmal Mutter
Promi-Nachwuchs
Kaley Cuoco und Tom Pelphrey
Skurrile Beauty-OP: Daniela Katzenberger lässt sich Körperteile kürzen
Ungewöhnliche OP
Daniela Katzenberger
Annette Dittert über die Krise der britischen Monarchie
Monarchiekrise
Annette Dittert
"FIFA WM 2026 Der Countdown": Alle Infos zur ZDF-Übertragung
WM-Auftakt 2026
WM-Auftakt 2026 in Mexiko
"Andreas Giebel – Live auf der Bühne!": Kritik zum BR-Kabarett
Lebenssuche im Alltag
Andreas Giebel - Live auf der Bühne
"Orang-Utans – Die unbekannten Menschenaffen": Alle Infos zur ARTE-Doku
Borneos Baumkronen
Orang-Utans - Die unbekannten Menschenaffen
"Der Wien-Krimi: Blind ermittelt – Tod im Weinberg": Kritik zum ARD-Krimi mit Philipp Hochmair
Wiener Winzer-Clan
Der Wien-Krimi: Blind ermittelt - Tod im Weinberg
"Emotional eine Achterbahn": Jeanette Biedermann redet offen über ihre späte Schwangerschaft
Babyfreuden
Jeannette Biedermann
Ex-ARD-Korrespondentin spricht offen über Äußeres: "Es ist eine Art Marke geworden"
Einzigartiger Stil
Annette Dittert
Sandra Maischberger: Das sind ihre heutigen Gäste und die Themen
ARD-Talkshow
Sandra Maischberger empfängt dienstags und mittwochs Gäste zum Talk.
Micky Beisenherz startet in die WM-Frühschicht
WM-Frühstück
Micky Beisenherz
Bundesliga-Trainerin Fritzy Kromp analysiert die Fußball-WM 2026
Expertinnenblick
Friederike Kromp